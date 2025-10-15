REKLAMA
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny

HBO Max opublikował listę nowości na drugą połowę października. Tej jesieni subskrybentom serwisu trudno będzie odejść od ekranów.

Anna Bortniak
Nadeszła druga połowa października, a to oznacza kolejną porcję premier od HBO Max. W tym miesiącu warto odnotować powrót uwielbianego polskiego serialu kryminalnego, a także świeżą dostawę przerażających horrorów, które idealnie sprawdzą się podczas jesiennych wieczorów.

HBO Max - nowości na drugą połowę października 2025

Odwilż

  • Tytuł serialu: Odwilż
  • Lata emisji: 2022-
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: Xawery Żuławski
  • Obsada: Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Nikodem Rozbicki, Piotr Trojan
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Na małe ekrany z 3. sezonem wraca "Odwilż", jeden z uwielbianych polskich seriali kryminalnych. W najnowszej odsłonie szczecińska policja trafia na trop handlarzy fentanylem, który prędko pojawia się w lokalnych szkołach. Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Mimo to policjantka postanawia rozwikłać sprawę handlu narkotykami wśród młodzieży. Pomagają jej w tym Tomasz Woźniak, Piotr Madejski i Ada Kamińska. Z Trepą łączy ją natomiast związek, który oboje utrzymują w tajemnicy.

To: Witajcie w Derry

  • Tytuł serialu: To: Witajcie w Derry (Welcome to Derry)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Brad Kane
  • Obsada: Bill Skarsgård, Chris Chalk, James Remar, Taylour Paige

W drugiej połowie października w serwisie HBO Max zadebiutuje serial "To: Witajcie w Derry". Produkcja odcinkowa to prequel obrazu "To", czyli adaptacji powieści Stephena Kinga. Serialowy horror będzie osadzony w 1962 roku, czyli na 27 lat przed wydarzeniami z oryginalnego filmu. Oznacza to, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak przerażający klaun Pennywise wpłynął na lokalną społeczność jeszcze wcześniej. W centrum fabuły znajduje się rodzina, która po przyjeździe do Derry spotyka się z wrogością mieszkańców z powodu ich pochodzenia. Tymczasem najmłodszy członek rodziny zaprzyjaźnia się ze swoimi rówieśnikami i zaczyna badać tajemnicze zniknięcia dzieci.

Challengers

  • Tytuł filmu: Challengers
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 2h 11m
  • Reżyseria: Luca Guadagnino
  • Obsada: Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist, A.J. Lister
  • Ocena IMDb: 7/10

"Challengers" to hitowa produkcja w reżyserii Luki Guadagnino z Zendayą w roli głównej, skupiająca się na Tashi Duncan. Bezkompromisowa trenerka tenisa postanawia przywrócić Artowi, swojemu mężowi, dawną chwałę. Kiedy postanawia zapisać go na listę zawodników w nieco mniejszych rozgrywkach, na miejscu okazuje się, że Art będzie musiał zmierzyć się z Patrickiem, swoim najlepszym przyjacielem i byłym chłopakiem Tashi.

HBO Max - pełna lista nowości

16 października

  • In the Eye of the Storm II, odc. 1-6
  • 90 Day Fiance: The Other Wat VII, odc. 1
  • Neuilly-Poissy

17 października

  • Odwilż III, odc. 1
  • A Killer Among Friends, odc. 1-6
  • Until I Destroyed My Husband’s Other Family, odc. 1
  • Vivant, odc. 1-10
  • La Grande Maison Tokyo, odc. 1-11
  • Love is for the Dogs, odc. 1-10
  • Ignite, odc. 1-11
  • Mr. Mikami's Classroom, odc. 1-10
  • True Beauty, odc. 1-2
  • Light of My Lion, odc. 1-11
  • Baby Assassins Everyday!, odc. 1-12
  • Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?, odc. 1-10
  • Please Die My Beloved, odc. 1-12
  • Jak zostałam perliczką
  • Wyspa psów
  • Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun
  • Annabelle wraca do domu
  • Annabelle: Narodziny zła
  • Annabelle
  • The Last Showgirl
  • Diva Futura
  • La Grande Maison Tokyo Special

18 października

  • Dom dla psa VI, odc. 1-9
  • Sir Alex Ferguson: Never Give In
  • Mikado
  • Kameralny wieczór z Adamem Pallym 

19 października

  • Ambulans
  • Charlie

20 października

  • Ha, ha, głupole, odc. 1
  • Między nami bliźniętami
  • Mizerykordia

21 października

  • 1000-LB Roomies,  odc. 1-6

22 października

  • Georgie i Mandy wzięli ślub II, odc. 1
  • Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda

23 października

  • Ja, Jack Wright, odc. 1-6
  • Big Short
  • Everest
  • Królowa ringu

24 października

  • Wojny gangów: Ulica dilerów, odc. 1
  • Challengers
  • Dziki diament

25 października

  • Cóż za piękny dzień
  • Marsjanin
  • Life

27 października

  • To: Witajcie w Derry, odc. 1
  • Tiny Toons Looniversity II, odc. 1
  • Negocjator
  • Ninjago Legends: Monstrosity

28 października

  • Welcome to Plathville VII, odc. 1-11

29 października

  • Nasz doktor

30 października

  • Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan V, odc. 1-8
  • Lista
  • Małe kobietki

31 października

  • Bez wiatru
Anna Bortniak
15.10.2025 12:24
Tagi: Co obejrzeć?HBO Maxnowości
