HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny

Nadeszła druga połowa października, a to oznacza kolejną porcję premier od HBO Max. W tym miesiącu warto odnotować powrót uwielbianego polskiego serialu kryminalnego, a także świeżą dostawę przerażających horrorów, które idealnie sprawdzą się podczas jesiennych wieczorów.

HBO Max - nowości na drugą połowę października 2025

Odwilż

Tytuł serialu: Odwilż

Odwilż Lata emisji: 2022-

2022- Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Xawery Żuławski

Xawery Żuławski Obsada: Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Nikodem Rozbicki, Piotr Trojan

Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Nikodem Rozbicki, Piotr Trojan Ocena IMDb: 6.7/10

Na małe ekrany z 3. sezonem wraca "Odwilż", jeden z uwielbianych polskich seriali kryminalnych. W najnowszej odsłonie szczecińska policja trafia na trop handlarzy fentanylem, który prędko pojawia się w lokalnych szkołach. Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Mimo to policjantka postanawia rozwikłać sprawę handlu narkotykami wśród młodzieży. Pomagają jej w tym Tomasz Woźniak, Piotr Madejski i Ada Kamińska. Z Trepą łączy ją natomiast związek, który oboje utrzymują w tajemnicy.

To: Witajcie w Derry

Tytuł serialu: To: Witajcie w Derry (Welcome to Derry)

To: Witajcie w Derry (Welcome to Derry) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Brad Kane

Brad Kane Obsada: Bill Skarsgård, Chris Chalk, James Remar, Taylour Paige

W drugiej połowie października w serwisie HBO Max zadebiutuje serial "To: Witajcie w Derry". Produkcja odcinkowa to prequel obrazu "To", czyli adaptacji powieści Stephena Kinga. Serialowy horror będzie osadzony w 1962 roku, czyli na 27 lat przed wydarzeniami z oryginalnego filmu. Oznacza to, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak przerażający klaun Pennywise wpłynął na lokalną społeczność jeszcze wcześniej. W centrum fabuły znajduje się rodzina, która po przyjeździe do Derry spotyka się z wrogością mieszkańców z powodu ich pochodzenia. Tymczasem najmłodszy członek rodziny zaprzyjaźnia się ze swoimi rówieśnikami i zaczyna badać tajemnicze zniknięcia dzieci.

Challengers

Tytuł filmu: Challengers

Challengers Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 2h 11m

2h 11m Reżyseria: Luca Guadagnino

Luca Guadagnino Obsada: Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist, A.J. Lister

Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist, A.J. Lister Ocena IMDb: 7/10

"Challengers" to hitowa produkcja w reżyserii Luki Guadagnino z Zendayą w roli głównej, skupiająca się na Tashi Duncan. Bezkompromisowa trenerka tenisa postanawia przywrócić Artowi, swojemu mężowi, dawną chwałę. Kiedy postanawia zapisać go na listę zawodników w nieco mniejszych rozgrywkach, na miejscu okazuje się, że Art będzie musiał zmierzyć się z Patrickiem, swoim najlepszym przyjacielem i byłym chłopakiem Tashi.

HBO Max - pełna lista nowości

16 października

In the Eye of the Storm II, odc. 1-6

90 Day Fiance: The Other Wat VII, odc. 1

Neuilly-Poissy

17 października

Odwilż III, odc. 1

A Killer Among Friends, odc. 1-6

Until I Destroyed My Husband’s Other Family, odc. 1

Vivant, odc. 1-10

La Grande Maison Tokyo, odc. 1-11

Love is for the Dogs, odc. 1-10

Ignite, odc. 1-11

Mr. Mikami's Classroom, odc. 1-10

True Beauty, odc. 1-2

Light of My Lion, odc. 1-11

Baby Assassins Everyday!, odc. 1-12

Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?, odc. 1-10

Please Die My Beloved, odc. 1-12

Jak zostałam perliczką

Wyspa psów

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

Annabelle wraca do domu

Annabelle: Narodziny zła

Annabelle

The Last Showgirl

Diva Futura

La Grande Maison Tokyo Special

18 października

Dom dla psa VI, odc. 1-9

Sir Alex Ferguson: Never Give In

Mikado

Kameralny wieczór z Adamem Pallym

19 października

Ambulans

Charlie

20 października

Ha, ha, głupole, odc. 1

Między nami bliźniętami

Mizerykordia

21 października

1000-LB Roomies, odc. 1-6

22 października

Georgie i Mandy wzięli ślub II, odc. 1

Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda

23 października

Ja, Jack Wright, odc. 1-6

Big Short

Everest

Królowa ringu

24 października

Wojny gangów: Ulica dilerów, odc. 1

Challengers

Dziki diament

25 października

Cóż za piękny dzień

Marsjanin

Life

27 października

To: Witajcie w Derry, odc. 1

Tiny Toons Looniversity II, odc. 1

Negocjator

Ninjago Legends: Monstrosity

28 października

Welcome to Plathville VII, odc. 1-11

29 października

Nasz doktor

30 października

Gold Rush: Mine Rescue With Freddy & Juan V, odc. 1-8

Lista

Małe kobietki

31 października

Bez wiatru

Anna Bortniak 15.10.2025 12:24

