Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy

„Druga Furioza” (zwana nie bez powodu po prostu „Furiozą 2”) lada chwila okaże się hitem. Już teraz, po jednym dniu od premiery, wylądowała na 1. miejscu netfliksowej topki filmów, a poprzednia część pojawiła się na miejscu 4. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli utrzyma się wysoko, to zadowolony Netflix, zamówi kolejny film od reżysera Cypriana T. Olenckiego.

I tak to zwykle wygląda. Serwis przygląda się oglądalności i analizując jej dynamikę, w ciągu kilku pierwszych tygodni wie, czy dawać zielone światło na wydawanie zielonych, czyli dolarów.

Furioza 3 – czy powstanie?

W przypadku „Furiozy 3” sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Pod koniec 2022 roku Netflix poinformował bowiem, że „Furioza” doczeka się nie tylko 2. ale i 3. części! W tamtym czasie, gdy Reed Hastings odwiedzał Polskę, poinformowano o planach serwisu na kolejne lata.



Mamy jednak rok 2025, nowa „Furioza” właśnie wjechała do serwisu i chcieliśmy się upewnić, że rzeczywiście trwają pracę nad kolejną częścią. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z polskim oddziałem Netfliksa, który odpowiedział nam, że w tym momencie nie może tego oficjalnie potwierdzić.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jednak, że scenariusz do „Furiozy 3” jest już napisany i że trafił w ręce niektórych członków obsady.

Oznacza to mniej więcej tyle, że rzeczywiście trwają pierwsze pre-produkcyjne prace, ale ekipa nie weszła jeszcze na plan. Prawdopodobnie osoby decyzyjne w serwisie zwlekają z ponownym potwierdzeniem 3. filmu, bo czekają na pełne wyniki oglądalności. Gdy już będą one znane, będzie można potwierdzić projekt, przybliżoną datę premiery oraz obsadę. Jak się bowiem dowiedzieliśmy, do filmu wrócą starzy bohaterowie.

