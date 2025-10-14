REKLAMA
Ikoniczne horrory w Cinema City. Uwielbiane filmy wracają do kin

Cinema City w ciągu ostatnich tygodni prowadzi bardzo ciekawą akcję powrotu na duży ekran znanych i uwielbianych filmów. Sieć kin właśnie ogłosiła kolejne tytuły, które widzowie będą mogli ponownie zobaczyć. Jest na co czekać.

Adam Kudyba
horrory cinema city kiedy
Jedna z najpopularniejszych sieci kin w Polsce ostatnimi czasy lubuje się w przywracaniu do repertuaru filmów sprzed lat, które cieszą się ogromną sympatią lub popularnością wśród kinomaniaków. "Wielki Gatsby", "Blade Runner 2049", "Incepcja", "Tenet", "Interstellar", "Django' - to tylko część epickich tytułów, które powróciły do kin. Już za kilka dni w Cinema City zostaną pokazane filmy Stanleya Kubricka - pisaliśmy o tym tutaj. Tym razem ludzie odpowiedzialni za wybór tytułów do wyświetlenia postawili na kino grozy. Chwała im za to, bo jest na co czekać.

Horrory w Cinema City - harmonogram pokazów

Horrory to jeden z najpopularniejszych i najbardziej przyciągających publikę gatunków filmowych, który jednocześnie bywa dość rzadko nagradzany przez mainstreamowe gremia. Na szczęście kino grozy to wciąż solidna firma, a kina chętnie organizują maratony horrorów, które zwykle cieszą się dużą popularnością.

Cinema City postanowiło zaproponować widzom pakiet trzech znakomitych horrorów. Pierwszym z nich jest wersja reżyserska "Egzorcysty" - ikonicznego dzieła o opętanej dziewczynce w reżyserii Williama Friedkina z Ellen Burstyn w roli głównej. Film jako jeden z niewielu w gatunku został nagrodzony dwoma Oscarami. Kolejną propozycją jest "Suspiria" - legendarny włoski horror Dario Argento z 1977 roku, opowiadający o młodej Amerykance, która przybywa do prestiżowej szkoły baletu we Fryburgu i orientuje się, że dochodzi tam do niepokojących, makabrycznych zjawisk. Ostatnim horrorem, który zostanie pokazany w Cinema City jest "Harry Angel" - słynny thriller z Robertem De Niro i Mickeyem Rourke'em. Pierwszy wciela się w tajemniczego arystokratę, Louise'a Cyphre'a, zaś drugi - w prywatnego detektywa, który otrzymuje od niego zlecenie odnalezienia swojego dłużnika.

Oto harmonogram pokazów horrorów w Cinema City:

  • "Egzorcysta" - wersja reżyserska - 27 października
  • "Suspiria" - 28 października
  • "Harry Angel" - 30 października
Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
14.10.2025 13:52
Tagi: Cinema CityHorrory
