Trzymający w napięciu film to numer 1 na HBO Max. To prawdziwa historia

Subskrybenci HBO Max mają nowego faworyta, który jest obecnie numerem 1 w serwisie. Widzowie upatrzyli sobie coś, obok czego nie można przejść obojętnie - jest to trzymająca w napięciu produkcja "Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer", którą oparto na prawdziwych wydarzeniach.

Anna Bortniak
oszukana przez meza hbo max historia morgan metzer
Na HBO Max nie ma co narzekać, jeśli chodzi o nowości. W bibliotece serwisu niedawno pojawił się komediowy serial "Krzesła", który zbiera bardzo przyzwoite oceny, a także produkcja "W potrzasku" z Wyattem Russellem i Dennisem Quaidem w rolach głównych.

Nie można nie wspomnieć również o świetnych tytułach, które wylądowały w TOP-ce platformy - widzowie odświeżają sobie dwie części "To" przed premierą serialu z uniwersum Stephena Kinga, a także 3. część "Obecności", co jest na pewno dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą obejrzeć w kinie najnowszą odsłonę. W zestawieniu najpopularniejszych produkcji króluje również zupełnie nowy dramat o kobiecie, która zostaje zaatakowana przez zamaskowanego napastnika, a głównym podejrzanym staje się jej mąż.

Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer - trzymający w napięciu dramat w HBO Max

Chociaż akcja produkcji zaczyna się w pierwszego dnia 2021 roku, kiedy Morgan (Jana Kramer) zostaje zaatakowana przez nieznanego napastnika, to twórcy filmu - reżyser Lee Gabiana i scenarzysta Benjamin Anderson - przenoszą widzów 8 lat wstecz, kiedy główna bohaterka znajduje się na sali porodowej wraz z mężem, Rodneyem (Austin Nichols). Długo wyczekiwany moment związany z przyjściem na świat ich potomka zamienia się w koszmar - chłopiec rodzi się z poważną wadą i nie udaje się go uratować.

Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer

Mimo że 8 lat później Morgan i Rodney zostają rodzicami dwójki dzieci, kobieta wciąż nie może pogodzić się ze stratą pierwszego dziecka. Aby poradzić sobie z traumą, uczęszcza na terapię i co roku organizuje urodziny zmarłego syna, chcąc uczcić jego pamięć. W międzyczasie zaczyna zauważać w swoim małżeństwie zgrzyty - Rodney staje się zaborczy i agresywny, a Morgan zaczyna podejrzewać, że mąż stara się wmówić jej coś, co nie miało miejsca.

"Oszukana przez męża" to obraz książkowego gaslightingu, który zaczyna przybierać niebezpieczną formę. Pokazuje, że ta psychologiczna manipulacja zaczyna się niewinnie - od wmawiania, że zapomniało się o odebraniu dzieci ze szkoły czy o spotkaniu, aż po sytuacje dużo bardziej poważne. Pod sam koniec umysł Morgan jest już bowiem tak przesiąknięty manipulacjami męża, że nie jest już pewna w zasadzie niczego. I to w tej produkcji jest chyba najbardziej przerażające.

14.10.2025 14:09
