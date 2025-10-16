REKLAMA
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo

Hiszpański kryminał kostiumowy pojawił się właśnie w polskim streamingu. Widzowie nazywają go klejnotem, bo wciąga na wiele godzin. Najlepsze jednak jest to, że "Zagadkę Hotelu Grand" obejrzysz całkowicie za darmo. Gdzie dokładnie?

Rafał Christ
zagadka hotelu grand tvp co obejrzeć za darmo kryminał
"Zagadka Hotelu Grand" przenosi nas na początek XX wieku. Główny bohater zatrudnia się jako kelner w eleganckim tytułowym przybytku, aby odkryć prawdę o tajemniczym zniknięciu swojej siostry. Julio Olmedo w żaden sposób nie przewiduje jednak, że z pomocą przybędzie mu piękna córka właścicielki hotelu. Wspólnie odkrywają kolejne sekrety i kłamstwa, nieuchronnie zbliżając się do siebie.

Już po samym tym krótkim opisie fabuły serialu nietrudno się domyślić, czemu "Zagadkę Hotelu Grand" nazywa się hiszpańskim "Downtown Abbey". Istotną rolę odgrywają w nim przecież podziały klasowe i relacje między postaciami. Ma tylko znacznie mocniejszy suspens i wątek śledztwa. A proponowane przez twórców połączenie kryminału, obyczaju i telenoweli okazało się strzałem w dziesiątkę. Produkcja okazała się światowym fenomenem.

Zagadka Hotelu Grand - opinie o hiszpańskim serialu

Popularność "Zagadki Hotelu Grand" szybko wyszła poza granice Hiszpanii. Dlatego w wielu innych krajach serial doczekał się remake'u. Do dzisiaj pojawiły się m.in. wersje meksykańska, egipska, włoska, francuska, grecka i amerykańska. Każda ma swój urok, ale to jednak oryginał z 2011 roku zajmuje szczególne miejsce w sercach widzów. Wśród opinii w Google można się nawet natknąć na taki komentarz:

Cóż za cudowny serial! Ten hiszpański klejnot, wyreżyserowany przez genialnego Ramona Camposa, wyróżnia się spośród większości produkcji i ugruntowuje swoją pozycję arcydzieła w świecie seriali. Już od pierwszego odcinka urzeka wciągającą fabułą, wyrazistymi postaciami i perfekcyjną reżyserią. Każdy szczegół, od zdjęć po scenariusz, jest starannie dopracowany, tworząc niezapomniane wrażenia wizualne i emocjonalne.

Powyższa opinia nie jest odosobniona. W mediach społecznościowych nieraz można się natknąć na podobnie entuzjastycznie wpisy.

"Zagadka Hotelu Grand" to mój ulubiony serial wszech czasów

Popadłam w obsesję na punkcie "Zagadki Hotelu Grand" - jest jak mroczniejsze, z większą ilością suspensu "Downtown Abbey" osadzone w Hiszpanii. Nie ma za co

Jednym z najlepszych seriali kostiumowych (dla waszej informacji: mam obsesję na punkcie seriali kostiumowych), jakie widziałam jest "Zagadka Hotelu Grand". Obejrzałam ją trzy razy - wszystkie trzy sezony i chcę obejrzeć jeszcze raz

- czytamy na X (dawny Twitter).

Na ten moment w Polsce nie da się legalnie obejrzeć wszystkich trzech sezonów "Zagadki Hotelu Grand". Można za to wsiąknąć w pierwszy z nich. Bo jego 14 odcinków przed chwilą pojawiło się na TVP VOD. Oznacza to, że są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat, zupełnie za darmo, nie trzeba się nawet logować.

Więcej o ofercie TVP VOD poczytasz na Spider's Web:

16.10.2025 16:22
