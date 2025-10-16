REKLAMA
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?

Jeszcze jakiś czas temu najnowsza część ikonicznej "Nagiej broni" bawiła ludzi w kinach. Od niedawna istnieje szansa zapoznania się z tym filmem z własnych czterech ścian - a konkretniej, w ramach usługi VOD. Wyjaśniamy, gdzie można ją obejrzeć.

Adam Kudyba
naga bron film vod
"Naga broń" z 2025 roku jest kontynuacją historii znanych nam z trylogii z udziałem jedynego w swoim rodzaju Lesliego Nielsena, który przez lata wcielał się w Franka Drebina - porucznika Wydziału Specjalnego, który zwalczał przestępczość i demaskował spiski możnych tego kraju. Bohaterem najnowszego filmu jest jego syn, Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), który wraz z przyjacielem i partnerem, kapitanem Edem Hockenem Jr. (Paul Walter Hauser) musi rozwiązać sprawę zagadkowej śmierci pewnego mężczyzny. Śledztwo prowadzi go do tajemniczej i pięknej Beth (Pamela Anderson). W filmie wystąpili też Danny Huston, Kevin Durand i Busta Rhymes, reżyserem projektu był Akiva Schaffer, a od strony producenckiej nad nową "Nagą bronią" czuwał sam Seth MacFarlane ("Family Guy", "Ted").

Nowa "Naga broń" sprawiła nie lada niespodziankę - wielu chórem uznało ją za świetną komedię, odświeżającą gatunek parodii, chwaliło Liama Neesona za doskonałą, autorską kreację, która choć czerpie z humoru znanego Lesliemu Nielsenowi, nie jest jego kopią. Dowodem na zgodność niech będą chociażby dane z serwisu Rotten Tomatoes - "Naga broń" może się pochwalić notami rzędu 88% od krytyków i 73% od publiczności. Naszą recenzję filmu możecie przeczytać tutaj.

Naga broń - gdzie obejrzeć film w VOD?

"Naga broń" była dość przyciągającym tytułem w kinowym repertuarze - przy budżecie 42 milionów dolarów i łącznym zarobieniu 102,1 mln, można uznać, że jak na problemy z jakościowymi komediami w ostatnich latach, jest to wynik naprawdę godny uwagi. Jeśli ktoś nie załapał się na możliwość podziwiania przygód Franka Drebina juniora na dużym ekranie, pojawiła się szansa, by nadrobić to niedopatrzenie w ramach dostępnych usług VOD.

Na ten moment "Naga broń" jest dostępna na VOD wyłącznie w ramach oferty kupna. Oto wykaz serwisów, które mają ten film w swojej ofercie i ceny, za które można go obejrzeć:

  • Prime Video - 52,99 zł
  • Megogo - 54,99 zł (SD), 58,99 zł (HD)
  • Rakuten - 54,99 zł (SD, HD, 4K)
NAGA BROŃ - GDZIE OBEJRZEĆ?
16.10.2025 11:23
Tagi: KomedieLiam Neesonnaga broń
