Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?

"Naga broń" z 2025 roku jest kontynuacją historii znanych nam z trylogii z udziałem jedynego w swoim rodzaju Lesliego Nielsena, który przez lata wcielał się w Franka Drebina - porucznika Wydziału Specjalnego, który zwalczał przestępczość i demaskował spiski możnych tego kraju. Bohaterem najnowszego filmu jest jego syn, Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), który wraz z przyjacielem i partnerem, kapitanem Edem Hockenem Jr. (Paul Walter Hauser) musi rozwiązać sprawę zagadkowej śmierci pewnego mężczyzny. Śledztwo prowadzi go do tajemniczej i pięknej Beth (Pamela Anderson). W filmie wystąpili też Danny Huston, Kevin Durand i Busta Rhymes, reżyserem projektu był Akiva Schaffer, a od strony producenckiej nad nową "Nagą bronią" czuwał sam Seth MacFarlane ("Family Guy", "Ted").

Nowa "Naga broń" sprawiła nie lada niespodziankę - wielu chórem uznało ją za świetną komedię, odświeżającą gatunek parodii, chwaliło Liama Neesona za doskonałą, autorską kreację, która choć czerpie z humoru znanego Lesliemu Nielsenowi, nie jest jego kopią. Dowodem na zgodność niech będą chociażby dane z serwisu Rotten Tomatoes - "Naga broń" może się pochwalić notami rzędu 88% od krytyków i 73% od publiczności. Naszą recenzję filmu możecie przeczytać tutaj.

Naga broń - gdzie obejrzeć film w VOD?

"Naga broń" była dość przyciągającym tytułem w kinowym repertuarze - przy budżecie 42 milionów dolarów i łącznym zarobieniu 102,1 mln, można uznać, że jak na problemy z jakościowymi komediami w ostatnich latach, jest to wynik naprawdę godny uwagi. Jeśli ktoś nie załapał się na możliwość podziwiania przygód Franka Drebina juniora na dużym ekranie, pojawiła się szansa, by nadrobić to niedopatrzenie w ramach dostępnych usług VOD.

Na ten moment "Naga broń" jest dostępna na VOD wyłącznie w ramach oferty kupna. Oto wykaz serwisów, które mają ten film w swojej ofercie i ceny, za które można go obejrzeć:

Prime Video - 52,99 zł

Megogo - 54,99 zł (SD), 58,99 zł (HD)

Rakuten - 54,99 zł (SD, HD, 4K)

Adam Kudyba 16.10.2025 11:23

