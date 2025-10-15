REKLAMA
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską

Instagram zamierza chronić dzieci, wprowadzając swoją wersję systemu klasyfikacji filmów PG-13 wzorowanym na amerykańskim mechanizmie.

Anna Bortniak
instagram dzieci ochrona pg13
Meta poinformowała, że zamierza wprowadzić swój system klasyfikacji filmów PG-13, który ma na celu ochronę nastolatków. Rodzice z kolei zyskają większą kontrolę nad tym, jak ich dzieci korzystają z mediów społecznościowych.

Instagram wprowadza klasyfikację filmów PG-13

Amerykański system PG-13, który został wprowadzony po raz pierwszy 41 lat temu, teraz ma zostać wdrożony na Instagramie. Co to oznacza dla młodych użytkowników? Przede wszystkim to, że posiadacze aplikacji, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zostaną automatycznie przeniesieni do kategorii 13+. Będą oczywiście mogli zrezygnować z tej opcji, ale tylko i wyłącznie za zgodą rodziców.

Chociaż oczywiście istnieją różnice między filmami a mediami społecznościowymi, wprowadziliśmy te zmiany, aby doświadczenia nastolatków w środowisku 13+ były bliższe instagramowemu odpowiednikowi oglądania filmu z kategorią wiekową PG-13

- powiedziała Meta.

Mimo że już teraz na kontach nastolatków blokowane są treści o charakterze drastycznym, seksualnym, czy te, które zawierają używki, to nowa wersja z kategorią wiekową PG-13 jeszcze bardziej zaostrzy te ograniczenia.

Meta zapowiedziała, że posty z wulgarnym językiem będą ukrywane, podobnie jak te, które zachęcają do "szkodliwych zachowań". Co ciekawe, blokowane mają być również hasła związane z używkami czy drastycznymi obrazkami, nawet jeśli będą one zawierały błąd w pisowni. A czego nie będzie blokowała nowa weryfikacja? Nieszkodliwej nagości czy seksualności (przykładem jest film "Titanic", a także umiarkowanej przemocy (jak np. w serii "Szybcy i wściekli").

Aktualizacje na Instagramie rozpoczną się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie, a w Europie i na całym świecie pojawią się na początku przyszłego roku.

Anna Bortniak
15.10.2025 09:17
