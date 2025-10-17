Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej

Ładowanie...

"Milionerzy" powrócili z nowym sezonem na początku września, ale już wcześniej zapowiadano, że nowa edycja przejdzie istotne zmiany. Pierwszą i najważniejszą był fakt, że program zostanie przeniesiony z telewizji TVN do Polsatu, a także zrezygnowanie z eliminacji "kto pierwszy, ten lepszy" i zastąpienie jej castingiem. Zmiany objęły również oprawę wizualną studia i zasady gry - teleturniej wciąż opiera się na prostych zasadach - 12 pytań, 12 kroków do miliona, 4 odpowiedzi do wyboru i 3 koła ratunkowe - ale nowością jest wybór jednej z trzech osób w ramach "telefonu do przyjaciela" i progi gwarantowane.

Po emisji kilku odcinków Polsat postanowił wprowadzić kolejną zmianę, tym razem w obrębie kół ratunkowych.

Milionerzy - nowe koło ratunkowe

Polsat zdecydował, że wprowadzi czwarte koło ratunkowe dla uczestników programu. Serwis Wirtualne Media przekazał, że w ramach tego ułatwienia gracze będą mogli zadać pytanie do prowadzącego. Oznacza to, że Hubert Urbański będzie mógł służyć pomocą na każdym etapie gry. Ten rodzaj koła jest nowością, ale tylko w Polsce - w co najmniej 10 innych krajach uczestnicy biorą udział w grze, mając do dyspozycji tę opcję.

Będzie łatwiej, ale nie do końca. Mimo że gracze będą mieli większy wybór, jeśli chodzi o pomoc w zdobyciu miliona złotych, to jednocześnie nie zyskują dodatkowego koła ratunkowego - uczestnicy wciąż będą mogli wykorzystać maksymalnie 3 koła ratunkowe. Oprócz "pytania do prowadzącego" dostępne są także dobrze znane "pytanie do publiczności", "pół na pół" i "pytanie do przyjaciela" (jednego z trzech).

Przypomnijmy, że czwarte koło ratunkowe w polskiej edycji "Milionerów" już wcześniej istniało - polegało ono na tym, że gracze mogli zamienić pytanie, jeśli nie byli pewni odpowiedzi.

Program "Milionerzy" emitowany jest od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:55 w telewizji Polsat oraz w Polsat Box Go. Nowe koło ratunkowe będzie dostępne dla uczestników od 28 października.

Anna Bortniak 17.10.2025 09:29

