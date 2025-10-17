REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej

"Milionerzy" przechodzą kolejne zmiany. Polsat zdecydował, że w programie pojawi się nowość, która znacznie ułatwi uczestnikom dotarcie do finałowego pytania.

Anna Bortniak
milionerzy nowe kolo ratunkowe pytanie do prowadzacego
REKLAMA

"Milionerzy" powrócili z nowym sezonem na początku września, ale już wcześniej zapowiadano, że nowa edycja przejdzie istotne zmiany. Pierwszą i najważniejszą był fakt, że program zostanie przeniesiony z telewizji TVN do Polsatu, a także zrezygnowanie z eliminacji "kto pierwszy, ten lepszy" i zastąpienie jej castingiem. Zmiany objęły również oprawę wizualną studia i zasady gry - teleturniej wciąż opiera się na prostych zasadach - 12 pytań, 12 kroków do miliona, 4 odpowiedzi do wyboru i 3 koła ratunkowe - ale nowością jest wybór jednej z trzech osób w ramach "telefonu do przyjaciela" i progi gwarantowane.

Po emisji kilku odcinków Polsat postanowił wprowadzić kolejną zmianę, tym razem w obrębie kół ratunkowych.

REKLAMA

Milionerzy - nowe koło ratunkowe

Polsat zdecydował, że wprowadzi czwarte koło ratunkowe dla uczestników programu. Serwis Wirtualne Media przekazał, że w ramach tego ułatwienia gracze będą mogli zadać pytanie do prowadzącego. Oznacza to, że Hubert Urbański będzie mógł służyć pomocą na każdym etapie gry. Ten rodzaj koła jest nowością, ale tylko w Polsce - w co najmniej 10 innych krajach uczestnicy biorą udział w grze, mając do dyspozycji tę opcję.

Będzie łatwiej, ale nie do końca. Mimo że gracze będą mieli większy wybór, jeśli chodzi o pomoc w zdobyciu miliona złotych, to jednocześnie nie zyskują dodatkowego koła ratunkowego - uczestnicy wciąż będą mogli wykorzystać maksymalnie 3 koła ratunkowe. Oprócz "pytania do prowadzącego" dostępne są także dobrze znane "pytanie do publiczności", "pół na pół" i "pytanie do przyjaciela" (jednego z trzech).

Przypomnijmy, że czwarte koło ratunkowe w polskiej edycji "Milionerów" już wcześniej istniało - polegało ono na tym, że gracze mogli zamienić pytanie, jeśli nie byli pewni odpowiedzi.

Program "Milionerzy" emitowany jest od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:55 w telewizji Polsat oraz w Polsat Box Go. Nowe koło ratunkowe będzie dostępne dla uczestników od 28 października.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Anna Bortniak
17.10.2025 09:29
Tagi: MilionerzyPolsatPolsat Box Go
Najnowsze
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
19:11
Oszukana przez męża z HBO Max to film na faktach. Aż trudno w to uwierzyć
Aktualizacja: 2025-10-14T19:11:00+02:00
18:03
Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę
Aktualizacja: 2025-10-14T18:03:14+02:00
17:01
The Floor: sezon 3. dostępny online. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-10-14T17:01:00+02:00
15:36
Nowy odcinek Grupy zadaniowej łamie serca. „Szczyt sztuki telewizyjnej”
Aktualizacja: 2025-10-14T15:36:00+02:00
14:09
Trzymający w napięciu film to numer 1 na HBO Max. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-14T14:09:10+02:00
13:52
Ikoniczne horrory w Cinema City. Uwielbiane filmy wracają do kin
Aktualizacja: 2025-10-14T13:52:30+02:00
12:55
Użytkownicy wściekli na Prime Video. Serwis skasował aż 2 seriale akcji
Aktualizacja: 2025-10-14T12:55:43+02:00
11:11
To: Witajcie w Derry poleci w kinach w Polsce. Serial na wielkim ekranie
Aktualizacja: 2025-10-14T11:11:18+02:00
9:50
Keanu Reeves wspomina Diane Keaton. Poruszające wyznanie
Aktualizacja: 2025-10-14T09:50:38+02:00
9:34
Netflix zdradził, ile potrwa finał Stranger Things. Będzie długo
Aktualizacja: 2025-10-14T09:34:07+02:00
20:03
Ten nowy thriller to bomba. Już nazywa się go szczytowym osiągnięciem
Aktualizacja: 2025-10-13T20:03:00+02:00
19:01
Fani Netfliksa chcą 2. sezonu nowego serialu ASAP. Przywraca wiarę w baśnie
Aktualizacja: 2025-10-13T19:01:00+02:00
18:10
Keira Knightley nie uratowała thrillera Netfliksa. Nikt go nie uratuje
Aktualizacja: 2025-10-13T18:10:00+02:00
17:41
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-10-13T17:41:02+02:00
17:07
Największy hit na HBO Max dzieli widzów. Jest oglądany chętniej niż Superman
Aktualizacja: 2025-10-13T17:07:00+02:00
16:17
Czy w filmie Caramelo gra prawdziwy pies? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-10-13T16:17:00+02:00
15:45
Serial Rekruci to cudo, choć znajdą się oburzeni. To nie propaganda
Aktualizacja: 2025-10-13T15:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA