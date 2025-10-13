Ten nowy thriller to bomba. Już nazywa się go szczytowym osiągnięciem

Ładowanie...

"Ostatnia rubież" zabiera nas do mroźnej alaski, gdzie właśnie - w samym środku dziczy - rozbija się samolot pełen przestępców. Osamotniony szeryf z pobliskiego miasteczka postanawia za wszelką cenę chronić mieszkańców. Szybko zaczyna jednak mieć podejrzenia, że katastrofa wcale nie była przypadkowa. To raczej pierwszy etap bardzo skomplikowanego i zawiłego planu wyjętych spod prawa kryminalistów.



"Ostatnia rubież" zadebiutowała na Apple TV+ w zeszły piątek, 10 października. Co prawda krytykom do gustu nie przypadła - 44 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes - ale użytkownicy platformy są nią zachwyceni. Na razie w serwisie dostępne są tylko dwa pierwsze odcinki serialu. To dopiero jego początek. Ale nie przeszkadza to widzom ferować wyroków, że prawdopodobnie mają do czynienia z jedną z najlepszych produkcji odcinkowych wszech czasów.

REKLAMA

Ostatnia rubież - opinie o thrillerze Apple TV+

Mówiąc w skrócie: dwa pierwsze odcinki "Ostatniej rubieży" pochłonęły użytkowników Apple TV+ bez reszty. Po prostu zmiotły ich z planszy. Tak wynika z wpisów w mediach społecznościowych, którzy twierdzą, że serial ma szansę stać się "all timerem", a nawet, że już teraz to "szczytowe osiągnięcie telewizji".

"Ostatnia rubież" to szczytowe osiągnięcie telewizji. Apple TV+ rzadko zawodzi użytkowników



"Ostatnia rubież" zaczyna się od mocnego uderzenia. Naprawdę mi się podoba



"Ostatnia rubież" na Apple TV+ to seans obowiązkowy To prawdziwa bomba



- czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

Jak widać, użytkownicy AppleTV+ są "Ostatnią rubieżą" zachwyceni. Na pewno chętnie od razu rzuciliby się na kolejne odcinki nowego serialu. Jest to jedna z tych serialowych przyjemności, które muszą sobie jednak dawkować. Następne epizody produkcji będą debiutować na platformie w tygodniowych odstępach, w każdy piątek.



Więcej o Apple TV+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 13.10.2025 20:03

Ładowanie...