REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi

W „Drugiej Furiozie” uwagę Goldena, głównego bohatera filmu, przykuł jeden, bardzo specyficzny obraz. Wydaje się, że to właśnie to dzieło jest kluczem do tego bohatera.

Konrad Chwast
furioza 2 obraz golden
REKLAMA

Sytuacja jest raczej zabawna. Golden (grany brawurowo przez Mateusza Damieckiego) odwiedza szkołę Zuzy, córki nieżyjącego już Kaszuba. W czasie spaceru po korytarzach zauważa obraz, przez chwilę się mu przygląda. Pyta: Czemu on się na siebie tak gapi? Zuza mu odpowiada:

Nie wiem. On zabił. Malarz. To autoportret. Przerabiamy to teraz.

REKLAMA

A następnie radzi Goldenowi, aby sobie go wygooglał. I choć nie wiemy, czy rzeczywiście posłuchał rady osieroconej dziewczyny, to pewne jest, iż obraz bardzo mu się spodobał, bo zakupił jego reprodukcję i powiesił ją sobie w mieszkaniu i to w bardzo widocznym miejscu.

Furioza 2: Golden to Narcyz

Obraz przedstawia młodzieńca, który nachyla się nad taflą wody. Patrzy w nią jak zahipnotyzowany, bo odbija się tam jego własne oblicze. Przedstawia on Narcyza, który, wedle mitu podanego przez Owidiusza, miał zostać ukarany przez bogów za zbytnie uwielbienie siebie.

Narcyz - to w tym obrazie zakochał się Golden z Furiozy

Narcyz był piękny, ale bardzo zimny. Jego uroda przyciągała bardzo wiele kobiet, w tym pomniejsze bóstwa greckiego panteonu. Jedna z nich, Echo, tak bardzo przeżyła odtrącenie, że wpadła w tak wielką rozpacz, aż zaczęła zanikać i pozostał po niej jedynie głos. Siostry boginki poprosiły więc o pomoc boginię zemsty Nemezis, aby ta wymierzyła mu sprawiedliwość. Tak też się stało. Narcyz ujrzał swoje piękne odbicie w tafli jeziora i tak bardzo się w nim zakochał, że nie mógł oderwać od siebie samego wzroku, że umarł z wycieńczenia i pragnienia. A w miejscu gdzie umarł, wyrósł kwiat zwany właśnie Narcyzem.

To oczywiście jedna z wersji mitu. Jest ich więcej, ale mit o chłopcu zakochanym w samym sobie dał również nazwę dla określenia „narcyzm”, które oznacza przesadną miłość własną. Tak wielką, że prowadzącą do bezrefleksyjnego skupienia na sobie i krzywdzenia w ten sposób wszystkich dookoła.

REKLAMA

Furioza 2 i obraz Caravaggia

Ten moment, który malarz uchwycił na obrazie jest kluczowy. Widać w nim miłość do siebie samego tak wielką, że aż hipnotyzującą. Co jednak ważne, obraz Caravaggia (choć dość długo zastanawiano się, czy to on jest jego autorem) niesie ze sobą więcej niż tylko historię chłopca, którego miłość własna doprowadziła do katastrofy. Sam włoski malarz nie był wzorem przykładnego obywatela. Mimo swojego wielkiego talentu, żył życiem awanturnika. Był, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wielokrotnie notowany, miał zatargi z policją i stawał przed sądem. Musiał uciekać, gdy zabił człowieka. Wyjęty spod prawa malarz tułał się przez większość życia, licząc na wsparcie możnych protektorów, malując obrazy. W końcu otrzymał upragnione ułaskawienie, niestety zmarł niedługo później, prawdopodobnie w drodze do Rzymu.

Przyglądając się losom malarza i wsłuchując się w mit o Narcyzie można spróbować zrozumieć Goldena. Bohater jest bardzo osobliwy, szalony, nieracjonalny, ciągle w ruchu, ciągle w pragnieniach. Nie jest  w stanie powiedzieć sobie „dość, dość już osiągnąłem”. Jego ciągły głód prowadzi go aż do skraju i smutnego końca, który przecież nosi znamiona autodestrukcji. W jednym z finałowych momentów, gdy zagląda śmierci w oczy, przyznaje, że cieszy się, bo sam już nie wiedział, co ma dalej ze sobą robić.

Trudno tego człowieka zrozumieć. Twórcy obu części „Furiozy” w postaci Narcyza i samego Caravaggia podrzucili jednak trop, dzięki któremu można spróbować go zrozumieć.

Jeśli jeszcze nie wiecie, czy brać się za nową "Furiozę", to możecie przeczytać naszą recenzję, a także tekst, w którym tłumaczymy, jak oba filmy łączą się ze sobą. Przeanalizowaliśmy też zakończenie filmu. A wybiegając w przyszłość: sprawdzamy, czy powstanie "Furioza 3".

REKLAMA
Konrad Chwast
16.10.2025 15:37
Tagi: Filmy NetflixFurioza
Najnowsze
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
19:11
Oszukana przez męża z HBO Max to film na faktach. Aż trudno w to uwierzyć
Aktualizacja: 2025-10-14T19:11:00+02:00
18:03
Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę
Aktualizacja: 2025-10-14T18:03:14+02:00
17:01
The Floor: sezon 3. dostępny online. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-10-14T17:01:00+02:00
15:36
Nowy odcinek Grupy zadaniowej łamie serca. „Szczyt sztuki telewizyjnej”
Aktualizacja: 2025-10-14T15:36:00+02:00
14:09
Trzymający w napięciu film to numer 1 na HBO Max. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-14T14:09:10+02:00
13:52
Ikoniczne horrory w Cinema City. Uwielbiane filmy wracają do kin
Aktualizacja: 2025-10-14T13:52:30+02:00
12:55
Użytkownicy wściekli na Prime Video. Serwis skasował aż 2 seriale akcji
Aktualizacja: 2025-10-14T12:55:43+02:00
11:11
To: Witajcie w Derry poleci w kinach w Polsce. Serial na wielkim ekranie
Aktualizacja: 2025-10-14T11:11:18+02:00
9:50
Keanu Reeves wspomina Diane Keaton. Poruszające wyznanie
Aktualizacja: 2025-10-14T09:50:38+02:00
9:34
Netflix zdradził, ile potrwa finał Stranger Things. Będzie długo
Aktualizacja: 2025-10-14T09:34:07+02:00
20:03
Ten nowy thriller to bomba. Już nazywa się go szczytowym osiągnięciem
Aktualizacja: 2025-10-13T20:03:00+02:00
19:01
Fani Netfliksa chcą 2. sezonu nowego serialu ASAP. Przywraca wiarę w baśnie
Aktualizacja: 2025-10-13T19:01:00+02:00
18:10
Keira Knightley nie uratowała thrillera Netfliksa. Nikt go nie uratuje
Aktualizacja: 2025-10-13T18:10:00+02:00
17:41
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-10-13T17:41:02+02:00
17:07
Największy hit na HBO Max dzieli widzów. Jest oglądany chętniej niż Superman
Aktualizacja: 2025-10-13T17:07:00+02:00
16:17
Czy w filmie Caramelo gra prawdziwy pies? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-10-13T16:17:00+02:00
15:45
Serial Rekruci to cudo, choć znajdą się oburzeni. To nie propaganda
Aktualizacja: 2025-10-13T15:45:00+02:00
15:29
Furioza 2 lada chwila na Netfliksie. Co wydarzy się u Goldena?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:29:00+02:00
15:05
Planszówki od Rebel wylogowały mnie z sieci. To mój sposób na spędzanie wolnego czasu
Aktualizacja: 2025-10-13T15:05:00+02:00
14:00
Bridgertonowie dostali brawurowy zwiastun. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-10-13T14:00:54+02:00
12:45
Marvel zaleje premierami w 2026. Obejrzałem przecieki i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-13T12:45:16+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA