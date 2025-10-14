REKLAMA
Użytkownicy wściekli na Prime Video. Serwis skasował aż 2 seriale akcji

W tym roku Prime Video jest w szale kasowania seriali. Tym razem padło na dwie produkcje pełne akcji, które widzowie całkiem lubili. Dlatego właśnie teraz fani "Odliczania" i "Motyla" są bardzo niezadowoleni, o czym mówią głośno. Swój żal wylewają bowiem w mediach społecznościowych, grożąc nawet, że skasują subskrypcję serwisu Amazona.

Rafał Christ
amazon prime video seriale akcji skasowane
Do Netfliksa jeszcze daleko, ale Prime Video coraz śmielej poczyna sobie w kasowaniu seriali. Parę miesięcy temu ofiarą włodarzy platformy Amazona padło "Koło czasu". W sieci podniosła się wrzawa, że nie zasłużenie, że to bardzo dobra produkcja, że ludzie chcą zobaczyć świetne fantasy do końca, etc. Teraz sprawa się ma podobnie. Tylko chodzi o znacznie nowsze tytuły, bo "Odliczanie" zadebiutowało w serwisie w czerwcu (końca dobiegło na początku września), a wszystkie odcinki "Motyla" pojawiły się jakoś w połowie sierpnia.

Może i nie były to wielkie hity. O ile użytkownicy Prime Video rzucili się na pierwsze odcinki "Odliczania", o tyle w miarę trwania serialu zainteresowanie nim malało. "Motyl" w ogóle przeszedł bez większego echa. Niemniej obie produkcje zdążyły zdobyć grupę wiernych fanów, bo przecież użytkownicy platformy Amazona znani są z tego, że uwielbiają wszelkiego rodzaju rozpierduchę. Jak jednak widać, serwisowi niezbyt wychodzi szukanie nowego "Reachera" czy "Jacka Ryana".

Prime Video - Amazon kasuje 2 seriale akcji

Nawet jeśli "Odliczaniu" i "Motylowi" daleko do najlepszych seriali akcji Prime Video, fani obu seriali uważają, że platforma Amazona popełniła błąd. Nie powinna ich tak szybko kasować. Tak piszą w mediach społecznościowych, gdzie mnożą się wpisy, w których widzowie wylewają swoją wściekłość na działania serwisu.

Nie wiem, o co chodzi. Jak taki świetny serial jak "Odliczanie" mógł zostać skasowany bez żadnego powodu? Takie przypadkowe i nieprzemyślane decyzje sprawią, że widzowie stracą zaufanie do Prime Video

Prime Video, oszalałeś?! Skasowałeś "Odliczanie" i "Motyla"? Ja razem ze swoimi znajomymi kasuję w takim razie Prime Video

Moje dwa tegoroczne ulubione seriale Prime Video to "Odliczanie" i "Motyl". Oba właśnie skasowano!!! Wal się Prime Video

- czytamy na X (dawny Twitter).

Czyżby więc skasowanie "Odliczania" i "Motyla" miało odbić się Prime Video czkawką? Trudno stwierdzić. Podobnych wpisów, jak te powyższe, jest w mediach społecznościowych całe mnóstwo. Część użytkowników ewidentnie zżyła się z anulowanymi serialami i chciałaby, żeby twórcy dostali szansę na dokończenie rozpoczętych przez siebie opowieści. Wygląda jednak na to, że już na zawsze zostaną w zawieszeniu po zaserwowanych w ostatnich odcinkach produkcji cliffhangerach.

14.10.2025
