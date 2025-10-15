REKLAMA
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy

"Druga Furioza" wreszcie zawitała na Netfliksa. Nie jest to kontynuacja, a sidequel, który rozwija jeden z wątków poruszonych w jedynce, przyjmując tym razem perspektywę Goldena. Co prawda fabuła zmierza do finału znanego już z oryginału, ale scenarzysta i reżyser Cyprian T. Olencki dodaje do niego coś nowego. O co więc chodzi w zakończeniu? Śpieszymy z wyjaśnieniami.

Rafał Christ
UWAGA! TEKST ZAWIERA SPOILERY Z "FURIOZY" I "DRUGIEJ FURIOZY"!!!

Sidequel, czyli co? Nie jest to skomplikowane. Chodzi po prostu o film, którego fabuła rozgrywa się równolegle z wydarzeniami przedstawionymi w oryginale (bądź serii głównej). W przypadku "Drugiej Furiozy" akcja główna rozpoczyna się dokładnie w znanym nam z jedynki momencie morderstwa Kaszuba. Od tej pory skupia się na Goldenie, próbującym rozwinąć skrzydła tytułowej grupy pseudokibiców poza granicami polski. W międzyczasie wchodzi w konszachty z Mrówą i wdaje się w romans z uroczą tancerką.

Idea "Drugiej Furiozy" jest prosta: wątek, który w jedynce został potraktowany pobieżnie (zajmował kilkanaście, może kilkadziesiąt minut) zostaje rozwinięty do ram pełnometrażowego filmu. Całkiem długiego, bo trwa on 2 godziny i 47 minut. W tym czasie Cyprian T. Olencki nie serwuje nam zwykłej powtórki z rozrywki. Zamiast tego całkowicie zmienia swoje gatunkowe zainteresowania. Zamiast kolejnej opowieści o pseudokibicach, dostajemy pełnoprawną produkcję gangsterską.

Furioza 2 - o czym jest film?

Tak, starzy kumple oczywiście w filmie się pojawiają - cała ekipa kiboli z Furiozy jest obecna i nie brakuje ani Dzikiej, ani Jacka Bauera, którzy ich ścigają. Ważniejsze jednak od tych powtarzających się z jedynki wątków Olenckiego tym razem interesuje wzlot i - jak to w filmach gangsterskich zazwyczaj bywa - upadek Goldena. Dlatego film skupia się na jego perspektywie, pokazując m.in. zmagania z wyrzutami sumienia po śmierci Kaszuba.

Podczas gdy Golden przechodzi właściwą gangsterom ścieżkę, reżyser nieco go uwrażliwia. Choć wciąż jest kibolem zawsze gotowym rzucić się na kogoś z pięściami i maczetą, potrafi też docenić przygotowane przez matkę śniadanie. Co jednak ważniejsze swoją sympatyczniejszą stronę obnaża również przez tancerką, która zawróciła mu w głowie w klubie. Dlatego odwiedza ją w wynajmowanej przez nią sali i nakłania ją na randkę. Spotykają się nad morzem, gdzie ona opowiada mu o terapii ruchem. Wbrew pozorom jest to bardzo istotna scena.

Wykonując kolejne ruchy taneczne, kobieta tłumaczy Goldenowi, że podczas tańca trzeba sobie wyobrazić, że jest się samym, dookoła nie ma nikogo innego. Wtedy płynie się z własnymi emocjami - wyraża się siebie przez ruch - jednocześnie wyzbywając się wszystkich trosk, zmartwień i gniewu. Organizm się po prostu oczyszcza. Główny bohater ją wyśmiewa, ale wciąż za wszelką cenę próbuje ją poderwać.

W miarę upływu akcji Golden zyskuje sympatię kobiety. Jednocześnie wchodzi w coraz większe konflikty z prawem i coraz bardziej odlatuje - brawura powiązana ze zwichrowaną psychiką go gubi. Jakby miał mało problemów, to jeszcze Dzika z Bauerem postanawiają dotrzeć do niego właśnie przez partnerkę. Nic więc dziwnego, że ukochana decyduje się od niego odciąć.

Furioza 2 - zakończenie. O co chodzi?

Ten cały romans rozgrywa się gdzieś w tle, podczas gdy Olencki prowadzi nas do finały losów Goldena znanego już z "Furiozy". Mamy nawet powtórzenie sceny (choć zostaje ona skrócona), w której Dzika udostępnia kibolom nagranie z miejsca zabójstwa Kaszuba. Stanowi ono niepodważalny dowód, że za jego śmierć odpowiada główny bohater. Dlatego dawni kumple brutalnie się z nim rozprawiają.

Golden oczywiście ginie, ale tym razem ostatniego tchnienia nie wydaje poza zasięgiem naszego wzroku. W "Drugiej Furiozie" możemy dokładnie przyjrzeć się, jak odchodzi - zakrwawiony odwraca się na plecy i uśmiecha. Cały czas myśli przy tym o swojej partnerce, a, ściślej rzecz ujmując, o tym czego go nauczyła. Wyobraża sobie siebie w miejscu ich pierwszego spotkania, tylko już nikogo nie wyśmiewa. Sam tańczy, wyzbywając się wszystkiego, co mu do tej pory ciążyło - każdej negatywnej emocji, wyrzutu sumienia, odpowiedzialności. Dzięki temu odchodzi ze spokojem.

