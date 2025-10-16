REKLAMA
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater

Już wkrótce duże ekrany zaszczyci swoją obecnością "Iluzja 3". Choć nie ma oficjalnych sygnałów, że pojawi się w niej postać grana przez Marka Ruffalo, aktor występujący w poprzednich częściach, podzielił się anegdotą, w której główną rolę odegrał jego kolega z planu, Woody Harrelson.

Adam Kudyba
mark ruffalo woody harrelson
Mark Ruffalo i Woody Harrelson wystąpili wspólnie w dwóch filmach spod szyldu "Iluzja", opowiadających o Jeźdźcach - grupie utalentowanych iluzjonistów, którzy wykorzystują swoje umiejętności, by dokonywać czynów, których nikt inny wcześniej się nie podejmował. Pierwszy z wymienionych aktorów wcielał się w Dylana Rhodesa, agenta FBI ścigającego magików, zaś Harrelson (który wystąpi w nadchodzącej "trójce") niezmiennie portretuje postać Merrita McKinneya. Oprócz nich, w serii wystąpili też jak dotychczas m.in. Jesse Eisenberg, Morgan Freeman oraz Dave Franco. Pierwszą część wyreżyserował Louis Leterrier, zaś drugą - Jon M. Chu.

Mark Ruffalo i Woody Harrelson byli w centrum bójki. W ruch poszły pięści

W następnym miesiącu do kin wejdzie "Iluzja 3". Status obecności postaci granej przez Marka Ruffalo nie jest jednoznacznie potwierdzony, ale wszystko wskazuje na to, że Dylan Rhodes nie pojawi się w ostatniej części trylogii. Aktor wystąpił w podcaście "Where Everybody Knows Your Name", gdzie podzielił się pewną anegdotą z czasu wspólnego kręcenia z Harrelsonem pierwszej części "Iluzji" w Nowym Orleanie. Zdradził, że po zakończonym dniu zdjęciowym poszli się napić. Sielanka jednak nie trwała długo, bo obaj znaleźli się w centrum awantury:

Do Woody'ego podeszła kobieta i powiedziała: "o mój Boże, tak bardzo cię kocham". Woody położył rękę na jej ramieniu i powiedział "Och, dziękuję, dziękuję, kochanie". Facet podszedł, odepchnął ją, a potem popychał Woody'ego. Niedobrze. Bo pierwszą reakcją Woody'ego nie było odepchnięcie, tylko natychmiastowe uderzenie go w twarz. Co było zresztą słuszne. Absolutnie słuszne. Ale potem w barze wybuchła bijatyka. Byłem w jej środku [...] złapałem Woody'ego i wyciągnąłem go. Pomyślałem sobie: "to może być fajne, ale może się też skończyć katastrofą, bo ty i ja może damy sobie radę, ale reszta ludzi, z którymi byliśmy...nie sądzę".

Całe szczęście, że obaj wyszli z tego cało. Niewykluczone, że Markowi Ruffalo udzielił się nastrój superbohatera - zanim do kin wyszła "Iluzja", Ruffalo zdążył bowiem zaliczyć debiut w roli Hulka w "Avengersach".

Premiera "Iluzji 3" jest zaplanowana na 14 listopada 2025 roku. W głównych rolach powrócą m.in. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Dave Franco, Isla Fisher, Morgan Freeman. Do obsady dołączyli również Rosamund Pike, Justice Smith, Dominic Sessa i Ariana Greenblatt.

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
16.10.2025 09:49
Tagi: Mark RuffaloWoody Harrelson
