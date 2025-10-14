Ładowanie...

Akcja produkcji w reżyserii Lee Gabiana rozpoczyna się w Sylwestra 2021 roku, kiedy Morgan (Jana Kramer) zostaje zaatakowana przez nieznanego napastnika, to twórcy filmu. Osiem lat wcześniej główna bohaterka znajduje się na sali porodowej wraz z mężem, Rodneyem (Austin Nichols). Długo wyczekiwany moment związany z przyjściem na świat ich potomka zamienia się w koszmar - chłopiec rodzi się z poważną wadą i nie udaje się go uratować.

Mimo że 8 lat później Morgan i Rodney zostają rodzicami dwójki dzieci, kobieta wciąż nie może pogodzić się ze stratą pierwszego potomka. Aby poradzić sobie z traumą, uczęszcza na terapię i co roku organizuje urodziny zmarłego syna, chcąc uczcić jego pamięć. W międzyczasie zaczyna zauważać w swoim małżeństwie zgrzyty - Rodney staje się zaborczy i agresywny, a Morgan zaczyna podejrzewać, że mąż stara się wmówić jej coś, co nie miało miejsca.

REKLAMA

Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer - jak było naprawdę?

Prawdziwa Morgan Metzer została zaatakowana w swoim domu w Georgii przez zamaskowanego intruza w Nowy Rok 2021 roku. Tajemniczy mężczyzna, która wyglądała jak Batman, skrępował ją opaskami zaciskowymi i pobił pistoletem. Następnie wykorzystał ją seksualnie, dusząc niemal do nieprzytomności, a po wszystkim zostawił ją na ganku z poszewką na poduszkę na głowie.

Niedługo po traumatycznym wydarzeniu, około 40 minut później, Rodney Metzer, były już mąż Morgan, zjawił się w domu kobiety. Kiedy zobaczył na ganku matkę swoich dzieci, prędko zadzwonił na numer alarmowy. Początkowo wydawało się, że był to akt heroizmu, jednak wkrótce potem śledczy zaczęli się zastanawiać, czy Rod aby na pewno jest bohaterem w tej historii.

Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer

Podczas badania sprawy okazało się, że małżonkowie sfinalizowali rozwód zaledwie kilka tygodni przed atakiem. Decyzja o rozwodzie zapadła po 20 latach związku, podczas którego Rod - jak zeznała sama Morgan - znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie.

Metzer wyprowadził się z domu i zamieszkał we własnym mieszkaniu, ale oboje nadal wspólnie wychowywali swoje kilkuletnie dzieci. W międzyczasie Rod próbował wrócić do byłej żony, jednak ta nie była zainteresowana. Wciąż jednak wspierała go, kiedy okazało się, że zdiagnozowano u niego raka trzustki. W związku z tym, że jej były mąż nie chciał o tym nikomu powiedzieć, zdenerwowana Morgan kazała mu się wynosić i skłamała, że Sylwestra spędzi w domu rodziców.

Po napadzie Metzer zeznał, że w nocy zaczął martwić się o Morgan i postanowił do niej pojechać. Kiedy śledczy spytali, dlaczego nie pojechał do domu jej rodziców, gdzie - jak sama twierdziła - miała być, zeznał, że pojechał tam z przyzwyczajenia.

Śledczy zaczęli nabierać coraz większych podejrzeń w związku z Metzerem

Policja wydała nakaz przeszukania mieszkania, samochodu, rzeczy osobistych Metzera. W efekcie odkryli, że mężczyzna wyszukiwał w internecie dziwne frazy dotyczące zmiany barwy głosu czy ile czasu zajmuje uduszenie nieprzytomnej osoby. Wyszło również na jaw, że Metzer założył fałszywe konto e-mail i podszywał się pod lekarza, aby wysłać sobie list z diagnozą raka, który pokazał Morgan. W samochodzie mężczyzny znaleziono z kolei broń palną, a w jego mieszkaniu opaski zaciskowe pasujące do tych użytych podczas napaści. I wtedy wszystko stało się jasne.

Rodney Metzer przyznał się do 14 zarzutów związanych z atakiem, w tym porwania i napaści seksualnej. Został skazany na 70 lat więzienia, z czego pierwsze 25 lat spędzi w areszcie, a pozostałe 45 lat w zawieszeniu. Obecnie przebywa on w więzieniu stanowym Augusta Medical Prison w Grovetown w stanie Georgia.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 14.10.2025 19:11

Ładowanie...