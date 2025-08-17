Ładowanie...

Marvel Cinematic Universe to cykl, który rozpoczął się wraz z premierą „Iron Mana” w 2008 r. Nikt się wtedy nie spodziewał, że to właśnie w jego ramach powstaną najlepiej zarabiające filmy świata rozbijające co rusz bank. Po siedemnastu latach dostaliśmy kilka tuzinów kinowych blockbusterów, dziesiątki odcinków seriali oraz nawet specjalne prezentacje.

Z pełną listą dotychczas wydanych produkcji w ramach MCU oraz kolejnością ich oglądania możecie zapoznać się w osobnym tekście, a dzisiaj postanowiłem podsumować, jakie plany Marvel ma na najbliższe lata. Co przy tym ciekawe, jesteśmy obecnie w szóstej fazie MCU, która ma domknąć Sagę Multiwersum. Wygląda na to, że będzie ona znacznie bardziej skromna niż dwie poprzednie.

Nadchodzące filmy i seriale Marvel Studios

W ramach szóstej fazy MCU pojawiły się dotychczas dwie produkcje. Pierwszą z nich jest film „Fantastyczna Czwórka”, który ją inaugurował. Osadzony jest on w alternatywnej retrofuturystycznej rzeczywistości. Oprócz tego dostaliśmy serial animowany rozgrywający się na Ziemi-616, którym są „Oczy Wakandy” rzucający nieco światła na historię tego fikcyjnego państwa w ramach Świętej Chronologii.

Marvel - zaplanowane seriale z cyklu MCU

Jeśli chodzi o kolejne seriale, to 3 października pojawi się animacja „Marvel Zombies”, będący spin-offem „A co, gdyby…?!”. To właśnie tam zobaczyliśmy po raz pierwszy nieumarłych herosów. Również i ona będzie związana z MCU tylko poprzez motyw multiwersum. Nie zdziwię się, jeśli ci bohaterowie nie pojawią się w ramach żadnego innego projektu jako coś więcej niż ew. cameo.

Oprócz tego Marvel pracuje nad serialem „Wonder Man”, którego premiera zaplanowana jest na grudzień 2025 r. oraz drugim sezonem „Daredevil: Born Again”, którego powrotu spodziewamy się w marcu 2026 r. Oprócz tego w przyszłym roku roku pojawić się ma też „Vision Quest” oraz drugi sezon „Przyjaznego Spider-Mana z sąsiedztwa”, który też mieszka w innym uniwersum.

Poza wymienionymi wcześniej filmami i serialami trwają prace nad „Punisherem”, który będzie kolejną specjalną prezentacją, a ta w serwisie Disney+ również ma pojawić się w 2026 r.

Marvel - zaplanowane filmy z cyklu MCU

Jeśli chodzi o filmy, to wiemy już, że kolejny kinowym blockbusterem, który będzie rozgrywał się na Ziemi-616, jest „Spider-Man: Brand New Day”, czyli czwarty film z Tomem Hollandem poświęcony Spider-Manowi od wytwórni Sony Pictures dzierżącej prawa do ekranizacji komiksów o tej postaci. Jego premiery spodziewamy się dokładnie 31 lipca 2026 r.

Jeśli z kolei chodzi o kinowe produkcje Marvel Studios per se, to tutaj jest akurat straszna posucha. W planach wydawniczych są tylko dwie i to takie kulminacyjne, czyli „Avengers: Doomsday” (18 grudnia 2026 r.), które zastąpiło „Avengers: The Kang Dynasty” oraz „Avengers: Secret Wars” (17 grudnia 2027 r.), po którym spodziewamy się soft-rebootu całego Marvel Cinematic Universe.

Marvel - zaplanowane filmy i seriale, pełna lista:

Marvel Zombies, serial animowany - 3.10.2025;

Wonderman, serial - 12.2025;

Daredevil: Born Again, serial (2. sezon) - 03.2026;

Spider-Man: Brand New Day, film - 31.07.2026;

Vision Quest, serial - 2026;

Przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa, serial animowany (2. sezon) - 2026;

Punisher, specjalna prezentacja - 2026;

Avengers: Doomsday - 18.12.2026;

Avengers: Secret War - 17.12.2027.

Jak widać na liście, zapowiedzi na 2027 rok wyglądają naprawdę biednie, bo znajduje się wśród nich zaledwie jedna pozycja. Pozostaje mieć nadzieję, że Marvel szykuje dla nas coś ekstra, a prace nad kolejnymi produkcja, które zadebiutują pomiędzy „Doomsday” i „Secret Wars” już trwają. Obyśmy tylko nie zostali na rok bez żadnej nowej produkcji z cyklu MCU!

A co z innymi zapowiadanymi projektami Marvela?

Marvel swego czasu zapowiedział całą masę produkcji, które utknęły w produkcyjnym limbo. Część już została skasowana, a inne odłożone do szuflady na wieczne nigdy. Należą do nich przede wszystkim „Blade”, „Armor Wars” i „Nova” oraz sequele takich filmów jak „Eternals” czy „Shang-Chi” i seriali pokroju „Hawkeye’a” i „Moon Knighta”. Może one jednak powstają, tylko po cichu.

PS Disney pracuje również nad kontynuacją „X-Men ’97”, aczkolwiek twórcy pierwszego sezonu, mimo pojawienia się w serialu Watchera z „What If…?!” przekonywali nas, że nie jest on częścią multiwersum z MCU.

A co będzie po Avengers: Secret Wars i co z X-Menami?

Jak na razie Kevin Feige ani słowem się nie zająknął na temat tego, jakie plany ma na trzecią Sagę i zarazem siódmą fazę - ale soft-reboot jest niemalże pewien. Wiemy natomiast, że w kalendarzu Disneya zarezerwowano sloty na aż cztery filmy Marvela, których szacowane daty premiery to 18.02.2028, 5.05.2028, 10.11.2028 i 15.12.2028. I coś czuję, że co najmniej jeden z nich poświęcony będzie X-Menom…

Piotr Grabiec 17.08.2025 07:18

