REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Keira Knightley nie uratowała thrillera Netfliksa. Nikt go nie uratuje

Zrealizowany dla Netfliksa trzeci pełnometrażowy film w karierze Simona Stone’a istotnie odstaje od poprzednich. Bo choć poprzednie dzieła Australijczyka można bez cienia wątpliwości nazwać udanymi, „Kobieta z kabiny dziesiątej” okazuje się wtopą, która w swych najlepszych momentach ociera się zaledwie o przeciętność.

Michał Jarecki
kobieta z kabiny dziesiątej film netflix opinia recenzja
REKLAMA

Dziennikarka Laura Blacklock (Keira Knightley) dostaje z pozoru wymarzone zlecenie - luksusowy rejs po fiordach na ekskluzywnym statku „Aurora Borealis”. Wyjazd ma być dla niej szansą na zawodowy przełom i odrobinę relaksu, jednak pewnej nocy bohaterka staje świadkiem czegoś przerażającego: ktoś wyrzuca kobiece ciało za burtę przez okno sąsiedniej kabiny.

Później okazuje się, że na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Ekipa przekonuje, że kabina 10, która według protagonistki jest miejscem zbrodni, stoi pusta, nie ma w niej żadnych niepokojących śladów, nikt w niej nie mieszkał i z całą pewnością nic złego się nie wydarzyło. Lo zaczyna wątpić we własny rozsądek, ale tropy, które z czasem odkrywa, sugerują coś znacznie bardziej złowrogiego: na statku doszło do skrupulatnie zaplanownego morderstwa, a ktoś starannie zaciera jego ślady.

REKLAMA

Kobieta z kabiny dziesiątej - opinia o filmie Netfliksa

„Kobieta z kabiny 10” to opowieść o kobiecie, której nikt nie wierzy, której nikt nie traktuje poważnie - i o dojmującej samotności osoby mierzącej się z takimi okolicznościami, a to wszystko w duchu Agathy Chtistie. Brzmi jak niezła baza pod mocny thriller psychologiczny, prawda? Niestety, tym razem Simon Stone zalicza potknięcie.

Początki są obiecujące: akcja jest nieskomplikowana i wciągająca, ograniczona przestrzeń statku skutecznie podbudowuje napięcie. Niestety, gdy tylko intryga się zawiąże i zaczyna robić się ciekawie... to już po chwili przestaje. Scenariusz ulega typowym problemom tanich thrillerów: decyzje bohaterów są nierozsądne i służą jedynie podtrzymaniu kolejnych zwrotów akcji; sam spisek jest kulawy i naciągany, okoliczności niewiarygodne, mielizny fabularne szkodzą tempu, a głębszej psychologii nie uświadczono. Podejrzewam też, że bez problemu przewidzicie każdy zwrot akcji i kilka razy ziewniecie. Co gorsza, finał prędzej sprawi, że wywrócicie oczami z frustracji, niż usiądziecie na krawędzi fotela. 

Postacie to płaskie, nieciekawe archetypy, a znakomita obsada - poza Knightley są tu również m.in. Guy Pearce, Kaya Scodelario, Hannah Waddingham czy David Morrissey - nie jest w stanie zbyt wiele z nich wycisnąć. Całość może bronić się scenerią i satysfakcją z patrzenia, jak cała ta elegancka fasada rozpada się na kawałki - ale to zdecydowanie za mało, by ocenić seans jako warty uwagi i ponad półtorej godziny waszego życia. Wtórne to i nijakie. Wielka szkoda.

Kobieta z kabiny dziesiątej - obsada

  • Keira Knightley jako Lo Blacklock
  • Guy Pearce jako Richard Bullmer
  • Lisa Loven Kongsli jako Anne Bullmer
  • David Ajala jako Ben
  • Hannah Waddingham jako Heidi
  • Art Malik jako lekarz Anne
  • Paul Kaye jako Danny Tyler
  • Kaya Scodelario jako dziewczyna Danny’ego, influencerka
  • Daniel Ings jako Adam
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
13.10.2025 18:10
Tagi: Filmy Netflixkeira knightley
Najnowsze
17:41
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-10-13T17:41:02+02:00
17:07
Największy hit na HBO Max dzieli widzów. Jest oglądany chętniej niż Superman
Aktualizacja: 2025-10-13T17:07:00+02:00
16:17
Czy w filmie Caramelo gra prawdziwy pies? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-10-13T16:17:00+02:00
15:45
Serial Rekruci to cudo, choć znajdą się oburzeni. To nie propaganda
Aktualizacja: 2025-10-13T15:45:00+02:00
15:29
Furioza 2 lada chwila na Netfliksie. Co wydarzy się u Goldena?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:29:00+02:00
15:05
Planszówki od Rebel wylogowały mnie z sieci. To mój sposób na spędzanie wolnego czasu
Aktualizacja: 2025-10-13T15:05:00+02:00
14:00
Bridgertonowie dostali brawurowy zwiastun. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-10-13T14:00:54+02:00
12:45
Marvel zaleje premierami w 2026. Obejrzałem przecieki i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-13T12:45:16+02:00
11:10
Dre$$code ma swoje panterkowe menu. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2025-10-13T11:10:34+02:00
10:44
Film Friza i Wersow zbiera same pały. To spisek
Aktualizacja: 2025-10-13T10:44:04+02:00
10:07
Grupa zadaniowa - ile ma odcinków? Wszyscy czekamy na finał
Aktualizacja: 2025-10-13T10:07:08+02:00
9:38
Mazurek uczy Bagiego manier, Karolak rzuca bluzgami. Kto ma rację?
Aktualizacja: 2025-10-13T09:38:24+02:00
14:59
Ni to kryminał, ni to horror. Nie myślałem, że na jesień polecę Gombrowicza
Aktualizacja: 2025-10-12T14:59:00+02:00
13:38
Nowy serial HBO Max jest tak porąbany, że spadłem z krzesła. Nie ze śmiechu
Aktualizacja: 2025-10-12T13:38:10+02:00
12:12
Nie ma chyba lepszego filmu dla całej rodziny. Polacy odpalają Disney+
Aktualizacja: 2025-10-12T12:12:00+02:00
11:33
Widzowie znaleźli najlepsze fantasy wszech czasów. To serial sprzed 30 lat
Aktualizacja: 2025-10-12T11:33:00+02:00
11:06
Polski film wraca z nową odsłoną. Kibole zaraz opanują Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-12T11:06:19+02:00
10:15
Erin Brockovich to klasyk z Julią Roberts. Odświeżam go regularnie
Aktualizacja: 2025-10-12T10:15:00+02:00
7:15
Koszmar minionego lata nawiedził VOD. Gdzie obejrzeć horror?
Aktualizacja: 2025-10-12T07:15:00+02:00
6:24
Gdzie ogląda filmy z serii Tron? To science fiction trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-12T06:24:00+02:00
16:15
Uczestnik Randki w ciemno przyszedł do studia z mamą
Aktualizacja: 2025-10-11T16:15:00+02:00
15:10
Uwielbiany dreszczowiec skasowany. Zaskakująca decyzja twórców
Aktualizacja: 2025-10-11T15:10:51+02:00
14:11
Cała trylogia Władcy Pierścieni na Netfliksie. Fani zaraz oszaleją
Aktualizacja: 2025-10-11T14:11:00+02:00
13:54
Mistrzowski serial od Prime Video wraca. 4. sezon Niezwyciężonego z datą premiery
Aktualizacja: 2025-10-11T13:54:29+02:00
13:11
The Rock i Emily Blunt znów łączą siły. W filmie Disneya genialnie im to wyszło
Aktualizacja: 2025-10-11T13:11:00+02:00
12:01
Czy Peacemaker otrzyma 3. sezon? Złe wieści
Aktualizacja: 2025-10-11T12:01:00+02:00
10:57
W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?
Aktualizacja: 2025-10-11T10:57:28+02:00
10:15
Filmy z kina na Disney+ są fajne, ale ten kryminał - genialny. Już jest hitem
Aktualizacja: 2025-10-11T10:15:00+02:00
9:04
Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów
Aktualizacja: 2025-10-11T09:04:00+02:00
8:15
Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał
Aktualizacja: 2025-10-11T08:15:00+02:00
23:15
Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online
Aktualizacja: 2025-10-10T23:15:00+02:00
19:23
"Chopin, Chopin" fałszuje, Eryk Kulm ratuje. Recenzja filmu
Aktualizacja: 2025-10-10T19:23:00+02:00
19:07
Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-10-10T19:07:40+02:00
16:01
Netflix zrobił film o Victorii Beckham. Szkoda, że nie ostrzegł widzów
Aktualizacja: 2025-10-10T16:01:00+02:00
15:55
Tron: Ares to taki film, że chce się nim przecierać oczy. Oceniam nowe sci-fi
Aktualizacja: 2025-10-10T15:55:00+02:00
14:30
Budda, loterie i 140 milionów. Nowy film pokazuje, jak działał ten przekręt
Aktualizacja: 2025-10-10T14:30:50+02:00
12:52
Do obejrzenia filmu Netfliksa przekonał mnie pies. Przygotujcie chusteczki
Aktualizacja: 2025-10-10T12:52:41+02:00
11:31
Austria grozi, że nie zorganizuje Eurowizji. Spoko, to dajcie ją nam
Aktualizacja: 2025-10-10T11:31:53+02:00
10:52
Oglądamy Gwiezdne wojny? Dziękuję, wolę planszówkę
Aktualizacja: 2025-10-10T10:52:34+02:00
9:14
Dziś finał najlepszego serialu DC. Użytkownicy HBO Max mówią o nim: GOAT
Aktualizacja: 2025-10-10T09:14:17+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA