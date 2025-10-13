Keira Knightley nie uratowała thrillera Netfliksa. Nikt go nie uratuje

Ładowanie...

Dziennikarka Laura Blacklock (Keira Knightley) dostaje z pozoru wymarzone zlecenie - luksusowy rejs po fiordach na ekskluzywnym statku „Aurora Borealis”. Wyjazd ma być dla niej szansą na zawodowy przełom i odrobinę relaksu, jednak pewnej nocy bohaterka staje świadkiem czegoś przerażającego: ktoś wyrzuca kobiece ciało za burtę przez okno sąsiedniej kabiny.



Później okazuje się, że na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Ekipa przekonuje, że kabina 10, która według protagonistki jest miejscem zbrodni, stoi pusta, nie ma w niej żadnych niepokojących śladów, nikt w niej nie mieszkał i z całą pewnością nic złego się nie wydarzyło. Lo zaczyna wątpić we własny rozsądek, ale tropy, które z czasem odkrywa, sugerują coś znacznie bardziej złowrogiego: na statku doszło do skrupulatnie zaplanownego morderstwa, a ktoś starannie zaciera jego ślady.

Kobieta z kabiny dziesiątej - opinia o filmie Netfliksa

„Kobieta z kabiny 10” to opowieść o kobiecie, której nikt nie wierzy, której nikt nie traktuje poważnie - i o dojmującej samotności osoby mierzącej się z takimi okolicznościami, a to wszystko w duchu Agathy Chtistie. Brzmi jak niezła baza pod mocny thriller psychologiczny, prawda? Niestety, tym razem Simon Stone zalicza potknięcie.

Początki są obiecujące: akcja jest nieskomplikowana i wciągająca, ograniczona przestrzeń statku skutecznie podbudowuje napięcie. Niestety, gdy tylko intryga się zawiąże i zaczyna robić się ciekawie... to już po chwili przestaje. Scenariusz ulega typowym problemom tanich thrillerów: decyzje bohaterów są nierozsądne i służą jedynie podtrzymaniu kolejnych zwrotów akcji; sam spisek jest kulawy i naciągany, okoliczności niewiarygodne, mielizny fabularne szkodzą tempu, a głębszej psychologii nie uświadczono. Podejrzewam też, że bez problemu przewidzicie każdy zwrot akcji i kilka razy ziewniecie. Co gorsza, finał prędzej sprawi, że wywrócicie oczami z frustracji, niż usiądziecie na krawędzi fotela.



Postacie to płaskie, nieciekawe archetypy, a znakomita obsada - poza Knightley są tu również m.in. Guy Pearce, Kaya Scodelario, Hannah Waddingham czy David Morrissey - nie jest w stanie zbyt wiele z nich wycisnąć. Całość może bronić się scenerią i satysfakcją z patrzenia, jak cała ta elegancka fasada rozpada się na kawałki - ale to zdecydowanie za mało, by ocenić seans jako warty uwagi i ponad półtorej godziny waszego życia. Wtórne to i nijakie. Wielka szkoda.

Kobieta z kabiny dziesiątej - obsada

Keira Knightley jako Lo Blacklock

Guy Pearce jako Richard Bullmer

Lisa Loven Kongsli jako Anne Bullmer

David Ajala jako Ben

Hannah Waddingham jako Heidi

Art Malik jako lekarz Anne

Paul Kaye jako Danny Tyler

Kaya Scodelario jako dziewczyna Danny’ego, influencerka

Daniel Ings jako Adam

Michał Jarecki 13.10.2025 18:10

