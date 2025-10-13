Fani Netfliksa chcą 2. sezonu nowego serialu ASAP. Przywraca wiarę w baśnie

Ładowanie...

Stambulskie elity wchodzą w stan wojny, kiedy nuworysz zakochuje się w kobiecie z bogatej rodziny. Osman zdobył co prawda bogactwo od zera, dzięki odważnym decyzjom i zdecydowanym ruchom, ale ze względu na nowobogacki status wciąż nie podoba się najbliższym Nihal. Mistrzyni dyplomacji posiada bowiem wielopokoleniowy majątek, którym jej ród nie chce się dzielić. Zgodnie z zapewnieniami Netfliksa dostajemy dzięki temu opowieść nie tylko o starciu starego i nowego pieniądza, ale też władzy i intelektu. A gdzieś pomiędzy rodzi się wielka miłość.



Brzmi banalnie i naiwnie? W nowym tureckim serialu Netfliksa okazuje się jednak nad wyraz nośne. Przecież na platformie nic się lepiej w miniony weekend nie oglądało. "Miłość i fortuna" to aktualnie najpopularniejszy serial dostępny w serwisie w naszym kraju - zdetronizował "Potwora: Historię Eda Geina", który królował w usłudze nieprzerwanie od czasu swojej premiery 3 października.

Miłość i fortuna - opinie o nowym serialu Netfliksa

Według FlixPatrol podobnie jak w Polsce dzieje się również na wielu innych rynkach. Ale to przecież tylko statystyki. Trudno zliczyć, ileż to razy hitami Netfliksa stawały się seriale (delitanie mówiąc) nieudane. "Miłość i fortuna" zdaje się nie być takim przypadkiem. W mediach społecznościowych użytkownicy platformy wystawiają tureckiej produkcji największą możliwą notę. Przywraca im bowiem wiarę w baśnie.

Oglądam "Miłość i fortunę" na Netfliksie. Uwielbiam patrzeć, jak ludzie się w sobie zakochują. To mi przywraca wiarę w baśnie



Ta "Miłość i fortuna" na Netfliksie <3



Kocham ten serial - czytamy na X (dawny Twitter).

Miłość i fortuna - czy serial Netfliksa dostanie 2. sezon?

"Miłość i fortuna" składa się z ośmiu odcinków, co oznacza, że fani na spokojnie zdążyli już ją w całości obejrzeć. Z powyższych wpisów ewidentnie wynika, że turecki serial w pełni ich pochłonął. I - jak to seriale mają w zwyczaju - pozostawił ich w stanie zawieszenia. Dlatego domagają się więcej odcinków. Czy dostaną 2. sezon? Netflix decyzje o przedłużaniu swoich produkcji podejmuje dopiero po jakimś czasie. Z tego właśnie względu na razie jest za wcześnie, żeby ferować wyroki w sprawie dalszych losów tytułu.



Rafał Christ 13.10.2025 19:01

