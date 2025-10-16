Ładowanie...

"FURIA! FURIA! FURIOZA!" - słyszycie te okrzyki? Powinniście, bo wszyscy teraz oglądają "Drugą Furiozę" na Netfliksie. Sidequel polskiego hitu sprzed lat trafił na platformę zaledwie wczoraj, 15 października. Potrzebował dosłownie chwili. Już jest na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Widzowie spędzają przy nim niemal trzy godziny, a seans kończą co najmniej zadowoleni.



Reżyser i scenarzysta Cyprian T. Olencki wpadł na sprytny pomysł, jak dostarczyć widzom to, czego chcieli. W końcu pokochali postać Goldena, więc teraz ten łysy kibol ze złotym zębem staje się głównym bohaterem. Z jego perspektywy oglądamy rozwinięcie znanego nam z jedynki wątki, jak to próbuje rozwinąć skrzydła Furiozy poza granicami Polski, wchodząc w tym celu w konszachty z Mrówą. O żadnej powtórce z rozrywki nie może być mowy, bo zamiast kolejnej opowieści o pseudokibicach dostajemy pełnokrwisty film gangsterski.

REKLAMA

Furioza 2 - opinie o nowym hicie Netfliksa

To świeże podejście dosłownie zawróciło widzom w głowach, o czym przekonamy się już po pobieżnym spojrzeniu na komentarze o filmie w mediach społecznościowych. Fani piszą w nich, że "Druga Furioza" to "prawdziwy sztos", "zrobił robotę", a nawet "jest lepszy od jedynki".

Właśnie przed chwilą skończyłem oglądać i mogę powiedzieć, że jest elegancko



Meega trzymał w napięciu... Brawa dla Damięckiego odegrał swoją rolę w 100% na tak



Cały czas jak oglądałam, miałam ciarki na ciele - czytamy w komentarzach pod jednym z postów na facebookowej grupie "Netflix nowości/polecane filmy i seriale".

Oczywiście nie brakuje też totalnie przeciwnych głosów. Użytkownikom Netfliksa zdarza się też pisać, że "Druga Furioza" to "dno", "słabe", a w ogóle to "jedynka lepsza". Na pewno jednak sidequel hitu sprzed paru lat wzbudza gorące emocje. I prawdopodobnie jeszcze długo będzie się o nim mówiło.



Więcej o Furiozie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

"DRUGĄ FURIOZĘ" OBEJRZYSZ NA: DRUGA FURIOZA Netflix

REKLAMA

Rafał Christ 16.10.2025 13:19

Ładowanie...