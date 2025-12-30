REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Tak wygląda ostatni odcinek Stranger Things. A fani żądają zmian

Fani "Stranger Things" byli tak zdruzgotani jakością 5. sezonu "Stranger Things", że nie mogli uwierzyć, że to naprawdę wszystko. Zaczęli więc snuć teorie na temat tajemniczych, nieopublikowanych fragmentów produkcji, apelując do Netfliksa o ich udostępnianie. Do dyskusji włączyła się jedna z gwiazd serialu, a tymczasem do sieci trafił zwiastun finałowego epizodu.

Anna Bortniak
stranger things zwiastun wyciete sceny 5 sezon serial
REKLAMA

To będzie pamiętny sezon "Stranger Things", bo takiego finału chyba nikt się nie spodziewał. A sytuacja, do której po części doprowadziły ogromne oczekiwania fanów co do ostatniej części flagowego serialu Netfliksa, jest naprawdę komiczna. Subskrybenci, którzy cierpliwie czekali na wielki finał, są - delikatnie mówiąc - niezadowoleni. Mocno oberwała druga transza odcinków (5, 6 i 7), na której fani nie zostawiają suchej nitki, do czego w dużej mierze przyczyniła się scena coming outu Willa Byersa. Doprowadziła ona do tego, że wspomniany odcinek jest najgorzej ocenianym odcinkiem w historii serialu (5,4 gwiazdki na ponad 104 tys. ocen w serwisie IMDb).

Niedociągnięć jest jednak więcej, a fani po prostu nie mogą się z nimi pogodzić. I najwidoczniej zrobią wszystko, byle by się tylko nie okazało, że ich ukochany serial pod pewnymi względami jest po prostu nieidealny - wszystko, łącznie z podpisaniem petycji wzywającej serwis Netflix do udostępnienia rzekomych wyciętych scen ze "Stranger Things". Czy takie rzeczywiście istnieją? Głos zabrał Randy Havens, serialowy pan Clarke.

REKLAMA

Stranger Things 5, odcinek 8 - zwiastun finału. Gwiazdor serialu zabiera głos

Tak prezentuje się nowiutki zwiastun ostatniego odcinka.

Tymczasem - w odpowiedzi na teorie fanów - Havens opublikował relację na Instagramie (udostępnił ją serwis Entertainment Weekly), w której napisał:

Nie ma żadnej tajnej wersji Snydera serialu. Proszę, nie wierzcie we wszystko, co jakiś idiota mówi wam w internecie.

Aktorowi, który w serialu wciela się w pana Clarke'a, nauczyciela nauk ścisłych, zapewne chodziło o reżysera Zacka Snydera i jego film "Liga Sprawiedliwości". Superbohaterska produkcja, która zadebiutowała w 2017 r., została bowiem okrojona z części oryginalnego materiału. Wiele z tych scen zostały później pokazane w 4-godzinnej wersji w 2021 r.

Fani "Stranger Things" najwyraźniej chcieliby dostać rzekome wycięte sceny już teraz, ale Havens rozwiał wszelkie wątpliwości - takich fragmentów po prostu nie ma. Mimo to widzowie wciąż spekulują, że w wyciętych scenach pojawił się wątek romantyczny między Willem Byersem a Mike'iem Wheelerem. Spuśćmy jednak na to zasłonę milczenia.

8. odcinek 5. sezonu serialu "Stranger Things" o tytule "Rozdział ósmy: Ta strona" - zadebiutuje w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia o godzinie 2:00. Finałowy odcinek "Stranger Things" będzie najdłuższym z dotychczasowych - ma trwać aż 2 godziny i 8 minut (128 min).

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
30.12.2025 15:27
Tagi: Stranger Things
Najnowsze
13:57
Reklama z Karolakiem z zakazem emisji. Widzowie są oburzeni
Aktualizacja: 2025-12-30T13:57:57+01:00
10:31
Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-30T10:31:16+01:00
9:47
Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-30T09:47:23+01:00
9:07
Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem
Aktualizacja: 2025-12-30T09:07:34+01:00
8:31
Gdzie jest teraz Sebastian Keller? Niebo. Rok w piekle to serial o nim
Aktualizacja: 2025-12-30T08:31:46+01:00
19:56
Nie wszyscy pokochali hit Netfliksa. Nazywają go najgorszym serialem 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T19:56:43+01:00
17:04
Najbardziej wyczesany superbohater wleciał na Netfliksa. Dla tego serialu zarwiecie nockę
Aktualizacja: 2025-12-29T17:04:00+01:00
15:25
Harlan Coben i ekranizacje jego książek. Zebraliśmy wszystkie filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-12-29T15:25:21+01:00
13:33
Polacy nie gęsi, swoje seriale mają. I właśnie podbijają HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:28+01:00
12:47
Widzowie mają problem z Millie Bobby Brown. Jej gra aktorska to już mem
Aktualizacja: 2025-12-29T12:47:48+01:00
11:25
Polacy wybrali najlepsze filmy wszech czasów. Mocny ranking
Aktualizacja: 2025-12-29T11:25:12+01:00
10:07
Główną rolę w Avatarze mogła zagrać nowa gwiazda Marvela. Niewiele brakowało
Aktualizacja: 2025-12-29T10:07:50+01:00
9:24
Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd
Aktualizacja: 2025-12-29T09:24:56+01:00
9:18
Disney wygrał i kąpie się w pieniądzach. Ma najbardziej kasowe filmy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T09:18:22+01:00
8:59
Stranger Things pobiło niechlubny rekord. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-29T08:59:29+01:00
15:16
Filmy Netfliksa na 2026 rok. Kapitalne nowości platformy
Aktualizacja: 2025-12-28T15:16:29+01:00
14:11
Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-12-28T14:11:00+01:00
11:31
Najbardziej wyczekiwane seriale 2026 r. Przebieram nogami
Aktualizacja: 2025-12-28T11:31:00+01:00
10:51
Steve i Dustin to serce Stranger Things. Mają najlepszą scenę 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-28T10:51:00+01:00
10:12
Jedno z najlepszych sci-fi XXI wieku z datą polskiej premiery. 25 lat na nią czekałem
Aktualizacja: 2025-12-28T10:12:00+01:00
9:06
Netflix gra nieczysto. Chce, żeby ten dreszczowiec był noworocznym hitem
Aktualizacja: 2025-12-28T09:06:00+01:00
8:15
Kto ma najlepszy wątek romantyczny w Stranger Things 5? Sam się zdziwiłem
Aktualizacja: 2025-12-28T08:15:00+01:00
7:13
Marvel i DC w 2026: filmy i seriale o superbohaterach. Mega lista
Aktualizacja: 2025-12-28T07:13:00+01:00
19:09
Festiwale i konwenty 2026. Największe imprezy dla fanów popkultury
Aktualizacja: 2025-12-27T19:09:00+01:00
18:04
Najbardziej oczekiwane horrory 2026 roku. Wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-12-27T18:04:00+01:00
16:01
Film Song Sung Blue to czysta przyjemność. Skradnie wasze serca, słowo
Aktualizacja: 2025-12-27T16:01:00+01:00
14:30
Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-27T14:30:14+01:00
13:15
Co czeka Jedenastkę w finale Stranger Things? Może nie być happy endu
Aktualizacja: 2025-12-27T13:15:24+01:00
13:07
Wy też nie zrozumieliście tej sceny w Stranger Things? Twórcy musieli ją wyjaśnić
Aktualizacja: 2025-12-27T13:07:13+01:00
11:08
Tę scenę w Stranger Things kręcono przez 24 godziny. Efekt podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-12-27T11:08:06+01:00
10:46
Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty
Aktualizacja: 2025-12-27T10:46:32+01:00
10:10
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-27T10:10:51+01:00
16:19
Czy bohater Kevina samego w domu jest szatanem? Mroczna teoria
Aktualizacja: 2025-12-26T16:19:00+01:00
15:11
Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć
Aktualizacja: 2025-12-26T15:11:00+01:00
14:16
Prawdziwa historia z serialu Niebo. Rok w piekle. Jak bohater trafił do sekty?
Aktualizacja: 2025-12-26T14:16:00+01:00
13:44
O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera
Aktualizacja: 2025-12-26T13:44:09+01:00
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
11:19
Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie
Aktualizacja: 2025-12-26T11:19:00+01:00
10:18
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
Aktualizacja: 2025-12-26T10:18:00+01:00
9:33
"Niebo. Rok w piekle" otwiera oczy. HBO Max zamyka rok potężnym serialem
Aktualizacja: 2025-12-26T09:33:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA