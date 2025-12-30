Tak wygląda ostatni odcinek Stranger Things. A fani żądają zmian

Ładowanie...

To będzie pamiętny sezon "Stranger Things", bo takiego finału chyba nikt się nie spodziewał. A sytuacja, do której po części doprowadziły ogromne oczekiwania fanów co do ostatniej części flagowego serialu Netfliksa, jest naprawdę komiczna. Subskrybenci, którzy cierpliwie czekali na wielki finał, są - delikatnie mówiąc - niezadowoleni. Mocno oberwała druga transza odcinków (5, 6 i 7), na której fani nie zostawiają suchej nitki, do czego w dużej mierze przyczyniła się scena coming outu Willa Byersa. Doprowadziła ona do tego, że wspomniany odcinek jest najgorzej ocenianym odcinkiem w historii serialu (5,4 gwiazdki na ponad 104 tys. ocen w serwisie IMDb).



Niedociągnięć jest jednak więcej, a fani po prostu nie mogą się z nimi pogodzić. I najwidoczniej zrobią wszystko, byle by się tylko nie okazało, że ich ukochany serial pod pewnymi względami jest po prostu nieidealny - wszystko, łącznie z podpisaniem petycji wzywającej serwis Netflix do udostępnienia rzekomych wyciętych scen ze "Stranger Things". Czy takie rzeczywiście istnieją? Głos zabrał Randy Havens, serialowy pan Clarke.

Stranger Things 5, odcinek 8 - zwiastun finału. Gwiazdor serialu zabiera głos

Tak prezentuje się nowiutki zwiastun ostatniego odcinka.



Tymczasem - w odpowiedzi na teorie fanów - Havens opublikował relację na Instagramie (udostępnił ją serwis Entertainment Weekly), w której napisał:

Nie ma żadnej tajnej wersji Snydera serialu. Proszę, nie wierzcie we wszystko, co jakiś idiota mówi wam w internecie.

Aktorowi, który w serialu wciela się w pana Clarke'a, nauczyciela nauk ścisłych, zapewne chodziło o reżysera Zacka Snydera i jego film "Liga Sprawiedliwości". Superbohaterska produkcja, która zadebiutowała w 2017 r., została bowiem okrojona z części oryginalnego materiału. Wiele z tych scen zostały później pokazane w 4-godzinnej wersji w 2021 r.



Fani "Stranger Things" najwyraźniej chcieliby dostać rzekome wycięte sceny już teraz, ale Havens rozwiał wszelkie wątpliwości - takich fragmentów po prostu nie ma. Mimo to widzowie wciąż spekulują, że w wyciętych scenach pojawił się wątek romantyczny między Willem Byersem a Mike'iem Wheelerem. Spuśćmy jednak na to zasłonę milczenia.



8. odcinek 5. sezonu serialu "Stranger Things" o tytule "Rozdział ósmy: Ta strona" - zadebiutuje w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia o godzinie 2:00. Finałowy odcinek "Stranger Things" będzie najdłuższym z dotychczasowych - ma trwać aż 2 godziny i 8 minut (128 min).

Anna Bortniak 30.12.2025 15:27

