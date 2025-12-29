Logo
Nie wszyscy pokochali hit Netfliksa. Nazywają go najgorszym serialem 2025 roku

Internauci ostrymi słowami opisują jeden z tegorocznych hitów Netfliksa. Nazywają go nawet najgorszym serialem ostatnich miesięcy. Jest to o tyle zaskakujące, że "Nikt tego nie chce" nie tylko cieszyło się sporym zainteresowaniem użytkowników platformy, ale też zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez krytyków.

Rafał Christ
"Nikt tego nie chce" uważa się za jedno z najprzyjemniejszych zaskoczeń 2024 roku. Wtedy to wyszedł 1. sezon serialu o agnostycznej autorce podcastów o seksie i świeżo rozwiedzionym rabinie. Użytkownicy Netfliksa wprost zakochali się w perypetiach bohaterów, którym w osiągnięciu szczęścia przeszkadzają różne style życia i wścibskie rodziny. Dlatego platforma szybko zamówiła kontynuację. 2. odsłonę opowieści dostaliśmy parę miesięcy temu, w październiku. I wydawało się, że to też hit.

2. sezon "Nikt tego nie chce" został bardzo ciepło przyjęty przez krytyków. Może na Rotten Tomatoes zdobył 16 proc. gorszy wynik od swojego poprzednika, ale wciąż 79 proc. pozytywnych recenzji to wciąż spore osiągnięcie. Do tego błyskawicznie wdarł się do globalnej topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych platformy i przez parę tygodni dzielnie się na niej trzymał.

Najgorszy serial Netfliksa?

Oczywiście, spadek jakości względem 1. sezonu był widoczny. Pisali o tym krytycy w swoich recenzjach, pisali też niezadowoleni fani w mediach społecznościowych. Wciąż jednak trudno było się spodziewać, że 2. odsłona "Nikt tego nie chce" będzie przewijać się na listach najgorszych seriali 2025 roku. A jednak tak się stało.

Jak zauważa Mirror, 2. sezon "Nikt tego nie chce" bardzo często wymieniany jest przez inernautów w wątku na Redditcie zatytułowany "najgorsze/najbardziej rozczarowujące seriale Netfliksa 2025 roku". Ba! Nie dość, że powtarza się najczęściej, to jeszcze ktoś określił go mianem "nieoglądalnego"! Na podobne wpisy natrafimy też w mediach społecznościowych. Na X (dawny Twitter) możemy przecież przeczytać:

"Nikt tego nie chce" właśnie miało najgorszy 2. sezon serialu, po którym wiele sobie obiecywałam. Ekstrmalnie mnie rozczarował przez sposób prowadzenia opowieści - od (braku) rozwoju bohaterów po opowiadane historie, wydawał się po prostu pośpieszny i niekompletny. Postaraj się bardziej, Netflix.

Głos rozczarowanych fanów jest donośny. Nie przeszkodziło to Netfliksowi w przedłużeniu serialu o kolejną odsłonę. Oby więc w przypadku 3. sezonu, który ma się pojawić na platformie w przyszłym roku, twórcy naprawdę postarali się znacznie lepiej.

Rafał Christ
29.12.2025 19:56
