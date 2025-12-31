REKLAMA
Sylwester 2025 w TV - gdzie obejrzeć, kto wystąpi? Oto rozkład jazdy

Ostatni dzień roku to dla wielu moment świętowania - czy to na imprezach z najbliższymi, czy przed telewizorem, oglądając koncerty sylwestrowe z udziałem gwiazd polskiej i zagranicznej muzyki. Informujemy, gdzie w tym roku będzie można je obejrzeć i kto na nich wystąpi.

Adam Kudyba
Sylwester to wielka okazja. Ostatni dzień starego roku, otwarcie nowego, postanowienia noworoczne. Dla artystów to często szansa na pokazanie się masowej publiczności - w końcu jak świętować, to z pompą, pompę zapewnie muzyka, a muzykę ktoś zapewnić musi. Koncerty sylwestrowe od lat są normą, a stacje chętnie je organizują i transmitują. Oto harmonogram tegorocznych wydarzeń, wraz z nazwiskami występujących artystów.

Sylwester 2025 - gdzie obejrzeć? Kto wystąpi?

Sylwester z Dwójką

W tym roku TVP2 organizuje koncert sylwestrowy w Katowicach, a konkretniej pod tamtejszym Spodkiem. Wydarzenie poprowadzą: Marta Surnik, Michał Wiśniewski, Piotr Kupicha, Ola Budka i Mateusz Opyrchał. Transmisja rozpocznie się o godzinie 19:50 i będzie dostępna do oglądania na żywo zarówno w TVP2, jak i w TVP VOD. Oto lista artystów, którzy wystąpią i zaśpiewają na Sylwestrze z Dwójką:

  • Kaeyra
  • Ich Troje
  • Maryla Rodowicz
  • DODA
  • Justyna Steczkowska
  • Kayah
  • Piersi
  • Zespół Śląsk
  • Piotr Kupicha i Feel
  • Oskar Cyms
  • Roxie Węgiel
  • Viki Gabor
  • CLEO
  • Kuba Badach
  • Margaret
  • Michał Szpak
  • Dawid Kwiatkowski
  • Malik Montana
  • Blanka
  • Carla Fernandes
  • Wiktoria Kida
  • Mandaryna
  • Modelki
  • Andrzej Piaseczny
  • zespół Kombii
  • Jacek Stachursky
  • EMO
  • Grzegorz Hyży
  • Poparzeni Kawą Trzy
  • Long & Junior
  • Vix.N
  • Sting
  • Francesco Napoli
  • Al Bano i Romina Power

Sylwestrowa Moc Przebojów (Polsat)

Polsat organizuje swojego sylwestra w zupełnie innej części Polski, a konkretniej w stolicy pierników i Kopernika - mowa oczywiście o Toruniu. Koncert poprowadzi doborowe grono prezenterów: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Maciej Rock, Aleksander Sikora, Adam Zdrójkowski, Kamil Baleja oraz Julia Żugaj. Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów rozpocznie się o 19:45. Oto lista artystów, którzy uświetnią swoją obecnością koncert Polsatu:

  • Alicja Majewska
  • Alien x Majtis
  • Ania Wyszkoni
  • Beata Kozidrak i Bajm
  • BigCyc
  • Edyta Górniak
  • Enej
  • Golec uOrkiestra
  • Jonatan i BumBum OrkeStar
  • Julia Żugaj
  • Kuba i Kuba
  • Lady Pank
  • Łobuzy
  • Magdalena Narożna oraz Piękni i Młodzi
  • Majka Jeżowska
  • Marcin Miller i Boys
  • Norbi
  • Perfect i Łukasz Drapała
  • Skolim
  • Sławomir i Kajra
  • Smolasty
  • Thomas Anders
  • Urszula
  • Zenek Martyniuk

Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie (Republika)

Swój sylwestrowy koncert organizuje również Telewizja Republika. Wydarzenie odbędzie się, zgodnie z tytułem, w mieście należącym do województwa lubelskiego - konkretniej w Chełmie. Imprezę poprowadzą Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak, Karol Gnat, Ilona Januszewska i Adrian Borecki. Transmisja koncertu będzie dostępna na żywo od godziny 20:00, oczywiście na antenie TV Republika. Przedstawiamy listę artystów, którzy wystąpią na sylwestrze organizowanym przez stację:

  • Weekend
  • Milano
  • Topky
  • Defis
  • Bayer Full
  • Nowator
  • Playboys
  • MiG
  • Ines
  • Afterparty
  • Power Play
  • Classic
  • Dariusz Kordek
  • Kombii Łosowski
  • Fun Factory
  • Corona
  • No Mercy
  • Captain Jack
  • Elena
