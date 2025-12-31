Sylwester 2025 w TV - gdzie obejrzeć, kto wystąpi? Oto rozkład jazdy

Ładowanie...

Sylwester to wielka okazja. Ostatni dzień starego roku, otwarcie nowego, postanowienia noworoczne. Dla artystów to często szansa na pokazanie się masowej publiczności - w końcu jak świętować, to z pompą, pompę zapewnie muzyka, a muzykę ktoś zapewnić musi. Koncerty sylwestrowe od lat są normą, a stacje chętnie je organizują i transmitują. Oto harmonogram tegorocznych wydarzeń, wraz z nazwiskami występujących artystów.

Sylwester 2025 - gdzie obejrzeć? Kto wystąpi?

Sylwester z Dwójką

W tym roku TVP2 organizuje koncert sylwestrowy w Katowicach, a konkretniej pod tamtejszym Spodkiem. Wydarzenie poprowadzą: Marta Surnik, Michał Wiśniewski, Piotr Kupicha, Ola Budka i Mateusz Opyrchał. Transmisja rozpocznie się o godzinie 19:50 i będzie dostępna do oglądania na żywo zarówno w TVP2, jak i w TVP VOD. Oto lista artystów, którzy wystąpią i zaśpiewają na Sylwestrze z Dwójką:

Kaeyra

Ich Troje

Maryla Rodowicz

DODA

Justyna Steczkowska

Kayah

Piersi

Zespół Śląsk

Piotr Kupicha i Feel

Oskar Cyms

Roxie Węgiel

Viki Gabor

CLEO

Kuba Badach

Margaret

Michał Szpak

Dawid Kwiatkowski

Malik Montana

Blanka

Carla Fernandes

Wiktoria Kida

Mandaryna

Modelki

Andrzej Piaseczny

zespół Kombii

Jacek Stachursky

EMO

Grzegorz Hyży

Poparzeni Kawą Trzy

Long & Junior

Vix.N

Sting

Francesco Napoli

Al Bano i Romina Power

Sylwestrowa Moc Przebojów (Polsat)

Polsat organizuje swojego sylwestra w zupełnie innej części Polski, a konkretniej w stolicy pierników i Kopernika - mowa oczywiście o Toruniu. Koncert poprowadzi doborowe grono prezenterów: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Maciej Rock, Aleksander Sikora, Adam Zdrójkowski, Kamil Baleja oraz Julia Żugaj. Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów rozpocznie się o 19:45. Oto lista artystów, którzy uświetnią swoją obecnością koncert Polsatu:

Alicja Majewska

Alien x Majtis

Ania Wyszkoni

Beata Kozidrak i Bajm

BigCyc

Edyta Górniak

Enej

Golec uOrkiestra

Jonatan i BumBum OrkeStar

Julia Żugaj

Kuba i Kuba

Lady Pank

Łobuzy

Magdalena Narożna oraz Piękni i Młodzi

Majka Jeżowska

Marcin Miller i Boys

Norbi

Perfect i Łukasz Drapała

Skolim

Sławomir i Kajra

Smolasty

Thomas Anders

Urszula

Zenek Martyniuk

Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie (Republika)

Swój sylwestrowy koncert organizuje również Telewizja Republika. Wydarzenie odbędzie się, zgodnie z tytułem, w mieście należącym do województwa lubelskiego - konkretniej w Chełmie. Imprezę poprowadzą Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak, Karol Gnat, Ilona Januszewska i Adrian Borecki. Transmisja koncertu będzie dostępna na żywo od godziny 20:00, oczywiście na antenie TV Republika. Przedstawiamy listę artystów, którzy wystąpią na sylwestrze organizowanym przez stację:

Weekend

Milano

Topky

Defis

Bayer Full

Nowator

Playboys

MiG

Ines

Afterparty

Power Play

Classic

Dariusz Kordek

Kombii Łosowski

Fun Factory

Corona

No Mercy

Captain Jack

Elena

Adam Kudyba 31.12.2025 06:01

