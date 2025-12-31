Sylwester 2025 w TV - gdzie obejrzeć, kto wystąpi? Oto rozkład jazdy
Ostatni dzień roku to dla wielu moment świętowania - czy to na imprezach z najbliższymi, czy przed telewizorem, oglądając koncerty sylwestrowe z udziałem gwiazd polskiej i zagranicznej muzyki. Informujemy, gdzie w tym roku będzie można je obejrzeć i kto na nich wystąpi.
Sylwester to wielka okazja. Ostatni dzień starego roku, otwarcie nowego, postanowienia noworoczne. Dla artystów to często szansa na pokazanie się masowej publiczności - w końcu jak świętować, to z pompą, pompę zapewnie muzyka, a muzykę ktoś zapewnić musi. Koncerty sylwestrowe od lat są normą, a stacje chętnie je organizują i transmitują. Oto harmonogram tegorocznych wydarzeń, wraz z nazwiskami występujących artystów.
Sylwester 2025 - gdzie obejrzeć? Kto wystąpi?
Sylwester z Dwójką
W tym roku TVP2 organizuje koncert sylwestrowy w Katowicach, a konkretniej pod tamtejszym Spodkiem. Wydarzenie poprowadzą: Marta Surnik, Michał Wiśniewski, Piotr Kupicha, Ola Budka i Mateusz Opyrchał. Transmisja rozpocznie się o godzinie 19:50 i będzie dostępna do oglądania na żywo zarówno w TVP2, jak i w TVP VOD. Oto lista artystów, którzy wystąpią i zaśpiewają na Sylwestrze z Dwójką:
- Kaeyra
- Ich Troje
- Maryla Rodowicz
- DODA
- Justyna Steczkowska
- Kayah
- Piersi
- Zespół Śląsk
- Piotr Kupicha i Feel
- Oskar Cyms
- Roxie Węgiel
- Viki Gabor
- CLEO
- Kuba Badach
- Margaret
- Michał Szpak
- Dawid Kwiatkowski
- Malik Montana
- Blanka
- Carla Fernandes
- Wiktoria Kida
- Mandaryna
- Modelki
- Andrzej Piaseczny
- zespół Kombii
- Jacek Stachursky
- EMO
- Grzegorz Hyży
- Poparzeni Kawą Trzy
- Long & Junior
- Vix.N
- Sting
- Francesco Napoli
- Al Bano i Romina Power
Sylwestrowa Moc Przebojów (Polsat)
Polsat organizuje swojego sylwestra w zupełnie innej części Polski, a konkretniej w stolicy pierników i Kopernika - mowa oczywiście o Toruniu. Koncert poprowadzi doborowe grono prezenterów: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Maciej Rock, Aleksander Sikora, Adam Zdrójkowski, Kamil Baleja oraz Julia Żugaj. Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów rozpocznie się o 19:45. Oto lista artystów, którzy uświetnią swoją obecnością koncert Polsatu:
- Alicja Majewska
- Alien x Majtis
- Ania Wyszkoni
- Beata Kozidrak i Bajm
- BigCyc
- Edyta Górniak
- Enej
- Golec uOrkiestra
- Jonatan i BumBum OrkeStar
- Julia Żugaj
- Kuba i Kuba
- Lady Pank
- Łobuzy
- Magdalena Narożna oraz Piękni i Młodzi
- Majka Jeżowska
- Marcin Miller i Boys
- Norbi
- Perfect i Łukasz Drapała
- Skolim
- Sławomir i Kajra
- Smolasty
- Thomas Anders
- Urszula
- Zenek Martyniuk
Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie (Republika)
Swój sylwestrowy koncert organizuje również Telewizja Republika. Wydarzenie odbędzie się, zgodnie z tytułem, w mieście należącym do województwa lubelskiego - konkretniej w Chełmie. Imprezę poprowadzą Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak, Karol Gnat, Ilona Januszewska i Adrian Borecki. Transmisja koncertu będzie dostępna na żywo od godziny 20:00, oczywiście na antenie TV Republika. Przedstawiamy listę artystów, którzy wystąpią na sylwestrze organizowanym przez stację:
- Weekend
- Milano
- Topky
- Defis
- Bayer Full
- Nowator
- Playboys
- MiG
- Ines
- Afterparty
- Power Play
- Classic
- Dariusz Kordek
- Kombii Łosowski
- Fun Factory
- Corona
- No Mercy
- Captain Jack
- Elena
