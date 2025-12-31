Finał Stranger Things z przyśpieszoną premierą. Kiedy ostatni odcinek?

Ładowanie...

Netflix przedłuża fanom pożegnanie z (już nie) dzieciakami z Hawkins. Ostatni, 5. sezon wypuszcza w trzech partiach z kilkutygodniowymi przerwami. Pierwsza z nich trafiła na platformę 26 listopada, a druga - 25 grudnia. Za nami łącznie siedem odcinków finałowej odsłony "Stranger Things". Został jeszcze jeden epizod. Ten najdłuższy.



"Stranger Things" do najkrótszych seriali oczywiście nie należy. Szczególnie jeśli mówimy o dwóch ostatnich sezonach, w których twórcy przechodzą samych siebie. Regularnie dostajemy odcinki o długości filmów pełnometrażowych. Do tej pory liczyły sobie one między 57 a 86 minut. Finał będzie trwał znacznie dłużej, bo aż 128 minut.

REKLAMA

Stranger Things 5: o której godzinie i kiedy premiera finału na Netfliksie?

Biorąc pod uwagę tak długi metraż, fani "Stranger Things" mogą szykować się na zarwanie nocki. Tak jak w przypadku dwóch poprzednich części 5. sezonu, tak i teraz seans finałowego odcinka będą mogli rozpocząć wcześniej niż zazwyczaj. Netflix przyśpiesza jego premierę. O ile swoje nowości zwykle wrzuca o 9:00, o tyle tym razem okazuje łaskę i nie każe nam tyle czekać.

REKLAMA

Żeby obejrzeć finał 5. sezonu "Stranger Things" fani będą musieli przerwać (albo całkowicie z niej zrezygnować, jak kto woli) z szampańskiej zabawy. Zgodnie z zapowiedziami ostatni odcinek serialu ma zadebiutować na Netfliksie 1 stycznia. Ale nie o 9:00 tylko siedem godzin wcześniej. Trafi on na platformę w nocy o 2:00, podobnie jak poprzednie partie tej serii.



Czy to oznacza, że w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia definitywnie pożegnamy "Stranger Things"? Jak zwykle w przypadku podobnych hitów odpowiedź brzmi: i tak i nie. Sam serial dobiega oczywiście końca (6. sezonu nie dostaniemy), ale samo uniwersum stworzone przez braci Duffer wciąż będzie się rozwijać. Pierwszy z dotychczas zapowiedzianych spin-offów ma zadebiutować na Netfliksie jeszcze w 2026 roku.



Jest tego więcej:

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google



Więcej o Stranger Things poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 31.12.2025 12:20

Ładowanie...