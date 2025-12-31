REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Finał Stranger Things z przyśpieszoną premierą. Kiedy ostatni odcinek?

5. sezon a wraz z nim całe "Stranger Things" dobiego końca. Trwająca niemal dekadę przygoda swój finał znajdzie sylwestrowo/noworocznej nocy. Ostatni odcinek hitowego serialu trafi bowiem na Netfliksa nieco wcześniej niż inne premiery serwisu. Kiedy dokładnie?

Rafał Christ
stranger things 5 sezon finał netflix co obejrzeć
REKLAMA

Netflix przedłuża fanom pożegnanie z (już nie) dzieciakami z Hawkins. Ostatni, 5. sezon wypuszcza w trzech partiach z kilkutygodniowymi przerwami. Pierwsza z nich trafiła na platformę 26 listopada, a druga - 25 grudnia. Za nami łącznie siedem odcinków finałowej odsłony "Stranger Things". Został jeszcze jeden epizod. Ten najdłuższy.

"Stranger Things" do najkrótszych seriali oczywiście nie należy. Szczególnie jeśli mówimy o dwóch ostatnich sezonach, w których twórcy przechodzą samych siebie. Regularnie dostajemy odcinki o długości filmów pełnometrażowych. Do tej pory liczyły sobie one między 57 a 86 minut. Finał będzie trwał znacznie dłużej, bo aż 128 minut.

REKLAMA

Stranger Things 5: o której godzinie i kiedy premiera finału na Netfliksie?

Biorąc pod uwagę tak długi metraż, fani "Stranger Things" mogą szykować się na zarwanie nocki. Tak jak w przypadku dwóch poprzednich części 5. sezonu, tak i teraz seans finałowego odcinka będą mogli rozpocząć wcześniej niż zazwyczaj. Netflix przyśpiesza jego premierę. O ile swoje nowości zwykle wrzuca o 9:00, o tyle tym razem okazuje łaskę i nie każe nam tyle czekać.

REKLAMA

Żeby obejrzeć finał 5. sezonu "Stranger Things" fani będą musieli przerwać (albo całkowicie z niej zrezygnować, jak kto woli) z szampańskiej zabawy. Zgodnie z zapowiedziami ostatni odcinek serialu ma zadebiutować na Netfliksie 1 stycznia. Ale nie o 9:00 tylko siedem godzin wcześniej. Trafi on na platformę w nocy o 2:00, podobnie jak poprzednie partie tej serii.

Czy to oznacza, że w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia definitywnie pożegnamy "Stranger Things"? Jak zwykle w przypadku podobnych hitów odpowiedź brzmi: i tak i nie. Sam serial dobiega oczywiście końca (6. sezonu nie dostaniemy), ale samo uniwersum stworzone przez braci Duffer wciąż będzie się rozwijać. Pierwszy z dotychczas zapowiedzianych spin-offów ma zadebiutować na Netfliksie jeszcze w 2026 roku.

Jest tego więcej:
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o Stranger Things poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
31.12.2025 12:20
Tagi: Co obejrzeć?Science fictionSeriale NetflixStranger Things
Najnowsze
9:25
Genialny thriller szpiegowski hitem Prime Video przed premierą 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-31T09:25:00+01:00
9:14
Piękni i Młodzi bez największych hitów. Sylwester zagrożony
Aktualizacja: 2025-12-31T09:14:05+01:00
6:01
Sylwester 2025 w TV - gdzie obejrzeć, kto wystąpi? Oto rozkład jazdy
Aktualizacja: 2025-12-31T06:01:00+01:00
20:14
Widziałam O krok za daleko, nową adaptację Cobena. Mam się śmiać czy płakać?
Aktualizacja: 2025-12-30T20:14:22+01:00
18:55
Miś Uszatek uratowany. Porwano go dla okupu
Aktualizacja: 2025-12-30T18:55:41+01:00
16:01
Netflix może się schować. Fani fantasy, rozpocznijcie rok z tym lepszym Wiedźminem
Aktualizacja: 2025-12-30T16:01:00+01:00
15:37
Marvel dopiero się rozkręca. Mamy nowy zwiastun Avengers: Doomsday
Aktualizacja: 2025-12-30T15:37:17+01:00
15:27
Tak wygląda ostatni odcinek Stranger Things. A fani żądają zmian
Aktualizacja: 2025-12-30T15:27:49+01:00
13:57
Reklama z Karolakiem z zakazem emisji. Widzowie są oburzeni
Aktualizacja: 2025-12-30T13:57:57+01:00
10:31
Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-30T10:31:16+01:00
9:47
Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-30T09:47:23+01:00
9:07
Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem
Aktualizacja: 2025-12-30T09:07:34+01:00
8:31
Gdzie jest teraz Sebastian Keller? Niebo. Rok w piekle to serial o nim
Aktualizacja: 2025-12-30T08:31:46+01:00
19:56
Nie wszyscy pokochali hit Netfliksa. Nazywają go najgorszym serialem 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T19:56:43+01:00
17:04
Najbardziej wyczesany superbohater wleciał na Netfliksa. Dla tego serialu zarwiecie nockę
Aktualizacja: 2025-12-29T17:04:00+01:00
15:25
Harlan Coben i ekranizacje jego książek. Zebraliśmy wszystkie filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-12-29T15:25:21+01:00
13:33
Polacy nie gęsi, swoje seriale mają. I właśnie podbijają HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:28+01:00
12:47
Widzowie mają problem z Millie Bobby Brown. Jej gra aktorska to już mem
Aktualizacja: 2025-12-29T12:47:48+01:00
11:25
Polacy wybrali najlepsze filmy wszech czasów. Mocny ranking
Aktualizacja: 2025-12-29T11:25:12+01:00
10:07
Główną rolę w Avatarze mogła zagrać nowa gwiazda Marvela. Niewiele brakowało
Aktualizacja: 2025-12-29T10:07:50+01:00
9:24
Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd
Aktualizacja: 2025-12-29T09:24:56+01:00
9:18
Disney wygrał i kąpie się w pieniądzach. Ma najbardziej kasowe filmy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T09:18:22+01:00
8:59
Stranger Things pobiło niechlubny rekord. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-29T08:59:29+01:00
15:16
Filmy Netfliksa na 2026 rok. Kapitalne nowości platformy
Aktualizacja: 2025-12-28T15:16:29+01:00
14:11
Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-12-28T14:11:00+01:00
11:31
Najbardziej wyczekiwane seriale 2026 r. Przebieram nogami
Aktualizacja: 2025-12-28T11:31:00+01:00
10:51
Steve i Dustin to serce Stranger Things. Mają najlepszą scenę 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-28T10:51:00+01:00
10:12
Jedno z najlepszych sci-fi XXI wieku z datą polskiej premiery. 25 lat na nią czekałem
Aktualizacja: 2025-12-28T10:12:00+01:00
9:06
Netflix gra nieczysto. Chce, żeby ten dreszczowiec był noworocznym hitem
Aktualizacja: 2025-12-28T09:06:00+01:00
8:15
Kto ma najlepszy wątek romantyczny w Stranger Things 5? Sam się zdziwiłem
Aktualizacja: 2025-12-28T08:15:00+01:00
7:13
Marvel i DC w 2026: filmy i seriale o superbohaterach. Mega lista
Aktualizacja: 2025-12-28T07:13:00+01:00
19:09
Festiwale i konwenty 2026. Największe imprezy dla fanów popkultury
Aktualizacja: 2025-12-27T19:09:00+01:00
18:04
Najbardziej oczekiwane horrory 2026 roku. Wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-12-27T18:04:00+01:00
16:01
Film Song Sung Blue to czysta przyjemność. Skradnie wasze serca, słowo
Aktualizacja: 2025-12-27T16:01:00+01:00
14:30
Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-27T14:30:14+01:00
13:15
Co czeka Jedenastkę w finale Stranger Things? Może nie być happy endu
Aktualizacja: 2025-12-27T13:15:24+01:00
13:07
Wy też nie zrozumieliście tej sceny w Stranger Things? Twórcy musieli ją wyjaśnić
Aktualizacja: 2025-12-27T13:07:13+01:00
11:08
Tę scenę w Stranger Things kręcono przez 24 godziny. Efekt podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-12-27T11:08:06+01:00
10:46
Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty
Aktualizacja: 2025-12-27T10:46:32+01:00
10:10
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-27T10:10:51+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA