Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem

To już pewne! Reżyser "Sinners" - jednego z najlepszych i drugiego najbardziej kasowego horroru tego roku - bierze się za reboot kultowego science fiction z lat 90. W niedawnym podcaście Ryan Coogler potwierdził, że nowe "Z archiwum X" to oficjalnie jego następny projekt. Co więcej, scenariusz jest już nawet gotowy. Co o nim wiemy? Mówiąc w skrócie: niewiele.



Choć projekt zbliża się już do etapu castingu (ostatnio pojawiły się doniesienia, że Danielle Deadwyler prowadzi rozmowy w sprawie wcielenia się w jedną z głównych ról), jego szczegółów wciąż nie ujawniono. Ostatnie wypowiedzi Ryana Cooglera tego nie zmieniają. Aczkolwiek powinny uspokoić fanów oryginalnego "Z archiwum X". Twórca rebootu zapowiada bowiem, że nie zamierza przeprowadzać żadnej rewolucji.

Z archiwum X - co wiadomo o reboocie kultowego science fiction?

Jak wiadomo, nowe "Z archiwum X" ma być bardziej zdywersyfikowane pod względem obsady. I wygląda na to, że to będzie największa zmiana, jaką Ryan Coogler ma zamiar przeprowadzić. W podcaście Happy Sad Confused zapewniał, że zamierza zachować ducha oryginału.

Zamierzamy zachować zarówno format "potwora tygodnia" jak i spajający fabułę kolejnych odcinków szeroko zakrojony spisek. [...] Inaczej to nie byłoby "Z archiwum X" - mówi Ryan Coogler.

Ryan Coogler zapewnia, że podchodzi do "Z archiwum X" jak do "serialu, który dał nam Vince'a Gilligana". Miał nawet okazję porozmawiać z twórcą "Breaking Bad", który był scenarzystą i producentem oryginału. Gilligan dał mu parę rad, jak robić telewizję.



Najważniejsze dla fanów pytanie wciąż jednak pozostaje otwarte. Ryan Coogler nie chciał potwierdzić ani zaprzeczyć, czy David Duchovny i Gillian Anderson pojawią się w jego reboocie. "Jestem wielkim fanem Gillian, jestem wielkim fanem Davida. Tyle mogę powiedzieć" - stwierdził.

Reboot "Z archiwum X" nie ma jeszcze daty premiery. Zdjęcia do niego mają rozpocząć się w przyszłym roku.



Rafał Christ 30.12.2025 09:07

