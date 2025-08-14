Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości

Ładowanie...

Serwis Premiery Canal+ dowozi w tym miesiącu. Do ich oferty wpada kilka naprawdę fenomenalnych filmów, które jeszcze kilka tygodni temu były dostępne w kinach. Jest wśród nich mój ulubieniec, czyli tytuł Soderbergha, który udowadnia, że kino szpiegowskie ma się świetnie.

Premiery Canal+: co nowego w sierpniu 2025

Namierzony

„Namierzony” to gorący thriller akcji, który opowiada o naukowcu, który poświęcił życie na opracowanie technologii mającej pomóc krajom Trzeciego Świata. Jak to jednak bywa z wielkimi wynalazkami, natychmiast interesują się nimi ludzie, którzy nie mają tak szlachetnych zamiarów. Mężczyzna ucieka więc do Europy, aby ukryć efekty swoich prac. Nie muszę chyba dodawać, że wkrótce zostanie odnaleziony.

Film już dostępny w serwisie.

Get Away

Zapowiada się wspaniała wycieczka do Szwecji! To znaczy zapowiadałaby się, gdyby nie fakt, że to fabuła horroru. Rodzina Smithów wybiera się na festiwal na jedną ze szwedzkich wysp. Szybko jednak okazuje się, że będzie to dziwna wyprawa. Nawet mieszkańcy sugerują, iż familia powinna wracać do siebie. Czy ich posłuchają? Znacie odpowiedź.

Film już dostępny w serwisie.

Szpiedzy

Jeśli myśleliście, że kina szpiegowskiego już nie ma, to daliście się zwieść pozorom. „Szpiedzy” Stevena Soderbergha opowiadają historię brytyjskiego szpiega, który musi namierzyć szpiega wśród swoich bliskich współpracowników. Możecie wyobrazić sobie jego zaskoczenie, gdy podejrzenie pada… na jego żonę. Świetne role Michaela Fassbendera i Cate Blanchett. Kapitalne kino.

Film dostępny jest w serwisie.

Elio

Czas na propozycję familijną. „Elio” to animacja studia Pixar, która opowiada o chłopcu uwielbiającym kosmos. Przypadkiem trafia do międzygalaktycznej stacji, na której spotykają się przybysze z różnych zakątków przestrzeni kosmicznej. Chłopiec zupełnym przypadkiem zostaje wzięty za przywódcę Ziemi.

Produkcja trafi do serwisu 19 sierpnia 2025.

Materialiści

Dakota Johnson, Pedro Pascal i Chris Evans w jednym filmie? A czemu nie? Film opowiada o kobiecie, która pracuje jako… swatka i jest w tym świetna. Kojarzenie par jest jednak łatwe, gdy chodzi o kogoś innego. Co jednak, gdy trzeba samemu znaleźć miłość. Bohaterka przekona się o tym, gdy na jej drodze stanie mężczyzna niemal idealny.

„Materialiści”, w serwisie od 26 sierpnia 2025.

Diva Futura

To film o tym, co stało (i pewnie stoi) za tak zwaną „branżą filmów dla dorosłych”. A stała za nią przemoc, wykorzystywanie i upokorzenie. „Diva Futura” zabiera widzów do Włoch przełomu lat 80 i 90, gdzie rodził się przemysł pornograficzny. Reżyserka Giulia Louise Steigerwalt stworzyła zapis wspomnień największych gwiazd tamtego czasu.

Film jest już dostępny w serwisie.

Więcej o ofercie Canal+ przeczytasz na Spider's Web:

Konrad Chwast 14.08.2025 15:00

