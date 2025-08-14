REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości

Serwis Premiery Canal+ w sierpniu serwuje prawdziwą ucztę dla miłośników kina. W ofercie pojawiają się świeże tytuły, w tym mocny thriller akcji, trzymający w napięciu film szpiegowski oraz animacja familijna od Pixara. Sprawdź, które nowości już dostępne są w serwisie Premiery Canal+, a na co warto czekać w najbliższych tygodniach.

Konrad Chwast
canal plus premiery sierpien
REKLAMA

Serwis Premiery Canal+ dowozi w tym miesiącu. Do ich oferty wpada kilka naprawdę fenomenalnych filmów, które jeszcze kilka tygodni temu były dostępne w kinach. Jest wśród nich mój ulubieniec, czyli tytuł Soderbergha, który udowadnia, że kino szpiegowskie ma się świetnie.

REKLAMA

Premiery Canal+: co nowego w sierpniu 2025

REKLAMA

Namierzony

„Namierzony” to gorący thriller akcji, który opowiada o naukowcu, który poświęcił życie na opracowanie technologii mającej pomóc krajom Trzeciego Świata. Jak to jednak bywa z wielkimi wynalazkami, natychmiast interesują się nimi ludzie, którzy nie mają tak szlachetnych zamiarów. Mężczyzna ucieka więc do Europy, aby ukryć efekty swoich prac. Nie muszę chyba dodawać, że wkrótce zostanie odnaleziony.

Film już dostępny w serwisie.

Get Away

Zapowiada się wspaniała wycieczka do Szwecji! To znaczy zapowiadałaby się, gdyby nie fakt, że to fabuła horroru. Rodzina Smithów wybiera się na festiwal na jedną ze szwedzkich wysp. Szybko jednak okazuje się, że będzie to dziwna wyprawa. Nawet mieszkańcy sugerują, iż familia powinna wracać do siebie. Czy ich posłuchają? Znacie odpowiedź.

Film już dostępny w serwisie.

Szpiedzy

Jeśli myśleliście, że kina szpiegowskiego już nie ma, to daliście się zwieść pozorom. „Szpiedzy” Stevena Soderbergha opowiadają historię brytyjskiego szpiega, który musi namierzyć szpiega wśród swoich bliskich współpracowników. Możecie wyobrazić sobie jego zaskoczenie, gdy podejrzenie pada… na jego żonę. Świetne role Michaela Fassbendera i Cate Blanchett. Kapitalne kino.

Film dostępny jest w serwisie.

Elio

Czas na propozycję familijną. „Elio” to animacja studia Pixar, która opowiada o chłopcu uwielbiającym kosmos. Przypadkiem trafia do międzygalaktycznej stacji, na której spotykają się przybysze z różnych zakątków przestrzeni kosmicznej. Chłopiec zupełnym przypadkiem zostaje wzięty za przywódcę Ziemi.

Produkcja trafi do serwisu 19 sierpnia 2025.

Materialiści

Dakota Johnson, Pedro Pascal i Chris Evans w jednym filmie? A czemu nie? Film opowiada o kobiecie, która pracuje jako… swatka i jest w tym świetna. Kojarzenie par jest jednak łatwe, gdy chodzi o kogoś innego. Co jednak, gdy trzeba samemu znaleźć miłość. Bohaterka przekona się o tym, gdy na jej drodze stanie mężczyzna niemal idealny.

„Materialiści”, w serwisie od 26 sierpnia 2025.

Diva Futura

To film o tym, co stało (i pewnie stoi) za tak zwaną „branżą filmów dla dorosłych”. A stała za nią przemoc, wykorzystywanie i upokorzenie. „Diva Futura” zabiera widzów do Włoch przełomu lat 80 i 90, gdzie rodził się przemysł pornograficzny. Reżyserka Giulia Louise Steigerwalt stworzyła zapis wspomnień największych gwiazd tamtego czasu.

Film jest już dostępny w serwisie.

REKLAMA

Więcej o ofercie Canal+ przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
14.08.2025 15:00
Tagi: Canal+Co obejrzeć?
Najnowsze
13:25
Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry
Aktualizacja: 2025-08-14T13:25:44+02:00
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
9:27
Priscilla Presley w ogniu oskarżeń. Miała wykorzystać śmierć córki, by odzyskać majątek
Aktualizacja: 2025-08-14T09:27:34+02:00
8:21
Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie oglądać transmisję na żywo?
Aktualizacja: 2025-08-14T08:21:34+02:00
19:19
Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?
Aktualizacja: 2025-08-13T19:19:00+02:00
18:56
Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
Aktualizacja: 2025-08-13T18:56:40+02:00
16:15
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-13T16:15:24+02:00
15:29
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga
Aktualizacja: 2025-08-13T15:29:39+02:00
14:27
Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania
Aktualizacja: 2025-08-13T14:27:26+02:00
13:37
Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę
Aktualizacja: 2025-08-13T13:37:36+02:00
11:48
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków
Aktualizacja: 2025-08-13T11:48:22+02:00
10:55
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-13T10:55:30+02:00
10:14
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-13T10:14:49+02:00
9:32
Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-08-13T09:32:24+02:00
8:56
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-13T08:56:53+02:00
8:51
Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-13T08:51:56+02:00
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
9:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
8:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2025-08-11T08:28:41+02:00
18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-10T18:23:00+02:00
14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
Aktualizacja: 2025-08-10T14:00:30+02:00
12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Aktualizacja: 2025-08-10T12:03:30+02:00
11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-10T11:03:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA