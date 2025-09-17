3. sezon Rodu smoka ma potwierdzoną datę premiery. Najwyższy czas

Ładowanie...

Od czasu gdy „Gra o tron” podobijała ekrany telewizyjny minęło już bardzo wiele lat. HBO (i korporacje, które są jego właścicielami) od tego czasu próbują przywrócić iskrę, która tliła się w tej arcypopularnej produkcji. Jedną z tych prób jest właśnie „Ród smoka”, który doczekał się 2. sezonów. Premierowy wyemitowano w 2022 roku, kolejny w 2024. Wychodzi na to, że tradycja, aby następne serie były udostępniane co dwa lata, zostanie utrzymana.

Ród smoka – kiedy premiera 3. sezonu?

O tym, kiedy możemy spodziewać się kolejnej serii poinformował Casey Bloys w wywiadzie dla serwisu Deadline. Dyrektor generalny odpowiedzialny za HBO i HBO Max opowiadał o nadchodzących produkcjach, ale też podkreślał swoją radość z nagród, jakie otrzymał medyczny serial „The Pitt”.

Bloys wspomniał również o tym, kiedy możemy spodziewać się 3. sezonu „Rodu smoka” i potwierdził przecieki, które wcześnie pojawiały się w przestrzeni medialnej. Nowa seria ma zadebiutować w 2026 roku wczesnym latem. Najbardziej prawdopodobny jest tu czerwiec.



Ród smoka – o czym opowiada serial?

Ród smoka to serial oparty o książki George’a R. R. Martina, konkretnie o dwutomową serię „Ogień i krew”. Te stylizowane na kronikę powieści to w gruncie rzeczy przewodnik po historii Westeros od czasów pierwszego najazdu Targaryenów na ten przypominający średniowieczną Brytanię kontynent.

Serial opowiada o wojnie domowej nazywanej Tańcem Smoków, w której po śmierci króla do gardeł rzuciły się sobie dwa stronnictwa. Jedno prowadzone przez jego córkę Rhaenyrą, a drugie przez żonę chcącą posadzić na tronie Aegona, jednego z synów z 2. Małżeństwa. Fabuła pełna jest licznych zwrotów akcji, brawurowych śmierci i zmian sojuszy.

Serial doczekał się na razie 2. sezonów liczących odpowiednio 10 i 8 odcinków.

Konrad Chwast 17.09.2025 14:23

