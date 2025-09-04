REKLAMA
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron

Mimo wątpliwości i niepokojących informacji o zakulisowych problemach, serialowy „Tomb Raider” wyszedł na prostą - wiemy już, że Amazon MGM Studios zaakceptowało propozycje twórców. Doczekaliśmy się!

tomb raider serial amazon
Serialowego „Tomb Raidera” od Amazona zapowiedziano już trzy lata temu. Wówczas dowiedzieliśmy się, że jego twórczynią i showrunnerką ma być Phoebe Waller-Bridge, autorka i odtwórczyni głównej roli w jednym z najlepszych seriali ostatniej dekady.

Z kolei w listopadzie ubiegłego roku ogłoszono, że w Larę Croft może wcielić się gwiazda „Gry o tron” - Sophie Turner. 

Tomb Raider: serial powstanie. Ekipa wkrótce wkroczy na plan

Od tamtej pory minął już jednak blisko rok, a Amazon nabrał wody w usta w kwestii tej produkcji. W sieci mogliśmy wyłapać coraz więcej niepokojących doniesień o zakulisowych problemach: Amazon odrzucał kolejne propozycje scenariusza, ba, w pewnym momencie wymieniono cały skład scenarzystów.

Wygląda jednak na to, że koniec końców studio uporało się z problemami i dogadało się z twórcami. Waller-Bridge pozostała (na szczęście!) scenarzystką, producentką i showrunnerką, ale nie będzie już samodzielnie pełnić tej funkcji. Wesprze ją Chad Hodge, twórca cenionego „Wayward Pines”. Co więcej, to właśnie ta dwójka - wraz z Jonathanem Van Tullekenem od znakomitego „Szoguna” - wyreżyseruje poszczególne odcinki.

Prace na planie rozpoczną się już 19 stycznia 2026 r.

Póki co nie przekazano mediom choćby szczątkowych wskazówek dotyczących fabuły. Z kolei sama Sophie Turner powiedziała:

Jestem bardzo podekscytowana możliwością zagrania Lary Croft. To jest niezwykle ikoniczna postać, która znaczy bardzo wiele dla bardzo wielu osób. Zamierzam dać z siebie wszystko. Stoi przede mną ogromne wyzwanie - będę podążać śladami Angeliny i Alicii, ich znakomitych kreacji, ale z Phoebe za sterami jesteśmy w bardzo dobrych rękach. Nie mogę się doczekać, by świat poznał to, co dla niego przygotujemy.

Z kolei Waller-Bridge napisała:

Z wielką radością ogłaszam, że w roli Lary zobaczymy niezwykłą Sophie Turner, oczywiście w towarzystwie obłędnego zespołu twórców. Rzadko zdarza się okazja, by stworzyć serial na taką skalę z bohaterką, którą kochało się od dziecka. Wszyscy zaangażowani w ten projekt są absolutnie oddani Larze - i tak samo nieokiełznani, odważni i zabawni jak ona. Szykujcie artefakty… Nadchodzi Croft.

Data premiery nie jest znana - możemy jednak obstawiać 2027 r.

