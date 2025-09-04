Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron

Ładowanie...

Serialowego „Tomb Raidera” od Amazona zapowiedziano już trzy lata temu. Wówczas dowiedzieliśmy się, że jego twórczynią i showrunnerką ma być Phoebe Waller-Bridge, autorka i odtwórczyni głównej roli w jednym z najlepszych seriali ostatniej dekady.



Z kolei w listopadzie ubiegłego roku ogłoszono, że w Larę Croft może wcielić się gwiazda „Gry o tron” - Sophie Turner.

Tomb Raider: serial powstanie. Ekipa wkrótce wkroczy na plan

Od tamtej pory minął już jednak blisko rok, a Amazon nabrał wody w usta w kwestii tej produkcji. W sieci mogliśmy wyłapać coraz więcej niepokojących doniesień o zakulisowych problemach: Amazon odrzucał kolejne propozycje scenariusza, ba, w pewnym momencie wymieniono cały skład scenarzystów.



Wygląda jednak na to, że koniec końców studio uporało się z problemami i dogadało się z twórcami. Waller-Bridge pozostała (na szczęście!) scenarzystką, producentką i showrunnerką, ale nie będzie już samodzielnie pełnić tej funkcji. Wesprze ją Chad Hodge, twórca cenionego „Wayward Pines”. Co więcej, to właśnie ta dwójka - wraz z Jonathanem Van Tullekenem od znakomitego „Szoguna” - wyreżyseruje poszczególne odcinki.



Prace na planie rozpoczną się już 19 stycznia 2026 r.

Póki co nie przekazano mediom choćby szczątkowych wskazówek dotyczących fabuły. Z kolei sama Sophie Turner powiedziała:

Jestem bardzo podekscytowana możliwością zagrania Lary Croft. To jest niezwykle ikoniczna postać, która znaczy bardzo wiele dla bardzo wielu osób. Zamierzam dać z siebie wszystko. Stoi przede mną ogromne wyzwanie - będę podążać śladami Angeliny i Alicii, ich znakomitych kreacji, ale z Phoebe za sterami jesteśmy w bardzo dobrych rękach. Nie mogę się doczekać, by świat poznał to, co dla niego przygotujemy.

Z kolei Waller-Bridge napisała:

Z wielką radością ogłaszam, że w roli Lary zobaczymy niezwykłą Sophie Turner, oczywiście w towarzystwie obłędnego zespołu twórców. Rzadko zdarza się okazja, by stworzyć serial na taką skalę z bohaterką, którą kochało się od dziecka. Wszyscy zaangażowani w ten projekt są absolutnie oddani Larze - i tak samo nieokiełznani, odważni i zabawni jak ona. Szykujcie artefakty… Nadchodzi Croft.

Data premiery nie jest znana - możemy jednak obstawiać 2027 r.

Michał Jarecki 04.09.2025 09:59

