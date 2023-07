Polski stand up jest zbyt wulgarny i wałkuje ciągle te same tematy. A miał to być powiew świeżości w komedii

Każdy co prawda ma inne poczucie humoru i bawi go co innego. Mnie najbardziej razi w polskim stand upie pewna wulgarność, którą dostrzegam od dłuższego czasu. Ktoś mi może odpowiedzieć, że generalizuję i że przecież są dobre występy, bez ogromnej ilości bluzgów i wulgarnych opowieści o seksie. Pewnie, że są dobre, ale na polskiej scenie nie brakuje zbyt wujowych i rubasznych dowcipów. Nie tylko ze strony facetów, ale też kobiet. Kiedyś byłam na występie, gdzie stand-uperka wypytywała się siedzącej w pierwszym rzędzie pary o szczegóły z ich pożycia, co było wstępem do opowieści o jej życiu seksualnym.