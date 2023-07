Rozwód rodziców, brutalna matka, choroba i śmierć syna. Sinéad O’Connor wiele przeszła

W ostatnich latach irlandzka artystka coraz rzadziej publicznie się pokazywała. W marcu tego roku pojawiła się podczas gali RTÉ Choice Music Prize. Wokalistka osobiście odebrała nagrodę, statuetkę dla "klasycznego irlandzkiego albumu". Wydawało się wtedy, że była w bardzo dobrej formie. Na kilka dni przed śmiercią na jej Twitterze pojawiło się nagranie, w którym nawiązała do śmierci syna. Zapowiadała też, że planuje nagrać kilka piosenek.



Sinéad O'Connor nagrała łącznie dziesięć płyt. Do jej największych przebojów należą oczywiście m.in. "Nothing Compares 2 You", "Mandinka" oraz "Troy". O'Conor dała się też poznać fanom kina. W 1997 roku wystąpiła w filmie "Chłopak rzeźnika" w reżyserii Neila Jordana. Z kolei jednym z jej największych utworów skomponowanych na potrzeby filmu jest "Lay Your Head Down", który powstał dla filmu "Albert Nobbs" w 2011 roku. Nagrała też "The Skye Boat Song", czyli nową wersję piosenki z czołówki "Outlandera", która zagościła w lutym 2023 roku.