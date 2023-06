Gdy już zdecydujemy się oddać to, co uważamy za słuszne do sklepu charytatywnego, osoby w nim pracujące, wystawiają daną rzeczy czy rzeczy na wieszaki, a następnie sprzedają. Przykładowo nasz ciuch, którego już nie nosimy, może dalej powędrować w dobre ręce. To, co ważne, ze względu na niskie koszty prowadzenia biznesu oraz brak kosztów pozyskania towaru, charity shopy oferują artykuły w bardzo przystępnych cenach, dosłownie za kilka złotych. Zdarza się więc, że w takim sklepie charytatywnym podczas buszowania, można natrafić na ubrania-perełki dobrych marek, które czasem można upolować za mniej, niż dziesięć złotych.