Odwilż dostała brawurowy finał. Ale nie wierzę, że to koniec

W artykule pojawiają się spoilery finałowego odcinka 3. sezonu serialu "Odwilż". Możesz wrócić tu po seansie, a w międzyczasie zapoznać się z bezspoilerową recenzją najnowszej odsłony polskiego kryminału.

Co to był za sezon! W najnowszych odcinkach "Odwilży" wydarzyło się chyba wszystko. Zaczęło się od dystrybuowania fentanylu wśród młodzieży, co z kolei doprowadziło do śmierci Kuby Bosko, nastolatka i podopiecznego nauczycielki, Alicji Bochenek. Kobieta zaangażowanie w tę sprawę również zresztą przypłaciła życiem. Podczas gdy Katarzyna Zawieja wraz z innymi funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie próbuje namierzyć dilera narkotyku, okazuje się, że ktoś miesza im szyki. Nikt nie spodziewa się wówczas, że na komisariacie mają kreta.



Wątek ten dodał 3. sezonowi pikanterii. Wskutek tego, że Madejski i Kamińska grają nieczysto, Zawiei jeszcze trudniej było odkryć, z czyjej ręki zginęła Bochenek i kto trzyma w garści cały Szczecin. Gdy trafiła więc na trop Nowaka, właściciela firmy Nova Trans, nie wszystko było dla niej jasne - podejrzani policjanci zawsze byli bowiem o krok przed nią. W międzyczasie Zawieja wciąż miała z tyłu głowy Wiktora Molskiego, który porwał Ani, jak również sekretny związek z Trepą, którego nie chciała ujawniać.

Odwilż, 3. sezon - omówienie finału

Na przestrzeni tych 6 odcinków wiele się działo, ale nie spodziewałam się, że sama końcówka będzie tak dramatyczna. Jednym z najbardziej zaskakujących wątków był ten, w którym okazało się, że to Madejski zabił Bochenek. Kobieta, która dowiedziała się od swojego ucznia o transakcji narkotykowej, wiedziała, że jest w nią zamieszany Nowak. I gdy ten zadzwonił do Madejskiego, z którym był w tajemnicy dogadany, Bochenek zaczęła łączyć kropki i przypłaciła to życiem. Policja odkryła sprawcę przez fragment zdjęcia stopy z blizną, którą rozpoznał Woźniak. Całkiem dobrze skleiło się to z fabułą, choć był to motyw nieco naciągany.

Kadr z serialu Odwilż. Fot. Adam Golec, Max

Pod sam koniec twórcy jednak zaserwowali widzom coś znacznie lepszego - emocjonujący pościg, no i strzelaninę. Ale nie było to jakieś pitu-pitu - przyznam, że sceny te wyglądały jak żywcem wyciągnięte z zagranicznych produkcji. Pokazało to, że "Odwilż" nie tylko trzyma poziom, jeśli chodzi o polskie podwórko, ale powoli goni również te anglojęzyczne tytuły kryminalne. Ostatnie minuty naprawdę były pełne emocji. Jednocześnie zadbano również o zapierającą dech w piersiach scenerię, co doskonale komponowało się z rozgrywającą się na ekranie akcją.

Kadr z serialu Odwilż. Fot. Adam Golec, Max

Wszystkie wątki zostały elegancko domknięte. Madejski i Kamińska trafili w ręce policji, podobnie jak Molski, a Zawieja oznajmiła Trepie, że jest w ciąży. Dodatkowo okazało się, że jej ewaluacja przebiegła pomyślnie i znów może wrócić do pracy detektywa. Jedynym warunkiem jest to, że nie może pracować razem z Trepą. W ostatnim odcinku nie dowiadujemy się, jaką decyzją podjęła policjantka. Zawieja nie poinformowała również przełożonego o tym, że spodziewa się dziecka. Co to może oznaczać? Że tego dowiemy się w kolejnym sezonie.

Na ogłoszenie 4. sezonu bardzo mocno liczę. Głównie z powodu tego, że być może zobaczymy główną bohaterkę w zupełnie innej odsłonie. Wcześniej - mimo że miała rodzinę i opiekowała się swoją córką i teściem - jej życie prywatne nie było tak wyeksponowane. Powód był prosty: Zawieja żyła głównie pracą i swoją karierę w policji oraz chęć zaprowadzenia sprawiedliwości przedkładała ponad wszystko inne. Teraz, gdy wiadomo już, że jest w ciąży, jej życie może się znacznie zmienić. Doprowadziła do końca również sprawę Molskiego, więc i ten problem przestanie ją dręczyć.

Kadr z serialu Odwilż. Fot. Adam Golec, Max

Zostaliśmy również zostawieni z wielką niewiadomą związaną z przyszłością Zawiei w policji. Czy będzie chciała wrócić na swoje poprzednie stanowisko? Czy może wciąż będzie patrolować ulice? A może w ogóle zrezygnuje z pracy na komisariacie ze względu na dziecko? Mam nadzieję, że twórcy nie zostawią nas z tymi pytaniami bez odpowiedzi i po cichu wierzę, że w kwestii "Odwilży" nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Anna Bortniak 21.11.2025 13:45

