Netflix mówi, że jak kupi Warner Bros, to okaże mu łaskę. A więc wojna

Odkąd pojawiły się informacje o tym, że Warner Bros. jest na sprzedaż, w przestrzeni publicznej oraz branży filmowej zrobiło się dość nerwowo. Chętnych na ten smakowity kąsek nie brakuje, niemniej, zwłaszcza biorąc pod uwagę kandydatów do kupna, ciężko o jakiś szczególny optymizm. W najgorszym przypadku sprzedaż firmy może oznaczać coraz większe problemy dla kina.

Adam Kudyba
Jakiś czas temu ogłoszono, że Warner Bros. Discovery zostaje wystawione na sprzedaż. Nic dziwnego, że jest o tym głośno - to jeden z najważniejszych podmiotów na współczesnym rynku rozrywkowym, powstały wskutek fuzji WarnerMedia i Discovery w 2022 roku. Kluczową częścią tego przedsiębiorstwa jest również samo studio filmowe Warner Bros., które w tym roku patronowało znakomitym i dobrze sprzedającym się filmom - mowa tu m.in. o "Grzesznikach", "Zniknięciach", "Supermanie", czy "Obecności 4: Ostatnim namaszczeniu", czy mniej zarabiającej na siebie, ale za to zachwycającej publiczność i krytyków "Jednej bitwie po drugiej".

Wojna o Warner Bros. nabiera rozpędu. W grze trzy podmioty

O ile w ostatnich dniach oraz tygodniach pojawiały się różne medialne doniesienia na temat tożsamości zainteresowanych kupnem Warner Bros. podmiotów, o tyle obecnie sprawy się już znacznie bardziej klarują. The Hollywood Reporter poinformowało, że oferty przejęcia części lub całości akcji Warner Bros. Discovery złożyły trzy firmy - Paramount, Comcast i Netflix. Zgodnie z doniesieniami portalu, Paramount jest - póki co - jedynym podmiotem, który zaoferował nabycie Warner Bros. Discovery w całości - studio filmowe, telewizyjne, ale także kanały pokroju TNT, TBS i CNN.

Jeśli zaś mowa o pozostałych dwóch kandydatach, oni mają skłaniać się bardziej nad tą częścią związaną ze studiem filmowym oraz platformą streamingową. W przypadku Netfliksa możemy łatwo prognozować co to oznacza w dalszej perspektywie. Nie od dziś wiadomo, że platforma jest, mówiąc delikatnie, niezbyt przychylna premierom kinowym. Ciężko więc uwierzyć, że gdyby Netflix kupił "filmową część" Warner Bros., to wspaniałomyślnie pozwoliłby na niezmienną, kinową politykę. Według informacji podanych przez World of Reel, przedstawiciele czerwono-czarnego serwisu mieli już rozmawiać w tej sprawie z dyrektorami Warner Bros. Discovery i zapewnić ich, że w przypadku zakupu, planuje wyświetlać filmy w kinach tak, jak dotychczas. Ciężko w to uwierzyć - negatywny stosunek stojącego na czele platformy Teda Sarandosa do branży kinowej jest powszechnie znany. Widzimy również, że Netflix, jeśli w ogóle pozwala na kinowe premiery, to w dużej mierze są to krótkie, limitowane okresy.

Póki co nie jest jasne, jaki udział w całym procesie może mieć Arabia Saudyjska lub jakikolwiek fundusz związany z krajem arabskim - w ostatnich dniach pojawiały się doniesienia, że podmioty z niektórych krajów arabskich mają być zainteresowane finansowym udziałem w przyszłym dealu. Wiadomo jednak, że Paramount i Comcast kontaktowały się z tamtejszymi, potencjalnymi wspólnikami.

Warner Bros. to jedna z tych marek, których potencjalne zniknięcie byłoby niezwykle szkodliwe dla współczesnego kina. Z całymi wadami, które niewątpliwie się pojawiały i pojawiają, współcześnie mało która marka zdaje się tak bardzo ufać autorskim twórcom, w tym właśnie wspomnianych wcześniej filmów. Ryan Coogler, Zach Cregger, Paul Thomas Anderson - żadnego z nich nie da się uczciwie nazwać "zwykłymi wyrobnikami", a autorami filmowymi z prawdziwego zdarzenia. Zaprzepaszczenie takiego dziedzictwa na rzecz wzmocnienia streamingu oznaczałoby w dalszej perspektywie powolną, ale realną agonię kina.

Adam Kudyba
21.11.2025 09:49
Tagi: comcastnetflixParamountWarner Bros.
