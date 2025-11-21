Co z 4. sezonem Odwilży? Finał serialu to wyjaśnia

Ładowanie...

W artykule pojawiają się spoilery 3. sezonu serialu "Odwilż". Jeśli nie widziałeś finału, wróć po seansie.

Najnowsza odsłona zakończyła się książkowym happy endem. Wiktor Molski, którego Zawieja próbowała dopaść już od 1. sezonu, trafił w ręce policji. Odkryto, że za zabójstwem Alicji Bochenek stał Madejski, który wraz Kamińską wszedł w układ z Nowakiem. Dwójka policjantów, która mieszała szyki na komendzie i grała na dwa fronty, doczekała się konsekwencji podczas strzelaniny. Nikomu nic się nie stało, ale oboje trafili w ręce policji.

REKLAMA

Zawieja poinformowała natomiast Trepę, że spodziewa się dziecka. Nie jest jednak to jedyna duża zmiana w jej życiu - okazało się, że jej ewaluacja wypadła pozytywnie i dostała ona szansę powrotu na stanowisko detektywa. Nie podjęła jeszcze decyzji w związku z tym, czy będzie chciała znów awansować. Wątpliwości budzi również fakt, że Zawieja jest w ciąży. Nie wiadomo zatem, czy w tej sytuacji nie będzie chciała porzucić pracy w policji.

Odwilż - czy będzie 4. sezon?

Zatem niby wszystko się poukładało, ale z drugiej strony pojawiło się również wiele pytań. Zawieja nie odpowiedziała w końcu na najważniejsze pytanie związane z jej karierą. Bo nawet jeśli postanowi zostać na tym stanowisku, na które została zdegradowana, to ciąża może w każdej chwili przerwać jej karierę. Choć biorąc pod uwagę, jaką butną i upartą jest osobą, raczej będzie chciała kontynuować pracę w policji. To z kolei oznacza kolejne śledztwa do rozwiązania, bo to, że jej nemezis trafił za kraty, wcale nie oznacza, że nie będzie mieć problemów z Markiem Lańskim.

W potencjalnym 4. sezonie twórcy mieliby okazję pokazać nieco więcej życia prywatnego Zawiei. Ciąża najpewniej wpłynie na relację policjantki z Trepą, który być może nawet zamieszka ze swoją partnerką. Gdyby tak było, w takiej sytuacji Zawieja mogłaby zrezygnować z pracy w policji, ale mieć wiedzę na temat konkretnych spraw. Mogłaby wówczas prowadzić śledztwa na własną rękę i pozostać w swojej roli, jednak bez konieczności brania udział w akcjach policyjnych. Byłaby bardziej detektywką i myślę, że taki sposób pracy można by było w interesujący sposób przedstawić na ekranie.

Wygląda zatem na to, że wciąż pozostało sporo pytań bez odpowiedzi. Mimo to HBO Max nie dało jeszcze zielonego światła na 4. sezon, a żadnych oficjalnych informacji na temat kontynuacji na ten moment nie ma. Wydaje mi się jednak, że to tylko kwestia czasu - biorąc pod uwagę, że "Odwilż" to jedna z najchętniej oglądanych polskich produkcji kryminalnych, chętnych na kolejną odsłonę na pewno nie zabraknie.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 21.11.2025 18:18

Ładowanie...