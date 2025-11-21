4. sezon The Mandalorian istnieje, ale go nie zobaczymy. Schowali go

Ładowanie...

Choć 3. sezon „The Mandalorian” został przyjęty nieco chłodniej niż poprzednie, panowało powszechne przekonanie, że 4. odsłona to tylko kwestia czasu. Twórca i showrunner Jon Favreau potwierdził to zresztą w 2023 r., twierdząc, że prace nad scenariuszami trwają.



Dlatego też wielu fanów było zaskoczonych, gdy Disney w styczniu 2024 ogłosił, że „The Mandalorian & Grogu” - pierwszy kinowy film „Star Wars” od czasu „Skywalker. Odrodzenie” z 2019 r. - trafi do kin w 2026.



Wniosek nasunął się sam: 4. sezon serialu jest „martwy”, a film ma go zastąpić. Doniesienia sugerowały, że Disney chce przyśpieszyć produkcję kinowych projektów ze świata „Gwiezdnych wojen”. Po „The Mandalorian & Grogu” miałby pojawić się „Starfighter” w reżyserii Shawna Levy’ego, z Ryanem Goslingiem i Mią Goth w rolach głównych. Teoretycznie mamy też dostać osobny film o Rey (Daisy Ridley), choć na razie tkwi on w produkcyjnym piekle.



Tymczasem wygląda na to, że streamingowe „Star Wars” zostały wstrzymane. Z wyjątkiem 2. sezonu „Ahsoki” w ostatnich miesiącach na platformie panuje cisza, jeśli chodzi o ten świat - nie dostaliśmy też żadnych zapowiedzi nowych projektów.



Mimo to nie skreślałbym jeszcze 4. sezonu „The Mandalorian”. Dlaczego?

The Mandalorian - sezon 4. jest już napisany, ale...

Favreau niedawno pogadał sobie z magazynem „Empire” o szansach na kolejny serialowy występ Mando i spółki na Disney+ - i zdradził, że nie porzucił jeszcze tej historii. - Planowaliśmy zrobić 4. sezon - powiedział showrunner. - Tak naprawdę mam to wszystko napisane. 4. sezon dosłownie leży na moim biurku.

Innymi słowy, 4. odsłona historii nie została przerobiona na film „The Mandalorian & Grogu”. Twórca przyznał, że musieli wymyślić nową historię, dopasowaną do filmowego formatu - nie przerabiali serialowej historii. Nie zdradził jednak, czy studio planuje wcielić wspomniane skrypty w życie; najwyraźniej decyzja w tej sprawie nie zapadła i być może zależy od oglądalności „The Mandalorian and Grogu” w kinach.

Ostateczne słowo należy do Disneya - to wytwórnia decyduje, co trafia do produkcji. Niestety, dobra historia wcale nie musi oznaczać zielonego światła. Adam Driver potwierdził, że scenariusz do filmu „The Hunt for Ben Solo”, za którym miała stanąć mocna ekipa twórców, był już gotowy, ale Bob Iger oraz współprzewodniczący Disney Entertainment Alan Bergman odrzucili projekt, uznając, że nie ma sensu, by przywracać Bena Solo do życia.



Do premiery „The Mandalorian and Grogu” pozostało jeszcze około sześciu miesięcy, ale Lucasfilm nie ujawnił zbyt wiele szczegółów dotyczących tego projektu. Wiemy, że fabuła koncentruje się wokół Nowej Republiki, która angażuje Dina Djarina i Grogu do pomocy. W obsadzie znajdą się m.in. Jeremy Allen White jako Rotta Hutt oraz Sigourney Weaver jako Ward, pułkownik i liderka Nowej Republiki.

Michał Jarecki 21.11.2025 15:14

