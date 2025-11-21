REKLAMA
Gdzie obejrzeć Ministrantów? Sprawdzamy

"Ministranci" to najnowszy film jednego z najzdolniejszych polskich reżyserów, Piotra Domalewskiego. Zapowiada się, że będziemy mieć do czynienia ze świetnym komediodramatem z młodą obsadą. Informujemy, gdzie można obejrzeć tę produkcję.

Piotr Domalewski tego lata powrócił do Gdyni, by wziąć udział w tamtejszym, najważniejszym polskim festiwalu filmowym. Mówiąc wprost, pozamiatał - jego najnowszy film, "Ministranci", został tam fenomenalnie przyjęty. Zdobył wiele nagród, w tym tę najważniejszą - Złote Lwy dla najlepszego filmu. To dla Domalewskiego drugie takie wyróżnienie. Osiem lat wcześniej reżyser odbierał je, gdy prezentował "Cichą noc". Tym razem jednak skierował uwagę widzów na nieco inne tematyczne tory i jak widać, udało mu się to zrobić znakomicie.

Głównymi bohaterami filmu są czterej kumple, którzy na codzień służą jako ministranci w kościele. Filip (Tobiasz Wajda), Gustaw (Bruno Błach-Baar), Kurczak (Mikołaj Juszczyk) i Mały Kurczak (Filip Juszczyk) są coraz bardziej sfrustrowani otaczającą ich niesprawiedliwością. W związku z tym decydują się na ryzykowny pomysł założenia podsłuchów w konfesjonale. Choć chcą nieść pomoc i wspierać potrzebujących, nie jest to tak łatwe, jak może się wydawać.

Za reżyserię oraz scenariusz filmu odpowiada Piotr Domalewski ("Cicha noc", "Hiacynt", "Wzgórze psów"). Autorem zdjęć do "Ministrantów" jest jeden z najlepszych polskich operatorów, Piotr Sobociński jr. Za scenografię odpowiada Jagna Dobesz, montaż - Agnieszka Glińska, zaś producentami są m.in. Piotr Walter, Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham. W obsadzie filmu, oprócz wspomnianych młodych aktorów, znaleźli się również Kamila Urzędowska ("Chłopi"), Tomasz Schuchardt ("Dom dobry") i Artur Paczesny ("Tyle co nic").

Ministranci - gdzie obejrzeć film? Kiedy trafi do VOD?

Choć "Ministranci" zostali zaprezentowani już na festiwalu w Gdyni, do szerokiej dystrybucji kinowej film trafił właśnie dziś. Oznacza to, że od 21 listopada "Ministrantów" można już obejrzeć w kinach w całej Polsce. Biorąc pod uwagę głośny temat, ale przede wszystkim widoczną ciekawość widzów (film w Gdyni zdobył wszak nagrodę publiczności), należy się spodziewać, że dzieło Piotra Domalewskiego przyciągnie sporą liczbę Polaków do kin.

"Ministranci" rzecz jasna ledwo trafili na wielki ekran, ale w dobie coraz silniejszego streamingu oraz usług VOD, równie zasadne jest pytanie, czy i kiedy film trafi na którąś z platform, lub będzie dostępny do wypożyczenia czy kupna. W najbliższym czasie nie należy się tego spodziewać - tytułowi ministranci najpierw muszą się nieco wyszaleć w kinie. Na obecnym etapie trudno prognozować dokładną premierę "Ministrantów" w usłudze VOD czy streamingu, natomiast myślę, że możemy liczyć na to, że w repertuarze kin film Domalewskiego będzie obecny przynajmniej przez kilka tygodni. Im mniej pokazów będzie w kinach, tym bliższy i zasadniejszy do dyskutowania będzie temat streamingowej premiery tej produkcji.

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję filmu "Ministranci", możecie to zrobić tutaj.

21.11.2025
piotr domalewskiPolskie filmy
