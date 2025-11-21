REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Serial science fiction Apple TV+ jest tak dobry, że padły serwery

Nowy serial od twórcy „Breaking Bad” odniósł spektakularny sukces. Nie tylko zachwycił widzów i krytyków, lecz także pobił rekord platformy i... spowodował przeciążenie serwerów.

Michał Jarecki
jedyna pluribus science fiction serial rekord awaria
REKLAMA

„Jedyna” („Pluribus”) to prawdziwy fenomen. Lata bezprecedensowego ukrywania jakichkolwiek szczegółów w tajemnicy, trudny do wytłumaczenia i niejasny punkt wyjścia oraz tytuł, który widzowie muszą sprawdzić w słowniku - to wszystko mogło podkopać oglądalność nowej produkcji Vince’a Gilligana, twórcy „Breaking Bad”, a jednak tak się nie stało. Przeciwnie: „Jedyna” już na starcie okazała się najchętniej oglądanym dramatem w historii Apple TV.

Serwis oficjalnie ogłosił, że nowy serial pobił rekord należący dotąd do 2. sezonu „Rozdzielenia”, zaliczając najlepsze globalne otwarcie ponad stu krajach w kategorii „serial dramatyczny”. W Stanach Zjednoczonych rekordową oglądalność potwierdziły także dane Nielsen Streaming Content Ratings, mierzące czas oglądania dwóch pierwszych odcinków seriali dramatycznych w premierowy weekend.

REKLAMA

Jedyna bije rekordy, aż padają serwery

Firma Luminate informowała już wcześniej, że „Jedyna” zanotowała w sumie 6,4 mln godzin oglądania dwóch pierwszych odcinków w ciągu pierwszych siedmiu dni dostępności w USA - to bardzo mocny wynik, który dał serialowi czwarte miejsce w topce tygodnia, tuż za produkcjami dysponującymi znacznie większą liczbą odcinków. Co więcej, nie brakuje doniesień o zawieszaniu się aplikacji z powodu tak wielkiego zainteresowania. 

Tuż po premierze 7 listopada doszło do przeciążenia serwerów; apka przez pewien czas odmawiała posłuszeństwa użytkownikom w USA i kilkunastu innych krajach.

Serial określany jest mianem jednej z najbardziej fascynujących nowości ostatnich lat. W serwisie Rotten Tomatoes spośród 102 recenzji tylko 2 są powściągliwie negatywne.

REKLAMA

Rzadko się zdarza, by utrzymywanie w tajemnicy serialu, który pokochaliśmy, było równie zabawne i satysfakcjonujące. Zdumiewająco pomysłowe założenie, które przedstawił Vince, zachwyciło nas już przy pierwszej lekturze, a obserwowanie, z jaką maestrią wciela tę historię w życie, jest naprawdę czymś wyjątkowym. To ogromna frajda patrzeć, jak widzowie na całym świecie wciągają się w ten prowokujący do myślenia, przenikliwy i mrocznie zabawny serial, którego rdzeniem pozostaje człowieczeństwo - w czym wielka zasługa niezwykłej obsady, na czele z utalentowaną Rheą Seehorn. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zanurzą się jeszcze głębiej w tę tajemnicę

- powiedział Matt Cherniss, szef programowy Apple TV.

Na łamach Spider's Web przeczytasz recenzję "Jedynej" oraz wywiad z Rheą Seehorn oraz Karoliną Wydrą, gwiazdami serialu. Dowiesz się też, w kogo wciela się Polka i co znaczy oryginalny tytuł produkcji ("Pluribus"). A w tym miejscu wyjaśniliśmy, o co chodzi w produkcji.

REKLAMA
Michał Jarecki
21.11.2025 14:31
Tagi: Apple TVBreaking Badvince gilligan
Najnowsze
13:45
Odwilż dostała brawurowy finał. Ale nie wierzę, że to koniec
Aktualizacja: 2025-11-21T13:45:54+01:00
11:25
Leonardo DiCaprio nie chciał roli w Titanicu. Te słowa go przekonały
Aktualizacja: 2025-11-21T11:25:39+01:00
9:49
Netflix mówi, że jak kupi Warner Bros, to okaże mu łaskę. A więc wojna
Aktualizacja: 2025-11-21T09:49:30+01:00
9:27
Wszyscy kochają Ministrantów. Chuligani Jezusa mnie nie przekonali
Aktualizacja: 2025-11-21T09:27:06+01:00
8:22
Netflix przygotował najpiękniejszy film. 5 nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-11-21T08:22:46+01:00
19:49
HBO przedłuża spin-offy Gry o tron. Ten, którego jeszcze nie ma też
Aktualizacja: 2025-11-20T19:49:45+01:00
19:01
Świąteczny film Netfliksa jest jak wygazowany szampan. Da się wypić, ale szału nie ma
Aktualizacja: 2025-11-20T19:01:00+01:00
18:06
HBO przedłuża swoje nowe hity. Wybuchowy kryminał z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:06:44+01:00
15:47
Igrzyska Śmierci wróciły. Jest pierwszy zwiastun prequela o Haymitchu, ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T15:47:39+01:00
15:39
Dom dobry ma zaskakujący finał. Wyjaśniamy zakończenie
Aktualizacja: 2025-11-20T15:39:00+01:00
14:40
Premiera Stranger Things mogła wyglądać inaczej. Netflix zaryzykował
Aktualizacja: 2025-11-20T14:40:33+01:00
13:31
Netflix: najlepsze seriale w historii serwisu. TOP 30 świetnych produkcji
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:39+01:00
12:51
Netflix pokazał nowości na grudzień 2025. Mega mocny miesiąc
Aktualizacja: 2025-11-20T12:51:36+01:00
12:00
Miesiąc po kinowej premierze kontrowersyjny film trafił do Prime Video. Ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T12:00:01+01:00
10:34
Twórcy Wednesday pracują nad nowym serialem. To horror fantasy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:34:17+01:00
9:47
Nowe zdjęcia wreszcie ujawniają postacie z Odysei. Zendaya zagra boginię
Aktualizacja: 2025-11-20T09:47:19+01:00
9:00
Odnalazły się zaginione odcinki spin-offu Przyjaciół. Można je obejrzeć
Aktualizacja: 2025-11-20T09:00:43+01:00
19:40
Kultowy serial sci-fi wraca w nowej odsłonie. Amazon już nad nim pracuje
Aktualizacja: 2025-11-19T19:40:08+01:00
18:33
Dom dobry podzielił widzów. Nie pierwszy raz Smarzowski wkłada kij w mrowisko
Aktualizacja: 2025-11-19T18:33:00+01:00
16:30
Agata Turkot jest genialna u Smarzowskiego. Przed nią wielka kariera
Aktualizacja: 2025-11-19T16:30:00+01:00
14:52
Użytkownicy Disney+ krzyczą do nowego dreszczowca. Tak ich wciąga
Aktualizacja: 2025-11-19T14:52:43+01:00
14:19
Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Tego mu życzył
Aktualizacja: 2025-11-19T14:19:44+01:00
13:32
Netflix wrzucił tak dobry serial, że nie ma ani jednej złej opinii
Aktualizacja: 2025-11-19T13:32:52+01:00
11:48
Widzowie HBO Max odkryli porażający film. Trzyma długo po seansie
Aktualizacja: 2025-11-19T11:48:11+01:00
11:07
Spoiler w zwiastunie głośnego filmu sci-fi? Autor: Tak, a o co chodzi?
Aktualizacja: 2025-11-19T11:07:31+01:00
9:43
Czekanie na Na noże 3 jest passe. Teraz czekamy na czwartą część
Aktualizacja: 2025-11-19T09:43:29+01:00
5:01
Burger Drwala już jest. Sprawdzamy cenę, nowe wersje i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2025-11-19T05:01:00+01:00
20:00
Wiem, czego spodziewacie się po nowym thrillerze Netfliksa. Nie dostaniecie tego
Aktualizacja: 2025-11-18T20:00:00+01:00
19:04
Obejrzałem spin-off The Office. Ten sam żart po raz czwarty jednak bawi
Aktualizacja: 2025-11-18T19:04:00+01:00
18:02
Odwilż to jeden z najlepszych polskich kryminałów. Mam nadzieję, że to nie koniec
Aktualizacja: 2025-11-18T18:02:00+01:00
17:31
Nowy film katastroficzny zniszczył użytkowników HBO Max. Uwielbiają go
Aktualizacja: 2025-11-18T17:31:00+01:00
16:57
Widzowie pytają o Dom dobry: „od ilu lat?” Nie, to nie jest film dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-18T16:57:19+01:00
16:23
Do kiedy Dom dobry będzie emitowany w kinach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-18T16:23:22+01:00
13:57
Najlepsze filmy i seriale Jana Holoubka. Heweliusz to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-11-18T13:57:17+01:00
11:59
Dom dobry w serwisie Netflix. Kiedy może tam trafić?
Aktualizacja: 2025-11-18T11:59:53+01:00
11:27
To ona zagra Dorotkę w Wicked 2. Zaskoczył mnie ten pomysł
Aktualizacja: 2025-11-18T11:27:02+01:00
9:55
Ekstremalny film wojenny podbija Prime Video. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-18T09:55:11+01:00
9:51
Najlepsze filmy wojenne wszech czasów. Ranking najmocniejszych tytułów
Aktualizacja: 2025-11-18T09:51:24+01:00
9:25
Draco Malfoy spotkał ojca. Ich zdjęcie mnie urzekło
Aktualizacja: 2025-11-18T09:25:16+01:00
18:52
Spin-off kultowej komedii wreszcie dotarł do Polski. Jest lepszy od oryginału
Aktualizacja: 2025-11-17T18:52:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA