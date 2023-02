Mroczny hiszpański kryminał podbija Netflixa. Czy warto poświęcić mu kilka godzin?

Serial jest adaptacją bestsellerowej powieści pt. „La Chica de Nieve” z 2020 roku, której autorem jest Javier Castillo. Książka na samym półwyspie została zakupiona przez 2 mln czytelników, a do tego przetłumaczono ją na 60 języków - niestety, polski nie znalazł się wśród nich. Scenarzyści Jesus Mesas i Javier Andres Roig współpracowali z autorem, który najpierw zajął się korektą skryptu, a później współpracował z ekipą na planie. Oryginalnie opowieść rozgrywała się na Manhattanie, w czasie Święta Dziękczynienia. Poza tym oba dzieła różnią się od siebie garścią szczegółów, które nie mają większego wpływu na kształt całej historii.



„Śnieżna dziewczyna” nie ucieka od utartych schematów opowieści o zaginięciach, korzystając z tradycyjnych figur fabularnych i posiłkując się wachlarzem wątków pobocznych o rozpoznawalnym zarysie. Nieco mniej popularnym zabiegiem są kilkuletnie przeskoki w czasie, które ujawniają ewolucję śledztwa na przestrzeni blisko dekady.



Zgadza się: ten serial nie ucieka od tradycji, choć opiera się na niej z głową - potrafi zaskoczyć, dodać coś od siebie, wzbogacić popularne tropy. Produkcji brakuje atrakcyjnej inscenizacji czy prawdziwie wiarygodnych, mocnych występów aktorskich, ale ma swój urok - m.in. ogrywa archetypy postaci w taki sposób, że zamiast nudzić i zniechęcać, potrafią zaintrygować nas swoją osobą i działaniami.



Fakt, że wiele wątków nie doczekało się zamknięcia, częściowo można wytłumaczyć nadzieją twórców na realizację 2. sezonu (cliffhanger na końcu raczej nie pozostawia co do tego wątpliwości). Rzecz w tym, że część z nich powinna zostać przymknięta już teraz; dramaturgia serialu tylko by na tym zyskała. W zamian otrzymaliśmy całkiem sporo przestojów, które w rozciągniętej na sześć epizodów fabule czasem dają popalić. Intryga daje radę, a jej największą siłą jest brak większych i irytujących dziur logicznych oraz niekonsekwencji. Na rewolucję jednak nie liczcie. To kolejny kryminalny średniak: niegłupi, momentami angażujący, ale raczej bez charakteru.