"Śnieżne bractwo" istniało naprawdę. Przerażająca historia rozbitków to tragedia i cud w jednym

Lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych był czarterowym lotem samolotu Fairchild FH-227D z Montevideo w Urugwaju do Santiago w Chile. Samolot rozbił się w Andach 13 października 1972 roku, a jego skutki nazywa się czasem "Cudem Andów". Rzecz w tym, że w zależności od perspektywy można je postrzegać jako kombinację skrajnych nieprawdopodobieństw - niewiarygodne szczęście w nieszczęściu, radość w tragedii. Fakt, że część pasażerów, którzy przetrwali zderzenie z górą, następnie przeżyło również 72 dni w skrajnie trudnych warunkach (3200 metrów n.p.m., niska temperatura, brak żywności), w istocie graniczy bowiem z cudem.



Fairchild przewoził na swym pokładzie drużynę rugbystów wraz z członkami ich rodzin i znajomymi. W chwili wypadku samolot był pilotowany przez niedoświadczonego drugiego pilota, podpułkownika Dantego Héctora Lagurarę. Ten błędnie założył, że przeleciał już nad Curicó, co stanowiło punkt zwrotny, w którym należało skierować się na północ i rozpocząć zniżanie w kierunku czegoś, co uważał za lotnisko Pudahuel w Santiago de Chile (silny wiatr z zachodu wiejący nad przełęczą spowolnił lot, w związku z czym piloci źle obliczyli czas potrzebny na przebycie przełęczy).



Z jakiegoś powodu nie zauważono odczytów pokładowych urządzeń, które wskazywały, iż maszyna nadal znajduje się 60-69 km na wschód od Curicó. Lagurara zobaczył górę dopiero w chwili odzyskania dobrych warunków lotu z odpowiednią widocznością - wówczas bezskutecznie próbował nabrać wysokości. Samolot uderzył w grzbiet górski między Cerro Sosneado a wulkanem Tinguiririca, w pobliżu granicy Chile z Argentyną, tracąc oba skrzydła i stożek ogonowy. Pozostała część kadłuba zsunęła się po śniegu z szacunkową prędkością 350 km/h, obniżając swoje położenie o ok. 725 metrów, po czym uderzyła w jedno z lodowo-śnieżnych wzniesień na terytorium Argentyny.