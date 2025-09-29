#B69AFF
Kiedy premiera Social Network 2? Wszystko, co wiemy o filmie

"Social Network" z 2010 roku to jeden z najlepszych filmów ostatnich kilkunastu lat. Od jakiegoś czasu wiadomo, że doczekamy się kolejnej produkcji z tym tytułem. Zebraliśmy wszystko, co wiemy na temat tego ekscytującego projektu.

Adam Kudyba
social network nowy film
Film wyreżyserowany 15 lat temu przez Davida Finchera zapisał się w annałach kina jako jedna z najważniejszych i najbardziej wciągających produkcji. "Social Network" przybliżyło światu kulisy powstawania Facebooka. Jednym z głównych bohaterów filmu jest Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), który tworzy bazę studentek Harvardu, przeradzającą się w stronę Facemash. Ta zyskuje na popularności, podobnie jak sam Mark. Wówczas rodzi się początkowy zarys serwisu Facebook, który z czasem staje się rewolucyjną marką na rynku. W filmie wystąpili również m.in. Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer, Joseph Mazzello, Brenda Song, Rooney Mara i Max Minghella.

Social Network 2 - nowy tytuł i fabuła filmu

Wydaje się, że twórcy pozazdrościli Tomowi Cruise'owi. Tytuł drugiej części "Social Network" będzie bowiem nosił nazwę "The Social Reckoning". Za jego kamerą stanie postać, która sympatykom oryginału i znawcom amerykańskiego kina jest znana - to Aaron Sorkin, legendarny scenarzysta, laureat Oscara za pracę przy filmie z 2010 roku. Jeśli chodzi o jego reżyserski dorobek, ma on na koncie m.in. "Proces Siódemki z Chicago", "Grę o wszystko", a także "Lucy i Desi". Napisał również scenariusze do takich hitów jak "Steve Jobs", "Ludzie honoru" czy "Moneyball".

Czy "Social Reckoning" będzie ścisłą kontynuacją wydarzeń z pierwszej części? Otóż nie. Fabuła filmu będzie oribtować wokół tematyki tzw. "The Facebook Files" - serii artykułów autorstwa The Wall Street Journal, które ujawniło szkodliwe mechanizmy działalności Facebooka, zwłaszcza w kontekście młodych ludzi, ale również te związane z dezinformacją czy przemocą polityczną. Główną bohaterką filmowej historii będzie Frances Haugen, sygnalistka, która będąc młodą dziewczyną pracowała w Facebooku i była świadkiem tych procesów i ujawniła o nich informacje Jeffowi Horowitzowi, dziennikarzowi WSJ.

Social Network 2 - obsada

Informacja na temat kolejnego filmu spod szyldu "Social Network" rozgrzała fanów kina na całym świecie. Z czasem stało się jasne, że Jesse Eisenberg nie powtórzy swojej roli Marka Zuckerberga, a Andrew Garfield również niedawno ogłosił, że jego postać nie pojawi się w filmie Aarona Sorkina. Mimo tego rąk nie należy załamywać, bowiem nazwiska zaangażowane w ten projekt są fantastyczne:

  • Mikey Madison jako Francis Haugen
  • Jeremy Allen White jako Jeff Horowitz
  • Jeremy Strong jako Mark Zuckerberg
  • Bill Burr

Social Network 2 - kiedy premiera?

Na premierę kontynuacji "Social Network" przyjdzie nam poczekać jeszcze trochę czasu. Amerykańska premiera filmu z Mikey Madison, Jeremym Strongiem i Jeremym Allenem Whitem została wyznaczona na 9 października 2026 roku. Co to oznacza dla widowni z Polski?

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że film rzeczywiście ukaże się u nas albo tego samego dnia, albo w zbliżonym terminie. Bywa, że premiery w naszym kraju znacząco odbiegają od tych światowych, ale w przypadku kina amerykańskiego taki problem występuje stosunkowo rzadko. Pozostaje więc kibicować rozwojowi projektu, ponieważ zapowiada się, że opowie ciekawą i ważną historię, a taka obsada tylko zachęca do przyszłego seansu.

Oryginalne "Social Network" jest dostępne do obejrzenia na platformie streamingowej HBO Max.

Social Network
Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

Tagi: aaron sorkinFacebookThe Social Network
