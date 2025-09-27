#B69AFF
Wielki film Paula Thomasa Andersona zobaczycie w streamingu

W tym przypadku słowo "wielki" należy traktować dosłownie - "Magnolia" jest najdłuższym dziełem amerykańskiego reżysera. Na szczęście idzie to w parze z jakością filmu, dostępnego na HBO Max. Warto sobie go odświeżyć.

Adam Kudyba
magnolia hbo max film
Paul Thomas Anderson znów jest na językach całego filmowego świata. Właśnie powraca ze swoim najnowszym filmem, "Jedną bitwą po drugiej". Opowiada on o byłym rewolucjoniście Bobie Fergusonie (Leonardo DiCaprio), którego córka zaczyna znajdować się w niebezpieczeństwie ze strony śmiertelnego wroga (Sean Penn). Krytycy zza oceanu są zgodni - ten film będzie wielkim dziełem, które może zamieszać w sezonie nagród. Tymczasem warto wrócić do innego tytułu z kinematografii Andersona, który uchodzi za jeden z najlepszych w dorobku reżysera.

Magnolia, czyli jedna, wielka mozaika dobroci

W 1999 roku Anderson nakręcił wyjątkowy dramat. Liczebności jego głównych bohaterów nie dałoby się policzyć na palcach jednej ręki. Akcja rozgrywa się w ciągu jednego dnia w fikcyjnym San Bernardo Valley, a jej częścią są m.in. policjant Jim (Reilly), prowadzący teleturniej Jimmy (Hall), były mistrz tego programu Donnie (Macy), jego producent Earl (Robards), syn Earla z którym nie utrzymuje on kontaktu (Cruise) czy pielęgniarz Phil (Hoffman). Losy tych i innych postaci splatają się w niezwykły sposób.

Aby stworzyć ponad trzygodzinnego kolosa z gwiazdorską obsadą i zrobić to po mistrzowsku, trzeba mieć wyjątkowy talent. Paul Thomas Anderson jest niewątpliwie jego posiadaczem. "Magnolia" jest filmem wielowątkowym, mozaikowym, niezwykle ambitnym, jeśli chodzi o formę, ale również bardzo przyziemnym i emocjonalnym, jeśli chodzi o historię. Wszystko się może zdarzyć, a nasze życie w każdej chwili może obrócić się o 180 stopni - to zdaje się być myśl, z którą widz najmocniej zostaje po seansie. Układanie tych filmowych puzzli to jedno, ale emocjonalne zaangażowanie to drugi, a może nawet ważniejszy element "Magnolii".

A tworzą ją wspaniali aktorzy. Choć Oscar do Toma Cruise'a nigdy nie trafił, aktor zdobył w swojej karierze 3 Złote Globy, z czego ostatni właśnie za drugoplanową kreację w tym filmie. Nic zresztą dziwnego - stosunkowo młody, bo 37-letni wówczas Cruise popisuje się jedną z najlepszych ról w swojej karierze. Prawdę powiedziawszy, szanuję niezwykle jego akcyjny dorobek, ale niekiedy brakuje mi właśnie takich jego ról, jak w "Magnolii". Nie on jeden zresztą daje tutaj aktorski koncert - Hoffman, Reilly, Hall, Macy, Moore - każde z wymienionych i nie tylko jest w świetnej formie.

"Magnolia" to film wyjątkowy, godny dania mu szansy. Metraż jest niewątpliwie wymagający, ale zdecydowanie wart zmierzenia się z nim. To jeden z najlepszych filmów Paula Thomasa Andersona i jeden z najważniejszych tytułów dla filmoznawców wszelkiej maści. Dzieło, które należy poznać.

Magnolia - obsada filmu

  • Julianne Moore jako Linda Partridge
  • William H. Macy jako Donnie Smith
  • Jason Robards jako Earl Partridge
  • Tom Cruise jako Frank T.J. Mackey
  • Melinda Dillon jako Rose Gator
  • Rod McLachlan jako Daniel Hill
  • Alfred Molina jako Solomon Solomon
  • John C. Reilly jako Jim Kurring
  • Philip Seymour Hoffman jako Phil Parma
  • Philip Baker Hall jako Jimmy Gator
  • Jeremy Blackman jako Stanley Spector

"Magnolię" można obejrzeć w ramach dostępu do serwisu HBO Max.

Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

27.09.2025 14:06
Tagi: HBO Maxpaul thomas andersonTom Cruise
