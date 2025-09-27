Wielki film Paula Thomasa Andersona zobaczycie w streamingu

Ładowanie...

Paul Thomas Anderson znów jest na językach całego filmowego świata. Właśnie powraca ze swoim najnowszym filmem, "Jedną bitwą po drugiej". Opowiada on o byłym rewolucjoniście Bobie Fergusonie (Leonardo DiCaprio), którego córka zaczyna znajdować się w niebezpieczeństwie ze strony śmiertelnego wroga (Sean Penn). Krytycy zza oceanu są zgodni - ten film będzie wielkim dziełem, które może zamieszać w sezonie nagród. Tymczasem warto wrócić do innego tytułu z kinematografii Andersona, który uchodzi za jeden z najlepszych w dorobku reżysera.

Magnolia, czyli jedna, wielka mozaika dobroci

W 1999 roku Anderson nakręcił wyjątkowy dramat. Liczebności jego głównych bohaterów nie dałoby się policzyć na palcach jednej ręki. Akcja rozgrywa się w ciągu jednego dnia w fikcyjnym San Bernardo Valley, a jej częścią są m.in. policjant Jim (Reilly), prowadzący teleturniej Jimmy (Hall), były mistrz tego programu Donnie (Macy), jego producent Earl (Robards), syn Earla z którym nie utrzymuje on kontaktu (Cruise) czy pielęgniarz Phil (Hoffman). Losy tych i innych postaci splatają się w niezwykły sposób.

Aby stworzyć ponad trzygodzinnego kolosa z gwiazdorską obsadą i zrobić to po mistrzowsku, trzeba mieć wyjątkowy talent. Paul Thomas Anderson jest niewątpliwie jego posiadaczem. "Magnolia" jest filmem wielowątkowym, mozaikowym, niezwykle ambitnym, jeśli chodzi o formę, ale również bardzo przyziemnym i emocjonalnym, jeśli chodzi o historię. Wszystko się może zdarzyć, a nasze życie w każdej chwili może obrócić się o 180 stopni - to zdaje się być myśl, z którą widz najmocniej zostaje po seansie. Układanie tych filmowych puzzli to jedno, ale emocjonalne zaangażowanie to drugi, a może nawet ważniejszy element "Magnolii".

A tworzą ją wspaniali aktorzy. Choć Oscar do Toma Cruise'a nigdy nie trafił, aktor zdobył w swojej karierze 3 Złote Globy, z czego ostatni właśnie za drugoplanową kreację w tym filmie. Nic zresztą dziwnego - stosunkowo młody, bo 37-letni wówczas Cruise popisuje się jedną z najlepszych ról w swojej karierze. Prawdę powiedziawszy, szanuję niezwykle jego akcyjny dorobek, ale niekiedy brakuje mi właśnie takich jego ról, jak w "Magnolii". Nie on jeden zresztą daje tutaj aktorski koncert - Hoffman, Reilly, Hall, Macy, Moore - każde z wymienionych i nie tylko jest w świetnej formie.

"Magnolia" to film wyjątkowy, godny dania mu szansy. Metraż jest niewątpliwie wymagający, ale zdecydowanie wart zmierzenia się z nim. To jeden z najlepszych filmów Paula Thomasa Andersona i jeden z najważniejszych tytułów dla filmoznawców wszelkiej maści. Dzieło, które należy poznać.

Magnolia - obsada filmu

"Magnolię" można obejrzeć w ramach dostępu do serwisu HBO Max.

Adam Kudyba 27.09.2025 14:06

