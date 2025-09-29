#B69AFF
Fortnite oszalał. Wywalili Peacemakera za aluzje do "akwarelisty"

Epic Games wyłączyło Peaceful Hips Emote w Fortnite. Po ostatnim odcinku 2. sezonu „Peacemakera” firma zorientowała się, że ikoniczny taniec głównego bohatera nawiązuje do pewnego przywłaszczonego i spopularyzowanego przez reżim III Rzeszy symbolu. 

Michał Jarecki
peacemaker fortnite taniec peaceful hip emote afera symbol niemcy
„Peacemaker” to znakomity serial, w którym naprawdę wiele elementów dowozi, prowokuje dyskusje, zachwyca, smuci, zastanawia (cóż, w istocie dzieło Jamesa Gunna gwarantuje kolejkę górską emocji). Nawet to proste, nietypowe, na pierwszy rzut oka wręcz głupawe intro rozkochało w sobie publikę - sam chyba ani razu nie przewinąłem jeszcze sekwencji tańca całej obsady, bo oglądanie jej sprawia mi wielką frajdę.

Wspomniana wcześniej Peaceful Hips Emote odtwarzała pierwsze sekundy tanecznego układu z nowej odsłony produkcji. Niestety, Epic Games postanowiło wyłączyć taniec po premierze najnowszego epizodu 2. serii serialu DC. Dlaczego?

Peacemaker - Epic Games usuwa taniec bohatera z Fortnite

James Gunn skrupulatnie ukrywał rozwój fabuły 2. sezonu - do tego stopnia, że nawet recenzenci otrzymali dostęp do zaledwie 5 z 8 odcinków. Gdy wreszcie potwierdziło się, że Ziemia-X to uniwersum, w którym naziści wygrali II wojnę światową i ustanowili brutalny, supremacjonistyczny reżim obejmujący niemal cały glob, producent i wydawca Epic dopatrzył się konkretnej symboliki, nowego znaczenia ikonicznego już tańca. Charakterystyczne ruchy głównego bohatera zaczęły kojarzyć się bowiem ze swastyką. 

Wyłączamy Peaceful Hips Emote w Fortnite i jednocześnie sprawdzamy, jakie twórcze intencje miał nasz partner w związku z tą emotką. Zakładając, że jej nie przywrócimy, zwrócimy wszystkim pieniądze w ciągu najbliższych kilku dni. Przepraszamy

- czytamy w oficjalnym ogłoszeniu.

Oczywiście, w nowych odcinkach nie brakowało sugestii i wskazówek co do alternatywnego charakteru odwiedzanej przez Chrisa rzeczywistości. W tej białej, nazi-wersji Ameryki brakowało osób ciemnoskórych, nie widzieliśmy żadnych amerykańskich flag (aż do teraz, gdy mogliśmy zobaczyć zastąpienie białych gwiazdek właśnie swastyką), a nazwa jednego z miast DC brzmiała dziwnie niemiecko. Czy zatem układ Chrisa również miał stanowić nawiązanie? Prawdę mówiąc - niekoniecznie. 

W tym konkretnym ruchu ramiona bohatera układają się przecież w literę H. Okej, dwa H - lub dwie ósemki, ewentualnie jeden i osiem - mogłyby być problematyczne same w sobie, ale to też nie to. Jeśli nałożyć na siebie kolejne gesty, wciąż nie otrzymamy charakterystycznego kształtu.

Internauci zauważyli jednak coś innego - ten sam gest pojawił się już w kultowej, nominowanej do Oscara, antyhitlerowskiej kreskówce z czasów wojny, w której Kaczor Donald występował w niemieckim mundurze. Wciąż mówimy jednak o dziele z antyfaszystowskim wydźwiękiem, którym zresztą „Peacemaker” również jest. Trudno zatem nie skrytykować postawy Epica i nie ocenić jej jako niedorzecznej. Najwyraźniej jednak firma nie rozumie istoty serialu HBO Max oraz nie zamierza ryzykować jakichkolwiek niewygodnych skojarzeń.

Znany z ciętego języka James Gunn zapewne prędzej czy później zabierze głos w tej sprawie, choć na razie musi odpierać zupełnie inne zarzuty: mówi się bowiem, że konflikt Supermana z nowego filmu miał być metaforą trwającej wojny Izrael-Gaza. Gunn przekonuje jednak, że scenariusz powstał na długo przed tym etapem konfliktu. 

Czytaj więcej:

Michał Jarecki
29.09.2025 12:33
Tagi: James GunnPeacemaker
