Najlepsze powieści XXI wieku. Jakie książki warto przeczytać? TOP 10
Najlepsze powieści XXI wieku to dzieła wybitne, które już zapisały się w historii współczesnej literatury. Oto 10 książek, z którymi warto się zapoznać.
Wybranie najlepszych powieści, zadebiutowały w XXI wieku to nie lada wyzwanie. The New York Times wyróżnił już co prawda 100 najlepszych książek, ale to zaledwie ułamek tego, co pojawia się na rynku wydawniczym. Mimo że do listy najlepszych powieści bieżącego stulecia można by było dopisać jeszcze wiele tytułów, postanowiliśmy wybrać chociaż 10, które warto mieć na swojej półce lub czytniku. To historie, które zapadają w pamięć i są flagowymi dziełami naszych czasów.
Najlepsze powieści XXI wieku. TOP 10 ważnych książek, które warto przeczytać
10. Rozmowy z przyjaciółmi
- Tytuł książki: Rozmowy z przyjaciółmi (Conversations with Friends)
- Autor: Sally Rooney
- Tłumaczenie: Łukasz Witczak
- Wydawnictwo: W.A.B.
- Liczba stron: 320
- Data wydania: 1 marca 2018
- Ocena Lubimyczytać: 6.5/10
Sally Rooney to jedna z najważniejszych i najbardziej uzdolnionych autorek XXI wieku, dlatego z jej cenionymi powieściami warto się zapoznać. Jedną z nich jest książka "Rozmowy z przyjaciółmi". Jej fabuła skupia się na Frances, 21-letniej mieszkance Dublina, która jest studentką i początkującą pisarką. W wolnych chwilach wraz z najlepszą przyjaciółką i byłą dziewczyną, Bobbi, bierze udział w slamach poetyckich. Jej życie zmienia się, gdy przypadkowo poznaje dziennikarkę Melissę i jej męża-aktora - Nicka. Frances, która ma okazję przebywać w pięknych domach, na hałaśliwych przyjęciach i wakacjach w Bretanii, będzie musiała zmierzyć się ze swoimi słabościami, gdy orientuje się, że zaczyna czuć coś do Nicka.
9. Metro 2033
- Tytuł książki: Metro 2033
- Autor: Dmitry Glukhovsky
- Tłumaczenie: Paweł Podmiotko
- Wydawnictwo: Insignis
- Liczba stron: 578
- Data wydania: 1 stycznia 2005
- Ocena Lubimyczytać: 7.8/10
"Metro 2033" to postapokaliptyczna powieść Dmitrija Głuchowskiego, która osadzona jest w tytułowym 2033 roku. Dwie dekady po wojnie nuklearnej, która zniszczyła świat na powierzchni, nieliczni ocalali ukrywają się w moskiewskim metrze. Jest to jedyne schronienie dla ludzi żyjących w mikrospołecznościach. Głównym bohaterem jest młody Artem, mieszkaniec stacji WOGN. Chłopak zostaje wysłany na misję do legendarnego centrum metra, stacji Polis, aby ostrzec przed atakiem zmutowanych potworów zwanych Czarnymi. W trakcie podróży Artem napotyka różne społeczności i zmaga się z licznymi zagrożeniami, co prowadzi do głębokich przemyśleń na temat człowieczeństwa.
8. To nie jest kraj dla starych ludzi
- Tytuł książki: To nie jest kraj dla starych ludzi (No Country for Old Men)
- Autor: Cormac McCarthy
- Tłumaczenie: Robert Sudół
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
- Liczba stron: 324
- Data wydania: 1 stycznia 2005
- Ocena Lubimyczytać: 7/10
Akcja powieści "To nie jest kraj dla starych ludzi", która została zaadaptowana pod nagrodzony czterema Osarami film w reżyserii braci Coen, rozgrywa się w 1980 roku. Historia rozpoczyna się na pustkowiu tuż przy granicy z Meksykiem, gdzie pewien myśliwy znajduje dwa miliony dolarów. Niedawno w trakcie pewnej transakcji narkotykowej doszło tu do brutalnej strzelaniny. Llewelyn decyduje się przywłaszczyć sobie gotówkę, aby rozpocząć nowe, wymarzone życie. Tymczasem jego tropem podąża psychopatyczny morderca.
7. Bieguni
- Tytuł książki: Bieguni
- Autor: Olga Tokarczuk
- Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
- Liczba stron: 450
- Data wydania: 14 sierpnia 2018
- Ocena Lubimyczytać: 7.1/10
"Bieguni" to uhonorowana Nagrodą Bookera i Literacką Nagrodą Nike powieść Olgi Tokarczuk. Pisarka zabiera czytelników w podróż przez różne czasy i miejsca - od dawnych sułtańskich pałaców przez siedemnastowieczne gabinety osobliwości, aż po współczesne hale odlotów. W powieści wyjaśnia, co mamy wspólnego z biegunami, czyli prawosławnym odłamem starowierców, ludźmi, którzy zło oswajają ruchem. To obraz migotliwej, fragmentarycznej rzeczywistości, która zachęca do porzucania utartych szlaków. Tę powieść zdecydowanie warto znać.
6. Mleczarz
- Tytuł książki: Mleczarz (Milkman)
- Autor: Anna Burns
- Tłumaczenie: Aga Zano
- Wydawnictwo: ArtRage
- Liczba stron: 384
- Data wydania: 15 maja 2018
- Ocena Lubimyczytać: 7.1/10
Nagrodę Bookera w 2018 roku zdobyła również powieść "Mleczarz". Jej fabuła koncentruje się na średniej siostrze, która, owszem, wyróżnia się, w mieście bez nazwy, ale z samych niewłaściwych powodów. Na przykład czyta podczas chodzenia, a w dodatku uczęszcza na wieczorowe zajęcia z francuskiego. Bohaterka jeszcze bardziej zaczyna przyciągać niechcianą uwagę, kiedy członek organizacji paramilitarnej znany jako "mleczarz" zaczyna się za nią uganiać. Chociaż dziewczyna próbuje go unikać i robi wszystko, żeby jej matka o niczym się nie dowiedziała, to po okolicy i tak szybko zaczynają krążyć plotki, a nad jej głową zawisa widmo przemocy.
5. Genialna przyjaciółka
- Tytuł książki: Genialna przyjaciółka (My Brilliant Friend)
- Autor: Elena Ferrante
- Tłumaczenie: Alina Pawłowska-Zampino
- Wydawnictwo: Sonia Draga
- Liczba stron: 480
- Data wydania: 1 października 2011
- Ocena Lubimyczytać: 7.4/10
"Genialna przyjaciółka" może być kojarzona przez świetny serial spod szyldu HBO o tym samym tytule. Bohaterką powieści jest sześćdziesięcioletnia Elena Greco, która dowiaduje się, że Lila, jej przyjaciółka z czasów dzieciństwa, zniknęła bez śladu. Elena ma swoje przypuszczenia na temat zaginięcia Lili - domyśla się, że przyjaciółka wprowadziła w życie swoje odwieczne pragnienie zniknięcia ze świata, a wcześniej usunęła wszelkie ślady swojego istnienia. W związku z tym Elena postanawia opowiedzieć niezwykłą historię ich przyjaźni, przenosząc czytelnika w lata 50. XX wieku, na przedmieścia włoskiego Neapolu.
4. Lata
- Tytuł książki: Lata (Les Années)
- Autor: Annie Ernaux
- Tłumaczenie: Krzysztof Jarosz, Magdalena Budzińska
- Wydawnictwo: Czarne
- Liczba stron: 240
- Data wydania: 7 listopada 2017
- Ocena Lubimyczytać: 7.4/10
Annie Ernaux to jedna z najważniejszych francuskich pisarek, która napisała wiele wspaniałych powieści. "Lata" to jedna z tych, którą warto poznać. W powieści biograficznej autorka prowadzi czytelników przez dekady swojego życia, które odzwierciedlają życie całego pokolenia. Kapitalistyczny przesyt, powojenna miłość czy wstyd w związku z wychowywaniem się w rodzinie robotniczej to tylko kilka tematów, które rozgrywają się na tle wyzwolenia politycznego, seksualnego i klasowego. To dzieło wybitne.
3. Szczygieł
- Tytuł książki: Szczygieł (Goldfinch)
- Autor: Donna Tartt
- Tłumaczenie: Jerzy Kozłowski
- Wydawnictwo: Znak Literanova
- Liczba stron: 848
- Data wydania: 22 października 2013
- Ocena Lubimyczytać: 7.7/10
Epicka powieść "Szczygieł" autorstwa Donny Tartt została uhonorowana m.in. Nagrodą Pulitzera i została wybrana najlepszą książką 2013 roku przez "The New York Times". Jej bohaterem jest Theo Decker, który cudem przeżywa wybuch. Wykrada on z ruin muzeum niewielki, dziwnie fascynujący obraz uwielbiany przez jego matkę, która zginęła w wybuchu. Początkowo dzieło sztuki jest dla niego bezcennym skarbem, jednak z czasem za jego sprawą trafia do podziemia handlarzy sztuką, przez co Theo trafia w sam środek śmiertelne niebezpiecznego, zaciskającego się kręgu.
2. Pokuta
- Tytuł książki: Pokuta (Atonement)
- Autor: Ian McEwan
- Tłumaczenie: Andrzej Szulc
- Wydawnictwo: Albatros
- Liczba stron: 400
- Data wydania: 1 stycznia 2001
- Ocena Lubimyczytać: 7.1/10
Akcja powieści "Pokuta", przez wielu krytyków uważana za arcydzieło, rozpoczyna się w pewien upalny poranek 1935 roku. Właśnie wtedy 13-letnia Briony Tallis jest przypadkowym świadkiem sceny miłosnej między swoją starszą siostrą, Cecilią, a synem sprzątaczki, Robbiem. Wyobraźnia dziewczynki pracuje na najwyższych obrotach, dlatego, kiedy w końcu mówi o tym, co widziała, nieświadomie skazuje na więzienie niewinnego człowieka. Jest to ostatni spokojny wieczór dla rodziny Tallisów. Lata później podczas II wojny światowej Briony zostaje pielęgniarką i początkującą pisarką. Zdaje sobie wówczas sprawę ze zła, jakie wyrządziła. Pisarstwo staje się jej pokutą, a kolejne wersje opowieści coraz bardziej przybliżają ją do prawdy o tamtym dniu.
1. Małe życie
- Tytuł książki: Małe życie (A Little Life)
- Autor: Hanya Yanagihara
- Tłumaczenie: Jolanta Kozak
- Wydawnictwo: W.A.B.
- Liczba stron: 816
- Data wydania: 10 marca 2015
- Ocena Lubimyczytać: 7.8/10
"Małe życie" to jedna z najwybitniejszych współczesnych powieści, o której nie da się zapomnieć. Autorka opisuje w niej kilkadziesiąt lat z życia czterech przyjaciół, których czytelnicy poznają jako absolwentów uniwersytetu. Pełen temperamentu JB jest malarzem, Malcolm zostaje uznanym architektem, a Willem robi błyskotliwą karierę aktorską. Jude, najbardziej tajemniczy z nich, to z kolei utalentowany prawnik również odnosi sukces za sukcesem. W przeciwieństwie do przyjaciół nigdy jednak nie wspomina o swojej przeszłości ani o rodzinie. Poważne problemy zdrowotne i emocjonalne wskazują na to, że w jego życiu wydarzyło się coś wstrząsającego. Willem, Malcolm i JB stopniowo odkrywają przerażającą prawdę o przeszłości przyjaciela.
