Użytkownicy Disney+ rozpływają się nad świetnym filmem prosto z kina

Nowa animacja Pixara w czerwcu weszła na ekrany kin, a teraz jest już dostępna na Disney+. Polscy użytkownicy platformy podeszli do "Elio" ostrożnie. Chwilę trwało zanim się do niej przekonali. Ale teraz święci triumfy w serwisie.

Rafał Christ
disney co obejrzeć elio breslau nowości premiery
"Elio" miał po prostu pecha. Nie od razu podbił serca rodzimych użytkowników Disney+, bo wpadł na platformę 17 września, kiedy wszyscy oglądaliśmy "Breslau". Nie było innego wyjścia, bo to przecież pierwsza polska produkcja oryginalna serwisu. Każdy z nas chciał ją sprawdzić, dlatego wtedy - zaledwie pięć dni po swojej premierze - utrzymywała się na szczycie topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze. Nie interesowały nas żadne nowości, choćby nie wiadomo jak gorące. Chcieliśmy tylko podążać za nieustępliwym komisarzem Franzem Podolskym, który prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa.

Właściwie polski serial kryminalny dalej użytkowników Disney+ interesuje. Na szczycie zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie dalej bywa. Tak w kratkę. Cały mijający tydzień walczy bowiem o pierwsze miejsce z "Elio", do którego subskrybencie ewidentnie zaczęli się przekonywać. I bardzo słusznie, bo to na pewno godna uwagi animacja Pixara.

OGLĄDAJ DISNEY+:
Disney+
DISNEY+
Disney+
Disney+ - co obejrzeć?

"Elio" opowiada historię tytułowego chłopca, który poznaje odpowiedź na pytanie od dawna dręczące ludzkość. Czy we wszechświecie jesteśmy sami? Otóż nie! Główny bohater przekonuje się o tym, kiedy omyłkowo zostaje wzięty przez obcych za przywódcę Ziemi. Zamiast wyprowadzić kosmitów z błędu, robi dobrą minę do złej gry, przez co przychodzi mu zmierzyć się z międzygalaktycznym kryzysem. W międzyczasie zawiera niespodziewane sojusze i próbuje nie stracić z oczu szansy na spełnienie swoich marzeń.

"Elio" to oczywiście typowy Pixar. Ale czy widzom do szczęścia trzeba czegoś więcej? Przecież formuła wytwórni zawsze działa, chwytając za serce publiczność w każdym wieku. Nie inaczej jest w tym wypadku. Nie bez powodu krytycy się filmem zachwycali. Na Rotten Tomatoes ma on 222 recenzje, z czego aż 83 proc. jest pozytywnych. Z jakiegoś jednak powodu, w kinach nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem. Zarobił jedynie 154 mln dol. Ale w streamingu zyskuje właśnie drugie, znacznie lepsze życie. Zdecydowanie na nie zasłużył.

Obecnie "Elio" zajmuje drugie miejsce na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Nie wiadomo jednak czy zaraz - razem z okupującym pierwszą pozycję "Breslau" - nie będzie musiał spaść w zestawieniu nieco niżej. W końcu w mijającym tygodniu na platformie pojawiło się też "Marvel Zombi". I nie jest to po prostu kolejny serial Marvela. To pierwszy serial animowany Marvela skierowany do dorosłych widzów.

Fabuła "Marvel Zombi" stawia całą logikę MCU na głowę. Śledzimy bowiem losy ocalałych, którzy narażają życie, aby stawić czoła obdarowanych supermocami zombie. Nie dość, że brzmi fascynująco, to jeszcze będzie bardzo krwawo. Nic tylko oglądać i patrzeć, jak produkcja wspina się po kolejnych szczeblach zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Użytkownicy platformy uwielbiają przecież produkcje Marvela. Od wielu tygodni "Thunderbolts" nie spada przecież z topki serwisu.

Obecnie "Thunderbolts" znajduje się na piątym miejscu listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+. Co ciekawe jest na niej całkowicie odosobniony. Zazwyczaj w zestawieniu roi się od filmów i seriali Marvela, zarówno nowszych jak i starszych, a w tym tygodniu topkę zdominowały inne produkcje - od aktorskiego "Lilo i Stitcha" przez nowy dramata "Nie do pary" po "Zbrodnie po sąsiedzku".

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Breslau
  2. Ellio
  3. Lilo i Stitch
  4. Obcy: Ziemia
  5. Thunderbolts
  6. Nie do pary
  7. W głowie się nie mieści
  8. Auta 3
  9. Zbrodnie po sąsiedzku
  10. Lego Gwiezdne Wojny: Rebuild the Galaxy
27.09.2025 09:05
Tagi: Co obejrzeć?DisneyPixar
