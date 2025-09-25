Nowy thriller ledwie wszedł na Netfliksa, a użytkownicy już domagają się 2. sezonu

Ładowanie...

Przy takich premierach się nie zwleka. Takie premiery od razu się ogląda. Nazwiska twórców "Domu z papieru" zrobiły swoje. Tak samo zresztą jak intrygujący opis fabuły. "Bunkier miliarderów" opowiada historię Maksa, który właśnie wyszedł z więzienia. Dla niego to jednak dopiero początek prawdziwego koszmaru. Zostaje bowiem zmuszony do zamieszkania w luksusowym bunkrze z mężczyzną, nienawidzącym jego rodziny. Dzięki temu na ekranie od emocji aż iskrzy.



"Bunkier miliarderów" z miejsca rozpalił użytkowników Netfliksa, gdy wszedł na platformę 19 września. Również w Polsce błyskawicznie wspiął się niemal na sam szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Przegrywa jedynie z 2. sezonem "1670" - wiadomo, u nas nie mogło być inaczej. Produkcja z Bartłomiejem Topą to nasz fenomen, przez co żaden inny tytuł nie może mieć z nią szans.

Bunkier miliarderów - użytkownicy Netfliksa chcą 2. sezonu

Ewidentnie więc użytkownicy Netfliksa mają znacznie lepsze zdanie o "Bunkze miliarderów" niż krytycy. Na Rotten Tomatoes hiszpański thriller ma zaledwie 38 proc. pozytywnych recenzji. Ale jeśli spojrzymy do mediów społecznościowych, rodzi nam się obraz serialu wręcz doskonałego, od którego nie sposób się oderwać.

Jeśli masz ochotę na "Squid Game" + "Dom z papieru" posypane odrobiną AI i z dodatkiem opowieści o końcu świata, "Bunkier miliarderów" na Netfliksie to dobry wybór. Dla mnie 10/10. Nie mogę doczekać się 2. sezonu



"Bunkier miliarderów" to najlepszy serial, jaki widziałem na Netfliksie, od dawna



Netflix, proszę, zamów 2. sezon "Bunkra miliarderów" - czytamy na X (dawny Twitter).

2. sezon "Bunkra miliarderów" jest tym bardziej pożądany, że pierwsza odsłona hiszpańskiego thrillera kończy się cliffhangerem i pozostawia widzów w zawieszeniu. Twórca serialu Alex Pina, jak sam już mówił, ma wiele pomysłów na kontynuację swojej opowieści, ale na ten moment produkcja nie dostała jeszcze zielonego światła na nowe odcinki od Netfliksa.



Rafał Christ 25.09.2025 14:45

