REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Nowy thriller ledwie wszedł na Netfliksa, a użytkownicy już domagają się 2. sezonu

Niecały tydzień temu na Netfliksa wpadł nowy thriller od twórców "Domu z papieru". "Bunkier" miliarderów już zdążył zawrócić w głowach użytkownikom platformy, którzy nie mogą się go nachwalić w mediach społecznościowych. Od paru dni domagają się też 2. sezonu popularnego serialu.

Rafał Christ
bunkier miliarderów netflix thriller co obejrzeć hiszpania
REKLAMA

Przy takich premierach się nie zwleka. Takie premiery od razu się ogląda. Nazwiska twórców "Domu z papieru" zrobiły swoje. Tak samo zresztą jak intrygujący opis fabuły. "Bunkier miliarderów" opowiada historię Maksa, który właśnie wyszedł z więzienia. Dla niego to jednak dopiero początek prawdziwego koszmaru. Zostaje bowiem zmuszony do zamieszkania w luksusowym bunkrze z mężczyzną, nienawidzącym jego rodziny. Dzięki temu na ekranie od emocji aż iskrzy.

"Bunkier miliarderów" z miejsca rozpalił użytkowników Netfliksa, gdy wszedł na platformę 19 września. Również w Polsce błyskawicznie wspiął się niemal na sam szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Przegrywa jedynie z 2. sezonem "1670" - wiadomo, u nas nie mogło być inaczej. Produkcja z Bartłomiejem Topą to nasz fenomen, przez co żaden inny tytuł nie może mieć z nią szans.

REKLAMA

Bunkier miliarderów - użytkownicy Netfliksa chcą 2. sezonu

Ewidentnie więc użytkownicy Netfliksa mają znacznie lepsze zdanie o "Bunkze miliarderów" niż krytycy. Na Rotten Tomatoes hiszpański thriller ma zaledwie 38 proc. pozytywnych recenzji. Ale jeśli spojrzymy do mediów społecznościowych, rodzi nam się obraz serialu wręcz doskonałego, od którego nie sposób się oderwać.

Jeśli masz ochotę na "Squid Game" + "Dom z papieru" posypane odrobiną AI i z dodatkiem opowieści o końcu świata, "Bunkier miliarderów" na Netfliksie to dobry wybór. Dla mnie 10/10. Nie mogę doczekać się 2. sezonu

"Bunkier miliarderów" to najlepszy serial, jaki widziałem na Netfliksie, od dawna

Netflix, proszę, zamów 2. sezon "Bunkra miliarderów"

- czytamy na X (dawny Twitter).

2. sezon "Bunkra miliarderów" jest tym bardziej pożądany, że pierwsza odsłona hiszpańskiego thrillera kończy się cliffhangerem i pozostawia widzów w zawieszeniu. Twórca serialu Alex Pina, jak sam już mówił, ma wiele pomysłów na kontynuację swojej opowieści, ale na ten moment produkcja nie dostała jeszcze zielonego światła na nowe odcinki od Netfliksa.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"BUNKIER MILIARDERÓW" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
BUNKIER MILIARDERÓW
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
25.09.2025 14:45
Tagi: Co obejrzeć?hiszpaniaSeriale NetflixThrillery
Najnowsze
13:21
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-25T13:21:20+02:00
11:19
Najlepsza trylogia wszech czasów wleciała na Netfliksa. Jest i Epilog
Aktualizacja: 2025-09-25T11:19:05+02:00
11:02
Październik 2025 w SkyShowtime. Wybitny horror i powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-09-25T11:02:33+02:00
9:50
Nowy teaser 5. sezonu Stranger Things. Tak to wyglądało za kulisami
Aktualizacja: 2025-09-25T09:50:46+02:00
9:26
Reżyser zamknął temat wyboru nowego Jamesa Bonda. Cierpliwości
Aktualizacja: 2025-09-25T09:26:54+02:00
9:01
Ród Guinnessów - recenzja serialu Netfliksa. Czy twórca Peaky Blinders powrócił w chwale?
Aktualizacja: 2025-09-25T09:01:00+02:00
8:40
Henry Jaglom nie żyje. Reżyser miał 87 lat
Aktualizacja: 2025-09-25T08:40:57+02:00
8:03
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z datą premiery. Kiedy?
Aktualizacja: 2025-09-25T08:03:51+02:00
19:40
Najmilsi - recenzja. Chmielarz i Ćwiek wrócili z nietypowym kryminałem
Aktualizacja: 2025-09-24T19:40:31+02:00
19:27
Bunkier miliarderów - o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-09-24T19:27:00+02:00
18:09
Faceci wytykają uczestniczce Milionerów błąd. Twierdzą, że poradziliby sobie lepiej
Aktualizacja: 2025-09-24T18:09:30+02:00
16:15
Obcy: Ziemia - co z 2. sezonem hitowego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-24T16:15:00+02:00
15:43
Tak się gra w kino. Czym Exit 8 wyróżnia się na tle innych adaptacji gier wideo?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:43:29+02:00
15:36
Wicked: Na dobre - finałowy zwiastun. Kiedy premiera w kinach?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:36:56+02:00
14:45
USA to stan umysłu. Rządowe nagranie łapanek imigrantów z Pokemonami w tle - będzie pozew?
Aktualizacja: 2025-09-24T14:45:28+02:00
12:10
Tak krwawego horroru w Polsce jeszcze nie było. W roli zabójcy Bartłomiej Topa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:10:04+02:00
11:45
Kino grozy ma nowego króla. Ten horror przebił nawet Grzeszników
Aktualizacja: 2025-09-24T11:45:06+02:00
10:32
Czy Netflix nakręci 2. sezon serialu Bunkier miliarderów? Jest problem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:32:02+02:00
9:47
Nadchodzi Druga Furioza. Jest zwiastun i data. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:47:10+02:00
9:01
Disney w końcu rozumie, że widzowie chcą animacji dla dorosłych. Oby tak dalej
Aktualizacja: 2025-09-24T09:01:00+02:00
8:49
Premiera głośnego thrillera do Apple TV+ przesunięta. To przez niedawny zamach
Aktualizacja: 2025-09-24T08:49:56+02:00
19:13
Kultowy serial z lat 90. wraca na ekrany. Powstanie reboot
Aktualizacja: 2025-09-23T19:13:56+02:00
19:10
Nie do pary - recenzja filmu. Za Tinderem kryje się nieprzyjemna historia
Aktualizacja: 2025-09-23T19:10:00+02:00
16:01
2 lata po kasacji użytkownicy Netfliksa wciąż walczą o ulubiony serial fantasy
Aktualizacja: 2025-09-23T16:01:42+02:00
15:13
Fantastyczna 4 jest już w VOD. Gdzie obejrzeć film Marvela online?
Aktualizacja: 2025-09-23T15:13:55+02:00
13:01
Problematyczne wieści na temat 2. sezonu netfliksowej podróby Yellowstone
Aktualizacja: 2025-09-23T13:01:04+02:00
11:18
Czarny telefon 2: czy sequel horroru się udał? Piekło zamarzło
Aktualizacja: 2025-09-23T11:18:49+02:00
10:19
Użytkownicy Netfliksa nie mogą doczekać się nowego koszmaru od twórcy Obecności
Aktualizacja: 2025-09-23T10:19:20+02:00
9:43
Zniknięcia: będzie prequel hitowego horroru. Reżyser potwierdza
Aktualizacja: 2025-09-23T09:43:48+02:00
9:20
Bunkier miliarderów - recenzja. Twórcy Domu z papieru nakręcili nowy serial dla Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-23T09:20:38+02:00
8:40
Jimmy Kimmel wraca na antenę. Banicja nie trwała długo
Aktualizacja: 2025-09-23T08:40:29+02:00
19:01
1670 to hit. Marki masowo tworzą reklamy inspirowane serialem
Aktualizacja: 2025-09-22T19:01:00+02:00
18:25
Lazarus zmierza do Prime Video. Jest zwiastun serialu Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-22T18:25:45+02:00
17:46
Exit 8 to thriller, który wszedł mi pod skórę. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-22T17:46:00+02:00
16:59
To sci-fi widzowie nazywają nową Grą o tron
Aktualizacja: 2025-09-22T16:59:00+02:00
16:02
Zwiastun filmu The Mandalorian and Grogu już jest. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-22T16:02:14+02:00
14:57
Powstanie film o serialu Ranczo. Co o nim wiadomo?
Aktualizacja: 2025-09-22T14:57:53+02:00
14:20
W serialu 1670 bohaterowie jadą do Krakowa. Sceny kręcono jednak w innym mieście
Aktualizacja: 2025-09-22T14:20:52+02:00
11:34
Kim jest Filip Zaręba, nowy Stanisław z 1670?
Aktualizacja: 2025-09-22T11:34:19+02:00
10:36
Jimmy Kimmel może wrócić na antenę. Jest jeden warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T10:36:19+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA