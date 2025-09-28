Netflix zaczyna halloweenowy sezon od serialu o seryjnym mordercy. Będzie lepiej?

Ładowanie...

Od dłuższej chwili na Netfliksie nic się nie zmienia. Przynajmniej jeśli chodzi o pierwsze miejsce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie. Jeszcze w zeszłym tygodniu (dokładnie w środę 17 września) w serwisie zadebiutował 2. sezon "1670" i od tamtej pory nie chce zejść ze szczytu zestawienia najchętniej oglądanych tytułów. To było do przewidzenia, bo przecież mówimy o produkcji, jakiej Polska się domagała, jakiej Polska chciała i w końcu jaką Polska sobie wywalczyła. Teraz nie możemy więc jej popuścić. Tym bardziej że skutecznie poprawia humor, gdy za oknem jesień coraz bardziej daje się we znaki.



Jest wesoło, jest śmiesznie. Ale zaraz musi się przecież zrobić strasznie. Nadchodzi bowiem październik, miesiąc Halloween. Netflix co roku celebruje to święto najlepiej, jak tylko się da. Nie inaczej jest w tym wypadku. Za chwilę zacznie atakować nas produkcjami, które przyprawiają o dreszcz na plecach. Zaczyna jednak spokojnie. Nie tyle od horrorów per se, co strasznych opowieściach opartych na faktach.

Netflix - co obejrzeć?

Zaledwie parę dni temu użytkownicy Netfliksa oszaleli, gdy platforma wypuściła zwiastun "Naprawdę strasznych historii". To serial dokumentalny o prawdziwych opowieściach nawiedzeń, w którym swoje palce maczał sam James Wan - reżyser "Piły" czy dwóch pierwszych części "Obecności". Pod udostępnionym trailerem widzowie piszą w komentarzach, że to seans obowiązkowy. I wcale nie musimy długo na niego czekać, bo produkcja zadebiutuje w serwisie już 7 października.

Zanim "Naprawdę straszne historie" zaczną nas prześladować, dostaniemy "Potwora: Historię Eda Geina". To trzecia odsłona opartego na faktach serialu antologii Iana Brennana i Ryana Murphy'ego, którego każdy kolejny sezon opowiada historię innego słynnego seryjnego mordercy lub morderców. Problem polega na tym, że przyjmuje perspektywę tytułowego bohatera/bohaterów, przez co na swój sposób go/ich usprawiedliwia i z nim/nimi sympatyzuje.

Takie uzasadnione zresztą oskarżenia pojawiły się już w przypadku 1. sezonu poświęconego Jeffreyowi Dahmerowi. Użytkownikom Netfliksa nie zrobiło to jednak wielkiej różnicy i zakochali się w produkcji. Dzięki temu "Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" jest obecnie czwartym najpopularniejszym serialem anglojęzycznym w historii serwisu - do niedawna był na podium, ale przez "Dojrzewanie" z niego spadł. Wciąż wynik na poziomie 115,6 mln pełnych wyświetleń jest imponujący. Tym bardziej że platforma w ogóle go nie promowała. On wpadł bez szumnych (a właściwie jakichkolwiek) zapowiedzi i subskrybenci odkrywali go na własną rękę.

Zeszłorocznej premierze 2. sezonu "Historii Lyle'a i Erika Menendezów" towarzyszyły już marketingowe fajerwerki. W topce najpopularniejszych tytułów Netfliksa próżno go jednak szukać. Nie zbliżył się nawet do wyników swojego poprzednika. Czyżby tym razem użytkownikom przeszkadzało usprawiedliwianie i sympatyzowanie z mordercami? Trudno stwierdzić, ale na pewno również w tym wypadku podobnych oskarżeń nie brakowało.

Tym samym trudno mieć nadzieję, że w 3. sezonie "Potwora" twórcy zmienią swoje podejście. Aczkolwiek wybielić swojego nowego bohatera będzie im na pewno trudno. Bo biorą na warsztat historię człowieka, który stał się inspiracją dla Normana Batesa z "Psychozy", Leatherface'a z "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" czy Buffalo Billa. Tak, dobrze wam się wydaje: to przegląd jednych z największych zwyroli i psycholi w historii popkultury. Jak dużym? Wymienione filmy nie oddają całokształtu jego obsesji, zbrodni i osobowości. Tego zadania podjęło się parę biografii Eda Geina - mordercy, nekrofila i (prawdopodobnie) kanibala.

Powiedzmy to tak, żeby wybrzmiało: Ed Gein nie zasługuje na odkupienie. W żaden sposób nie możemy z nim sympatyzować. Już jednak po samym zwiastunie wydaje się, że twórcy nie zbaczają z raz obranej strategii artystycznej i będą wybielać kolejnego zbrodniarza. Aczkolwiek pewność będziemy mieć dopiero po premierze 3. sezonu "Potwora".

Do tej pory Netflix wypuszczał kolejne odsłony serialu antologii, kiedy Halloween było jeszcze w dalszej perspektywie. "Historia Jeffreya Dahmera" zadebiutowała na platformie 21 września, "Historia Lyle'a i Erika Menendezów" - 19 września, a "Historia Eda Geina" trafi do serwisu 3 października, gdy halloweenowy klimat zacznie się już rozkręcać. Z tego właśnie względu produkcja zwiększa swoje szanse, aby być hitem. Nawet jeśli niekoniecznie zasłużonym.



Rafał Christ 28.09.2025 08:15

