#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Dawno nie było takiego szału na Marvela. Widzowie już chcą kontynuacji

Dosłownie przed chwilą na Disney+ zadebiutował nowy serial MCU. Użytkownicy platformy są nim zachwyceni. "Marvel Zombi" wciągają na raz, aby potem chwalić je w mediach społecznościowych. Już domagają się 2. sezonu.

Rafał Christ
marvel zombi disney co obejrzeć dla dorosłych
REKLAMA

MCU szczyty popularności osiągnęło w okresie "Avengers: Końca gry". Od tamtej pory Marvelowi trafiło się kilka hitów, ale po dawnej świetności nie ma już śladu. Od jakiegoś czasu próbuje jednak odbudować swą potęgę. I chyba jest na dobrej ku temu drodze. W końcu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" to po "Supermanie" drugi najpopularniejszy film superbohaterski tego roku. Czy to wyjątek potwierdzający regułę? Można byłoby tak myśleć, gdybyśmy już nie dostali dowodu, że prawdopodobnie jest zupełnie inaczej.

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" przed chwilą przestała być najnowszą produkcją MCU. Teraz ten tytuł należy do "Marvel Zombi", które w środę, 24 września zadebiutowało na Disney+. Wszystkie odcinki tej animacji są już dostępne na platformie. A jej użytkownicy postanowili nie zwlekać i od razu rzucili się, żeby je sprawdzić.

REKLAMA
"MARVEL ZOMBI" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
MARVEL ZOMBI
Disney+

Marvel Zombi - opinie o serialu Disney+

"Marvel Zombi" to tak naprawdę spin-off "A gdyby...?". Jego akcja toczy się bowiem w apokaliptycznym świecie z jednego odcinka z pierwszego sezonu wcześniejszej animacji Marvela. Avengersi są w nim tytułowymi zombi. Garstka ocalałych musi się więc zmierzyć z żywymi trupami obdarzonymi supermocami. I robi się bardzo krwawo.

"Marvel Zombi" to pierwsza animacja dla dorosłych Marvela, co pewnie też przyczyniło się do jej obecnej popularności. Z opinii widzów w mediach społecznościowych wynika, że nie są to jednak sama krew i flaki. Serial ma do zaoferowania znacznie więcej. Datego użytkownicy Disney+ już domagają się 2. sezonu:

Będę potrzebował 2. sezonu ASAP-em. Ten serial ujął tak wiele w zaledwie 4 odcinkach. Dostaliśmy mnóstwo szalenie fajnych rzeczy

Właśnie skończyłem wszystkie 4 odcinki i mówię to w pozytywnym sensie: What The F***. Cliffhanger ostatnio tak mnie zmiażdżył przy "Wojnie bez granic", "Bez drogi do domu" i "Marvels"

"Marvel Zombi" jest takie dobre. Proszę zróbcie sezon 2/3/4/ i dalej, to może trwać w nieskończoność

- czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

Dobrze czytacie. "Marvel Zombi" to tylko cztery odcinki. Łącznie trwają one mniej więcej tyle co film pełnometrażowy. Tym bardziej więc żal ich nie sprawdzić w wolnej chwili.

Więcej o Marvelu i Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
26.09.2025 14:32
Tagi: Co obejrzeć?DisneyMarvel
Najnowsze
13:12
Użytkownicy rezygnują z przerwy od Netfliksa. Tak ich omotał nowy thriller
Aktualizacja: 2025-09-26T13:12:00+02:00
12:03
Na marginesie - opinia o mrocznym thrillerze psychologicznym Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-26T12:03:00+02:00
11:18
Netflix podał rozkład jazdy na październik 2025. Ale będzie młyn
Aktualizacja: 2025-09-26T11:18:32+02:00
9:45
DCU przejmuje Spider-Mana. Nowy serial przekracza granice uniwersum
Aktualizacja: 2025-09-26T09:45:07+02:00
8:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym najlepszy film w historii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:15:42+02:00
19:18
Nowy serial pokazuje konflikt Adidasa i Pumy. Ta wojna wciąga
Aktualizacja: 2025-09-25T19:18:00+02:00
18:35
Widzieliśmy nową wersję kultowego fantasy. I zapłakaliśmy
Aktualizacja: 2025-09-25T18:35:28+02:00
17:13
Peacemaker: o co chodzi z tą całą Ziemią-X? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-09-25T17:13:00+02:00
15:23
Avatar 3: Ogień i popiół - nowy trailer wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2025-09-25T15:23:48+02:00
14:45
Nowy thriller ledwie wszedł na Netfliksa, a użytkownicy już domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-25T14:45:07+02:00
13:21
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-25T13:21:20+02:00
11:19
Najlepsza trylogia wszech czasów wleciała na Netfliksa. Jest i Epilog
Aktualizacja: 2025-09-25T11:19:05+02:00
11:02
Październik 2025 w SkyShowtime. Wybitny horror i powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-09-25T11:02:33+02:00
9:50
Nowy teaser 5. sezonu Stranger Things. Tak to wyglądało za kulisami
Aktualizacja: 2025-09-25T09:50:46+02:00
9:26
Reżyser zamknął temat wyboru nowego Jamesa Bonda. Cierpliwości
Aktualizacja: 2025-09-25T09:26:54+02:00
9:01
Ród Guinnessów - recenzja serialu Netfliksa. Czy twórca Peaky Blinders powrócił w chwale?
Aktualizacja: 2025-09-25T09:01:00+02:00
8:40
Henry Jaglom nie żyje. Reżyser miał 87 lat
Aktualizacja: 2025-09-25T08:40:57+02:00
8:03
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z datą premiery. Kiedy?
Aktualizacja: 2025-09-25T08:03:51+02:00
19:40
Najmilsi - recenzja. Chmielarz i Ćwiek wrócili z nietypowym kryminałem
Aktualizacja: 2025-09-24T19:40:31+02:00
19:27
Bunkier miliarderów - o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-09-24T19:27:00+02:00
18:09
Faceci wytykają uczestniczce Milionerów błąd. Twierdzą, że poradziliby sobie lepiej
Aktualizacja: 2025-09-24T18:09:30+02:00
16:15
Obcy: Ziemia - co z 2. sezonem hitowego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-24T16:15:00+02:00
15:43
Tak się gra w kino. Czym Exit 8 wyróżnia się na tle innych adaptacji gier wideo?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:43:29+02:00
15:36
Wicked: Na dobre - finałowy zwiastun. Kiedy premiera w kinach?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:36:56+02:00
14:45
USA to stan umysłu. Rządowe nagranie łapanek imigrantów z Pokemonami w tle - będzie pozew?
Aktualizacja: 2025-09-24T14:45:28+02:00
12:10
Tak krwawego horroru w Polsce jeszcze nie było. W roli zabójcy Bartłomiej Topa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:10:04+02:00
11:45
Kino grozy ma nowego króla. Ten horror przebił nawet Grzeszników
Aktualizacja: 2025-09-24T11:45:06+02:00
10:32
Czy Netflix nakręci 2. sezon serialu Bunkier miliarderów? Jest problem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:32:02+02:00
9:47
Nadchodzi Druga Furioza. Jest zwiastun i data. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:47:10+02:00
9:01
Disney w końcu rozumie, że widzowie chcą animacji dla dorosłych. Oby tak dalej
Aktualizacja: 2025-09-24T09:01:00+02:00
8:49
Premiera głośnego thrillera do Apple TV+ przesunięta. To przez niedawny zamach
Aktualizacja: 2025-09-24T08:49:56+02:00
19:13
Kultowy serial z lat 90. wraca na ekrany. Powstanie reboot
Aktualizacja: 2025-09-23T19:13:56+02:00
19:10
Nie do pary - recenzja filmu. Za Tinderem kryje się nieprzyjemna historia
Aktualizacja: 2025-09-23T19:10:00+02:00
16:01
2 lata po kasacji użytkownicy Netfliksa wciąż walczą o ulubiony serial fantasy
Aktualizacja: 2025-09-23T16:01:42+02:00
15:13
Fantastyczna 4 jest już w VOD. Gdzie obejrzeć film Marvela online?
Aktualizacja: 2025-09-23T15:13:55+02:00
13:01
Problematyczne wieści na temat 2. sezonu netfliksowej podróby Yellowstone
Aktualizacja: 2025-09-23T13:01:04+02:00
11:18
Czarny telefon 2: czy sequel horroru się udał? Piekło zamarzło
Aktualizacja: 2025-09-23T11:18:49+02:00
10:19
Użytkownicy Netfliksa nie mogą doczekać się nowego koszmaru od twórcy Obecności
Aktualizacja: 2025-09-23T10:19:20+02:00
9:43
Zniknięcia: będzie prequel hitowego horroru. Reżyser potwierdza
Aktualizacja: 2025-09-23T09:43:48+02:00
9:20
Bunkier miliarderów - recenzja. Twórcy Domu z papieru nakręcili nowy serial dla Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-23T09:20:38+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA