Dawno nie było takiego szału na Marvela. Widzowie już chcą kontynuacji

MCU szczyty popularności osiągnęło w okresie "Avengers: Końca gry". Od tamtej pory Marvelowi trafiło się kilka hitów, ale po dawnej świetności nie ma już śladu. Od jakiegoś czasu próbuje jednak odbudować swą potęgę. I chyba jest na dobrej ku temu drodze. W końcu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" to po "Supermanie" drugi najpopularniejszy film superbohaterski tego roku. Czy to wyjątek potwierdzający regułę? Można byłoby tak myśleć, gdybyśmy już nie dostali dowodu, że prawdopodobnie jest zupełnie inaczej.

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" przed chwilą przestała być najnowszą produkcją MCU. Teraz ten tytuł należy do "Marvel Zombi", które w środę, 24 września zadebiutowało na Disney+. Wszystkie odcinki tej animacji są już dostępne na platformie. A jej użytkownicy postanowili nie zwlekać i od razu rzucili się, żeby je sprawdzić.

Marvel Zombi - opinie o serialu Disney+

"Marvel Zombi" to tak naprawdę spin-off "A gdyby...?". Jego akcja toczy się bowiem w apokaliptycznym świecie z jednego odcinka z pierwszego sezonu wcześniejszej animacji Marvela. Avengersi są w nim tytułowymi zombi. Garstka ocalałych musi się więc zmierzyć z żywymi trupami obdarzonymi supermocami. I robi się bardzo krwawo.

"Marvel Zombi" to pierwsza animacja dla dorosłych Marvela, co pewnie też przyczyniło się do jej obecnej popularności. Z opinii widzów w mediach społecznościowych wynika, że nie są to jednak sama krew i flaki. Serial ma do zaoferowania znacznie więcej. Datego użytkownicy Disney+ już domagają się 2. sezonu:

Będę potrzebował 2. sezonu ASAP-em. Ten serial ujął tak wiele w zaledwie 4 odcinkach. Dostaliśmy mnóstwo szalenie fajnych rzeczy



Właśnie skończyłem wszystkie 4 odcinki i mówię to w pozytywnym sensie: What The F***. Cliffhanger ostatnio tak mnie zmiażdżył przy "Wojnie bez granic", "Bez drogi do domu" i "Marvels"



"Marvel Zombi" jest takie dobre. Proszę zróbcie sezon 2/3/4/ i dalej, to może trwać w nieskończoność - czytamy na X (dawny Twitter).

Dobrze czytacie. "Marvel Zombi" to tylko cztery odcinki. Łącznie trwają one mniej więcej tyle co film pełnometrażowy. Tym bardziej więc żal ich nie sprawdzić w wolnej chwili.



Rafał Christ 26.09.2025 14:32

