Najlepsze polskie thrillery. 11 genialny tytułów
Polacy nie gęsi i swoje kino mają. Nierzadko takie, którym naprawdę warto się chwalić. Zwłaszcza zdajemy się mieć smykałkę do mrocznego, gatunkowego kina. Oto 11 najlepszych polskich thrillerów.
Myślę, że niniejsze zestawienie to swego rodzaju dowód na to, że polskie kino i rodzimi twórcy nie powinni popadać w kompleksy względem zagranicznych tytułów. Inspiracje inspiracjami, ale mamy tutaj wielu dobrych i pomysłowych twórców. Thriller to wyjątkowa konwencja, domyślnie zawieszona gdzieś pomiędzy kryminałem a horrorem. Gatunek równy innym, mający swoją godną reprezentację. Oto 11 najlepszych polskich filmów, które należy określać jako thrillery.
Najlepsze polskie thrillery:
11. Prime Time
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 93 minuty
- Reżyser: Jakub Piątek
- Obsada: Bartosz Bielenia, Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik
- Ocena IMDb: 5.2/10
Jakub Piątek przenosi widzów do schyłkowego momentu dla tysiąclecia, czyli 31 grudnia 1999 roku. Tego dnia do studia telewizyjnego przedostaje się Sebastian (Bartosz Bielenia), który w dodatku ma broń. Młody mężczyzna bierze dwoje zakładników. Ma tylko jedno żądanie – wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności.
10. Essential Killing
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 83 minuty
- Reżyser: Jerzy Skolimowski
- Obsada: Vincent Gallo, Emmanuelle Seigner, David L. Price
- Ocena IMDb: 6.1/10
Jak maestro Skolimowski zrobi film, to się o tym mówi. W tym przypadku wielki polski reżyser podjął się nie lada tematu, który w przestrzeni publicznej już dawno ucichł - więzień CIA w Polsce. Mohammed (Gallo) zabija trzech amerykańskich żołnierzy prowadzących patrol w bliżej nieokreślonym kraju arabskim. Wkrótce potem zostaje schwytany i przewieziony do jednej z tajnych baz CIA mieszczących się w naszym kraju.
9. Ukryta sieć
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 106 minut
- Reżyser: Piotr Adamski
- Obsada: Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn, Piotr Trojan, Wiktoria Gorodecka
- Ocena IMDb: 6.1/10
Jeden z lepszych polskich thrillerów ostatnich lat z absolutnie rewelacyjną rolą Magdaleny Koleśnik. Aktorka wciela się w Julitę Wójcicką - dziennikarkę plotkarskiego portalu, która po śmierci celebryty wpada na trop sugerujący, że nie odszedł on na tamten świat wskutek czystego przypadku. Im głębiej Julita kopie, tym większe zagrożenie na nią czyha.
8. Ziarno prawdy
- Rok produkcji: 2015
- Czas trwania: 110 minut
- Reżyser: Borys Lankosz
- Obsada: Robert Więckiewicz, Jerzy Trela, Magdalena Walach, Aleksandra Hamkało, Krzysztof Pieczyński, Andrzej Zieliński
- Ocena IMDb: 6.6/10
Ekranizacja powieści słynnego polskiego pisarza, Zygmunta Miłoszewskiego, której bohaterem jest słynny prokurator, Teodor Szacki. Główny bohater (Więckiewicz) przyjeżdża do Sandomierza, gdzie zostaje popełniona straszliwa zbrodnia. Ciało zamordowanej kobiety zostaje podrzucone nagie w miejscu publicznym a sposób w jaki pozbawiono ją życia przywodzi na myśl mord rytualny. Szacki będzie miał naprzeciw siebie nie tylko mordercę, ale również coraz bardziej radykalizujących się mieszkańców miasta.
7. Hiacynt
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 112 minut
- Reżyser: Piotr Domalewski
- Obsada: Tomasz Ziętek, Hubert Miłkowski, Marek Kalita, Tomasz Schuchardt
- Ocena IMDb: 6.8/10
Nazwa filmu nieprzypadkowa - odnosi się do słynnej akcji Milicji Obywatelskiej skierowanej przeciwko gejom w czasach PRL. Robert (Ziętek) to młody milicjant "z zasadami", który wpada na trop groźnego przestępcy. W toku śledztwa poznaje Arka (Miłkowski) i postanawia wykorzystać go jako informatora. Jak się z czasem okaże, relacja z nowopoznanym mężczyzną wpłynie zarówno na jego pracę, jak i życie osobiste.
6. Układ zamknięty
- Rok produkcji: 2013
- Czas trwania: 115 minut
- Reżyser: Ryszard Bugajski
- Obsada: Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Robert Olech, Przemysław Sadowski
- Ocena IMDb: 6.8/10
Jeden z współczesnych klasyków tzw. polskiego kina okołopolitycznego pochodzący z rąk reżysera legendarnego "Przesłuchania", które z Cannes wróciło nagrodzone. Bugajski w 2013 roku nakręcił film oparty na prawdziwych wydarzeniach. To historia trzech właścicieli świetnie prosperującej spółki, którzy - wskutek zmowy skorumpowanych urzędników - prokuratora (Gajos) i naczelnika urzędu skarbowego (Kaczor) - zostają pokazowo zatrzymani oraz oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i praniu brudnych pieniędzy.
5. Jestem mordercą
- Rok produkcji: 2016
- Czas trwania: 117 minut
- Reżyser: Maciej Pieprzyca
- Obsada: Mirosław Haniszewski, Arkadiusz Jakubik, Agata Kulesza, Magdalena Popławska
- Ocena IMDb: 6.9/10
Spora część Polaków, zwłaszcza tych z pokolenia naszych rodziców i dziadków, pamięta sprawę Wampira z Zagłębia, seryjnego mordercy kobiet, poszukiwanego na początku lat 70. XX wieku. Pieprzyca przemianował tę historię na wciągający thriller, którego głównym bohaterem jest Janusz Jasiński (Mirosław Haniszewski), młody porucznik milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw, na jego barki spada spora odpowiedzialność - zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej, której zadaniem jest złapać mordercę.
4. Doppelganger. Sobowtór
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 119 minut
- Reżyser: Jan Holoubek
- Obsada: Jakub Gierszał, Tomasz Schuchardt, Emily Kusche, Wiktoria Gorodecka
- Ocena IMDb: 6.9/10
Jan Holoubek jest jednym z moich ulubionych polskich reżyserów, więc każdy jego kolejny projekt jest dla mnie ekscytujący. W "Doppelgangerze" główną postacią jest Hans (Gierszał), młody mężczyzna mieszkający i pracujący w Strasburgu, jednocześnie prowadzący działalność szpiegowską. Z kolei Jan Bitner (Schuchardt) mieszka z rodziną w Gdańsku, pracuje w stoczni. Pozornie nic nie łączy obu mężczyzn, jednak przeszłość skrywa tajemnicę związaną z ich tożsamością. Bardzo porządny tytuł, jeden z młodszych w tym zestawieniu, a aktorstwo Gierszała i Schuchardta jest - jak zwykle - na wysokim poziomie.
3. Jack Strong
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 135 minut
- Reżyser: Władysław Pasikowski
- Obsada: Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Patrick Wilson, Dagmara Dominczyk
- Ocena IMDb: 7.0/10
Dochodzimy do czołówki, a w niej rozgaszcza się Władysław Pasikowski - spec w dziedzinie mocnego kina. "Jack Strong" to jeden z jego najsłynniejszych filmów, oparty na autentycznych wydarzeniach związanych z agenturalną działalnością Ryszarda Kuklińskiego (Dorociński), który odkrywa przerażającą prawdę i z czasem decyduje się na niezwykle ryzykowną współpracę z Zachodem polegającą na przekazywaniu informacji o planach wojskowych Sowietów.
2. Sala samobójców. Hejter
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 135 minut
- Reżyser: Jan Komasa
- Obsada: Maciej Musiałowski, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, Maciej Stuhr, Jacek Koman
- Ocena IMDb: 7.1/10
Oryginał wszyscy znamy i to niekoniecznie z najlepszej strony. "Hejter" na szczęście jest od niego po stokroć lepszy. Tytułowym bohaterem tym razem jest Tomek Krasucki (fantastyczny Maciej Musiałowski), ambitny młody mężczyzna, który jest na finansowym garnuszku małżeństwa Krasuckich - swoich dobroczyńców i zarazem rodziców przyjaciółki, w której się podkochuje. Gdy prawda wychodzi na jaw, Tomek traci ich wsparcie. Szansa na zemstę pojawia się, gdy zostaje zatrudniony w agencji PR uderzającej w kandydata, którego kampanię Krasuccy aktywnie wspierają.
1. Pokłosie
- Rok produkcji: 2012
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: Władysław Pasikowski
- Obsada: Ireneusz Czop, Maciej Stuhr, Jerzy Radziwiłowicz, Andrzej Mastalerz
- Ocena IMDb: 7.3/10
Dwukrotna obecność na podium Pasikowskiego, w tym na zwycięskim miejscu, o czymś świadczy. "Pokłosie" ma kilka stron - z jednej to mocne, niebiorące jeńców kino z moralnością i rodziną w tle, z drugiej - odważne poruszanie tematu współsprawstwa niektórych polskich obywateli w prześladowaniu Żydów. Franciszek Kalina (Czop) wraca do Polski z emigracji na wieść o konflikcie swojego brata Józefa (Stuhr) z mieszkańcami wsi. Skonflikotowani bracia łączą siły, by wspólnie odkryć tajemnicę z czasów okupacji niemieckiej. Im więcej próbują odkryć, tym większa tragedia się zbliża.
Inne filmowe TOP-ki przeczytacie na Spider's Web: