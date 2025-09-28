Ładowanie...

Myślę, że niniejsze zestawienie to swego rodzaju dowód na to, że polskie kino i rodzimi twórcy nie powinni popadać w kompleksy względem zagranicznych tytułów. Inspiracje inspiracjami, ale mamy tutaj wielu dobrych i pomysłowych twórców. Thriller to wyjątkowa konwencja, domyślnie zawieszona gdzieś pomiędzy kryminałem a horrorem. Gatunek równy innym, mający swoją godną reprezentację. Oto 11 najlepszych polskich filmów, które należy określać jako thrillery.

REKLAMA

Najlepsze polskie thrillery:

REKLAMA

11. Prime Time

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: Jakub Piątek

Obsada: Bartosz Bielenia, Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik

Ocena IMDb: 5.2/10

Jakub Piątek przenosi widzów do schyłkowego momentu dla tysiąclecia, czyli 31 grudnia 1999 roku. Tego dnia do studia telewizyjnego przedostaje się Sebastian (Bartosz Bielenia), który w dodatku ma broń. Młody mężczyzna bierze dwoje zakładników. Ma tylko jedno żądanie – wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności.

10. Essential Killing

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 83 minuty

Reżyser: Jerzy Skolimowski

Obsada: Vincent Gallo, Emmanuelle Seigner, David L. Price

Ocena IMDb: 6.1/10

Jak maestro Skolimowski zrobi film, to się o tym mówi. W tym przypadku wielki polski reżyser podjął się nie lada tematu, który w przestrzeni publicznej już dawno ucichł - więzień CIA w Polsce. Mohammed (Gallo) zabija trzech amerykańskich żołnierzy prowadzących patrol w bliżej nieokreślonym kraju arabskim. Wkrótce potem zostaje schwytany i przewieziony do jednej z tajnych baz CIA mieszczących się w naszym kraju.

9. Ukryta sieć

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 106 minut

Reżyser: Piotr Adamski

Obsada: Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn, Piotr Trojan, Wiktoria Gorodecka

Ocena IMDb: 6.1/10

Jeden z lepszych polskich thrillerów ostatnich lat z absolutnie rewelacyjną rolą Magdaleny Koleśnik. Aktorka wciela się w Julitę Wójcicką - dziennikarkę plotkarskiego portalu, która po śmierci celebryty wpada na trop sugerujący, że nie odszedł on na tamten świat wskutek czystego przypadku. Im głębiej Julita kopie, tym większe zagrożenie na nią czyha.

8. Ziarno prawdy

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Borys Lankosz

Obsada: Robert Więckiewicz, Jerzy Trela, Magdalena Walach, Aleksandra Hamkało, Krzysztof Pieczyński, Andrzej Zieliński

Ocena IMDb: 6.6/10

Ekranizacja powieści słynnego polskiego pisarza, Zygmunta Miłoszewskiego, której bohaterem jest słynny prokurator, Teodor Szacki. Główny bohater (Więckiewicz) przyjeżdża do Sandomierza, gdzie zostaje popełniona straszliwa zbrodnia. Ciało zamordowanej kobiety zostaje podrzucone nagie w miejscu publicznym a sposób w jaki pozbawiono ją życia przywodzi na myśl mord rytualny. Szacki będzie miał naprzeciw siebie nie tylko mordercę, ale również coraz bardziej radykalizujących się mieszkańców miasta.

7. Hiacynt

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Piotr Domalewski

Obsada: Tomasz Ziętek, Hubert Miłkowski, Marek Kalita, Tomasz Schuchardt

Ocena IMDb: 6.8/10

Nazwa filmu nieprzypadkowa - odnosi się do słynnej akcji Milicji Obywatelskiej skierowanej przeciwko gejom w czasach PRL. Robert (Ziętek) to młody milicjant "z zasadami", który wpada na trop groźnego przestępcy. W toku śledztwa poznaje Arka (Miłkowski) i postanawia wykorzystać go jako informatora. Jak się z czasem okaże, relacja z nowopoznanym mężczyzną wpłynie zarówno na jego pracę, jak i życie osobiste.

6. Układ zamknięty

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Ryszard Bugajski

Obsada: Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Robert Olech, Przemysław Sadowski

Ocena IMDb: 6.8/10

Jeden z współczesnych klasyków tzw. polskiego kina okołopolitycznego pochodzący z rąk reżysera legendarnego "Przesłuchania", które z Cannes wróciło nagrodzone. Bugajski w 2013 roku nakręcił film oparty na prawdziwych wydarzeniach. To historia trzech właścicieli świetnie prosperującej spółki, którzy - wskutek zmowy skorumpowanych urzędników - prokuratora (Gajos) i naczelnika urzędu skarbowego (Kaczor) - zostają pokazowo zatrzymani oraz oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i praniu brudnych pieniędzy.

5. Jestem mordercą

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Maciej Pieprzyca

Obsada: Mirosław Haniszewski, Arkadiusz Jakubik, Agata Kulesza, Magdalena Popławska

Ocena IMDb: 6.9/10

Spora część Polaków, zwłaszcza tych z pokolenia naszych rodziców i dziadków, pamięta sprawę Wampira z Zagłębia, seryjnego mordercy kobiet, poszukiwanego na początku lat 70. XX wieku. Pieprzyca przemianował tę historię na wciągający thriller, którego głównym bohaterem jest Janusz Jasiński (Mirosław Haniszewski), młody porucznik milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw, na jego barki spada spora odpowiedzialność - zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej, której zadaniem jest złapać mordercę.

4. Doppelganger. Sobowtór

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 119 minut

Reżyser: Jan Holoubek

Obsada: Jakub Gierszał, Tomasz Schuchardt, Emily Kusche, Wiktoria Gorodecka

Ocena IMDb: 6.9/10

Jan Holoubek jest jednym z moich ulubionych polskich reżyserów, więc każdy jego kolejny projekt jest dla mnie ekscytujący. W "Doppelgangerze" główną postacią jest Hans (Gierszał), młody mężczyzna mieszkający i pracujący w Strasburgu, jednocześnie prowadzący działalność szpiegowską. Z kolei Jan Bitner (Schuchardt) mieszka z rodziną w Gdańsku, pracuje w stoczni. Pozornie nic nie łączy obu mężczyzn, jednak przeszłość skrywa tajemnicę związaną z ich tożsamością. Bardzo porządny tytuł, jeden z młodszych w tym zestawieniu, a aktorstwo Gierszała i Schuchardta jest - jak zwykle - na wysokim poziomie.

3. Jack Strong

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Władysław Pasikowski

Obsada: Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Patrick Wilson, Dagmara Dominczyk

Ocena IMDb: 7.0/10

Dochodzimy do czołówki, a w niej rozgaszcza się Władysław Pasikowski - spec w dziedzinie mocnego kina. "Jack Strong" to jeden z jego najsłynniejszych filmów, oparty na autentycznych wydarzeniach związanych z agenturalną działalnością Ryszarda Kuklińskiego (Dorociński), który odkrywa przerażającą prawdę i z czasem decyduje się na niezwykle ryzykowną współpracę z Zachodem polegającą na przekazywaniu informacji o planach wojskowych Sowietów.

2. Sala samobójców. Hejter

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Jan Komasa

Obsada: Maciej Musiałowski, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, Maciej Stuhr, Jacek Koman

Ocena IMDb: 7.1/10

Oryginał wszyscy znamy i to niekoniecznie z najlepszej strony. "Hejter" na szczęście jest od niego po stokroć lepszy. Tytułowym bohaterem tym razem jest Tomek Krasucki (fantastyczny Maciej Musiałowski), ambitny młody mężczyzna, który jest na finansowym garnuszku małżeństwa Krasuckich - swoich dobroczyńców i zarazem rodziców przyjaciółki, w której się podkochuje. Gdy prawda wychodzi na jaw, Tomek traci ich wsparcie. Szansa na zemstę pojawia się, gdy zostaje zatrudniony w agencji PR uderzającej w kandydata, którego kampanię Krasuccy aktywnie wspierają.

1. Pokłosie

Rok produkcji: 2012

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Władysław Pasikowski

Obsada: Ireneusz Czop, Maciej Stuhr, Jerzy Radziwiłowicz, Andrzej Mastalerz

Ocena IMDb: 7.3/10

Dwukrotna obecność na podium Pasikowskiego, w tym na zwycięskim miejscu, o czymś świadczy. "Pokłosie" ma kilka stron - z jednej to mocne, niebiorące jeńców kino z moralnością i rodziną w tle, z drugiej - odważne poruszanie tematu współsprawstwa niektórych polskich obywateli w prześladowaniu Żydów. Franciszek Kalina (Czop) wraca do Polski z emigracji na wieść o konflikcie swojego brata Józefa (Stuhr) z mieszkańcami wsi. Skonflikotowani bracia łączą siły, by wspólnie odkryć tajemnicę z czasów okupacji niemieckiej. Im więcej próbują odkryć, tym większa tragedia się zbliża.

REKLAMA

Inne filmowe TOP-ki przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 28.09.2025 14:08

Ładowanie...