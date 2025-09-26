#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Jeden z najlepszych filmów XXI wieku zaraz zniknie z Prime Video

Prime Video ma w swojej bibliotece sporo klasyków kina. Jednym z nich jest ikoniczne dzieło Martina Scorsesego - "Infiltracja". Za kilka dni ten film zniknie z oferty serwisu (niestety nie on jeden), więc nie ma lepszego czasu, by go nadrobić.

Adam Kudyba
infiltracja film prime video
REKLAMA

Martin Scorsese to jeden z najważniejszych reżyserów w historii kina. Zarówno w XX, jak i w XXI wieku, nakręcił znakomite dzieła - "Wściekły byk", "Chłopcy z ferajny", "Wyspa tajemnic" i "Czas krwawego księżyca" to tylko część jego wybitnego, niezmąconego żadnym złym filmem, dorobku. Jednym z tych jego filmów, które należy nadrobić by jeszcze lepiej zapoznać się z geniuszem Scorsesego, jest remake hongkońskiego "Internal Affairs", zatytułowany "Infiltracja". To (co wciąż do mnie nie dochodzi) jedyny tytuł, za który Scorsese otrzymał Oscara za reżyserię. Produkcja jeszcze przez chwilę jest dostępna do obejrzenia na Prime Video. Warto dla niej poświęcić 2,5 godziny swojego życia.

REKLAMA

Infiltracja - szczur szczurowi szczurem

Historia opowiedziana przez Scorsesego jest rozpisana przede wszystkim na dwóch głównych bohaterów - Billy'ego Costigana (Leonardo DiCaprio) i Colin Sullivan (Matt Damon). Pierwszy jest młodym, początkującym agentem, który mimo ciężaru w postaci rodzinnej przeszłości i braku zaufania niektórych, dostaje ważne zadanie - ma pod przykrywką przeniknąć do lokalnej mafii, na której czele stoi Frank Costello (Jack Nicholson). Drugi z mężczyzn to zdolny policjant, który szybko pnie się po szczeblach hierarchii w policji stanowej i jednocześnie jest wtyką Costello. Prowadzenie podwójnego, szpiegowskiego życia przez obu zacznie mieć coraz bardziej niebezpieczne konsekwencje.

Przyznam szczerze, że jedną z pierwszych moich myśli po obejrzeniu tego filmu było "jakim cudem nie zrobił tego Christopher Nolan"? Nie ujmując nic Marty'emu, którego kino zawsze mistrzowsko obrazowało moralne niejednoznaczności i skomplikowanie jednostki, niekoniecznie byłem przygotowany na to kino, które zobaczę. "Infiltracja", oprócz tego, że jest znakomitym dogłębnym portretem przestępczego i policyjnego świata oraz bohaterów będących jego częścią, to także znakomicie skonstruowane fabularnie dzieło: każda z postaci jest mniejszym lub większym elementem szerszej układanki, kropki łączą się ze sobą w elektryzujący sposób, a napięcie i zwroty akcji zdecydowanie mieszczą się w granicach logiki. To kino, które pomimo potężnego, dwuipółgodzinnego metrażu, czyni cuda.

Filmy Scorsesego zwykle mają znakomitą obsadę. Tu nie jest inaczej: legendarny reżyser sprowadził do swojego projektu wielkie nazwiska. Jack Nicholson imponuje jako Frank Costello - to postać, która ma niezwykłą aurę, potrafiąca naraz być demonicznym brutalem, oblechem oraz ojcopodobnym mentorem, który wskazuje drogę. Nicholson budzi ogromny lęk w tej kreacji, ale bywają momenty, że jest przyćmiewany. Przez kogo? DiCaprio, rzecz jasna. Leo już wtedy budował swoje nazwisko na sporych tytułach, miał za sobą role u Camerona, Luhrmanna, Spielberga, chwilę wcześniej zagrał u Marty'ego w "Gangach Nowego Jorku" i "Aviatorze". W "Infiltracji" pokazał kosmiczny poziom jako rozedrgany i zdesperowany Billy Costigan, który coraz trudniej znosi swoją elastyczną tożsamość.

Fantastycznie wypadł również Matt Damon, który przez lata był dla mnie stosunkowo bezbarwnym aktorem - takim, który wykona swoją robotę, ale nie "wyrzuci z kapci". Film Scorsesego to jeden z dowodów, że Damon potrafi ponadprzeciętnie grać. Świetnie wypada też drugi plan - Martin Sheen w roli spokojnego szefa policji, Vera Farmiga wyjątkowo często (i dobrze) pojawia się na ekranie, Mark Wahlberg w roli narwanego gliniarza mistrzowsko kradnie drugi plan (słuszna nominacja do Oscara za tę rolę). "Infiltracja" to zdecydowanie jeden z najważniejszych i najlepszych filmów, które ujrzały światło dzienne w tym tysiącleciu. Scorsese to prawdziwy Midas kina i pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze kilka arcydzieł nakręci.

Infiltracja znika z Prime Video. Co jeszcze usuwa serwis?

Na obejrzenie "Infiltracji" na Prime Video nie ma dużo czasu - z platformy film ten zniknie 30 września. Oczywiście, nie jest to nic specjalnie nowego - serwisy co jakiś czas odświeżają swoje oferty, w co niestety wlicza się usuwanie tych, które już tam leżą.

Które filmy jeszcze zostaną usunięte i kiedy? Oto harmonogram najważniejszych tytułów:

  • Magiczny interes - do 25 września na Prime Video
  • Looper - Pętla czasu - do 27 września
  • Egzorcysta (serial) - do 27 września
  • 300: Początek imperium - do 29 września
  • Player One - do 29 września
  • Incepcja - do 29 września
  • Mroczny Rycerz powstaje - do 29 września
  • Wielki Gatsby - do 29 września
  • To (2017) - do 29 września
  • Troja - do 29 września
  • Batman - Początek - do 29 września
  • Challengers - do 30 września
INFILTRACJA
Prime Video
Prime Video
Prime Video
REKLAMA

Więcej o Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
26.09.2025 18:01
Tagi: Jack NicholsonLeonardo DiCaprioMark WahlbergMartin ScorseseMatt DamonPrime Video
Najnowsze
16:19
Jedna bitwa po drugiej - recenzja. Film roku od jednego z najlepszych współczesnych reżyserów
Aktualizacja: 2025-09-26T16:19:00+02:00
14:32
Dawno nie było takiego szału na Marvela. Widzowie już chcą kontynuacji
Aktualizacja: 2025-09-26T14:32:00+02:00
13:12
Użytkownicy rezygnują z przerwy od Netfliksa. Tak ich omotał nowy thriller
Aktualizacja: 2025-09-26T13:12:00+02:00
12:03
Na marginesie - opinia o mrocznym thrillerze psychologicznym Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-26T12:03:00+02:00
11:18
Netflix podał rozkład jazdy na październik 2025. Ale będzie młyn
Aktualizacja: 2025-09-26T11:18:32+02:00
9:45
DCU przejmuje Spider-Mana. Nowy serial przekracza granice uniwersum
Aktualizacja: 2025-09-26T09:45:07+02:00
8:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym najlepszy film w historii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:15:42+02:00
19:18
Nowy serial pokazuje konflikt Adidasa i Pumy. Ta wojna wciąga
Aktualizacja: 2025-09-25T19:18:00+02:00
18:35
Widzieliśmy nową wersję kultowego fantasy. I zapłakaliśmy
Aktualizacja: 2025-09-25T18:35:28+02:00
17:13
Peacemaker: o co chodzi z tą całą Ziemią-X? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-09-25T17:13:00+02:00
15:23
Avatar 3: Ogień i popiół - nowy trailer wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2025-09-25T15:23:48+02:00
14:45
Nowy thriller ledwie wszedł na Netfliksa, a użytkownicy już domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-25T14:45:07+02:00
13:21
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-25T13:21:20+02:00
11:19
Najlepsza trylogia wszech czasów wleciała na Netfliksa. Jest i Epilog
Aktualizacja: 2025-09-25T11:19:05+02:00
11:02
Październik 2025 w SkyShowtime. Wybitny horror i powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-09-25T11:02:33+02:00
9:50
Nowy teaser 5. sezonu Stranger Things. Tak to wyglądało za kulisami
Aktualizacja: 2025-09-25T09:50:46+02:00
9:26
Reżyser zamknął temat wyboru nowego Jamesa Bonda. Cierpliwości
Aktualizacja: 2025-09-25T09:26:54+02:00
9:01
Ród Guinnessów - recenzja serialu Netfliksa. Czy twórca Peaky Blinders powrócił w chwale?
Aktualizacja: 2025-09-25T09:01:00+02:00
8:40
Henry Jaglom nie żyje. Reżyser miał 87 lat
Aktualizacja: 2025-09-25T08:40:57+02:00
8:03
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z datą premiery. Kiedy?
Aktualizacja: 2025-09-25T08:03:51+02:00
19:40
Najmilsi - recenzja. Chmielarz i Ćwiek wrócili z nietypowym kryminałem
Aktualizacja: 2025-09-24T19:40:31+02:00
19:27
Bunkier miliarderów - o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-09-24T19:27:00+02:00
18:09
Faceci wytykają uczestniczce Milionerów błąd. Twierdzą, że poradziliby sobie lepiej
Aktualizacja: 2025-09-24T18:09:30+02:00
16:15
Obcy: Ziemia - co z 2. sezonem hitowego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-24T16:15:00+02:00
15:43
Tak się gra w kino. Czym Exit 8 wyróżnia się na tle innych adaptacji gier wideo?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:43:29+02:00
15:36
Wicked: Na dobre - finałowy zwiastun. Kiedy premiera w kinach?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:36:56+02:00
14:45
USA to stan umysłu. Rządowe nagranie łapanek imigrantów z Pokemonami w tle - będzie pozew?
Aktualizacja: 2025-09-24T14:45:28+02:00
12:10
Tak krwawego horroru w Polsce jeszcze nie było. W roli zabójcy Bartłomiej Topa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:10:04+02:00
11:45
Kino grozy ma nowego króla. Ten horror przebił nawet Grzeszników
Aktualizacja: 2025-09-24T11:45:06+02:00
10:32
Czy Netflix nakręci 2. sezon serialu Bunkier miliarderów? Jest problem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:32:02+02:00
9:47
Nadchodzi Druga Furioza. Jest zwiastun i data. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:47:10+02:00
9:01
Disney w końcu rozumie, że widzowie chcą animacji dla dorosłych. Oby tak dalej
Aktualizacja: 2025-09-24T09:01:00+02:00
8:49
Premiera głośnego thrillera do Apple TV+ przesunięta. To przez niedawny zamach
Aktualizacja: 2025-09-24T08:49:56+02:00
19:13
Kultowy serial z lat 90. wraca na ekrany. Powstanie reboot
Aktualizacja: 2025-09-23T19:13:56+02:00
19:10
Nie do pary - recenzja filmu. Za Tinderem kryje się nieprzyjemna historia
Aktualizacja: 2025-09-23T19:10:00+02:00
16:01
2 lata po kasacji użytkownicy Netfliksa wciąż walczą o ulubiony serial fantasy
Aktualizacja: 2025-09-23T16:01:42+02:00
15:13
Fantastyczna 4 jest już w VOD. Gdzie obejrzeć film Marvela online?
Aktualizacja: 2025-09-23T15:13:55+02:00
13:01
Problematyczne wieści na temat 2. sezonu netfliksowej podróby Yellowstone
Aktualizacja: 2025-09-23T13:01:04+02:00
11:18
Czarny telefon 2: czy sequel horroru się udał? Piekło zamarzło
Aktualizacja: 2025-09-23T11:18:49+02:00
10:19
Użytkownicy Netfliksa nie mogą doczekać się nowego koszmaru od twórcy Obecności
Aktualizacja: 2025-09-23T10:19:20+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA