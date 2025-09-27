Użytkownicy Prime Video wariują od nadmiaru nowości. Nie wiedzą, co oglądać najpierw

Ładowanie...

Za oknem lato coraz bardziej dogorywa, ale na Prime Video jeszcze trwa. Użytkownicy wciąż bowiem nie mogą się oderwać od największego wakacyjnego hitu platformy Amazona. 3. sezon "Tego lata stałam się piękna" dobiegł końca już grubo ponad tydzień temu, ale cały czas znajduje się na szczycie listy najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Nie zrzuciła go z niego nawet 2. odsłona "Gen V" - spin-offu "The Boys".



Może i "Gen V" od premiery 2. sezonu nie może wejść na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video, ale ciągle znajduje się na jej podium. Okupuje aktualnie trzecią pozycję, bo od "Tego lata stałam się piękna" oddziela go "Ta dziewczyna", którą użytkownicy już dobrze znają. W końcu zaraz po swoim debiucie serialowy thriller trafił na szczyt zestawienia, ale potem z niego spadał coraz dalej. Wydawało się, że ta tendencja zniżkowa jeszcze trochę potrwa, a tu taka niespodzianka.

Prime Video - co obejrzeć?

Oczywiście użytkownicy Prime Video najchętniej rzucają się na nowości oryginalne. 2. sezon "Gen V" to przecież całkowita świeżynka, a "Ta dziewczyna" zadebiutowała na platformie zaledwie tydzień przed nią. Na czwartym miejscu topki znajduje się natomiast "Lista śmierci: Mroczny wilk", który od końcówki sierpnia co środę dostaje nowy odcinek (finał pojawił się w serwisie w tym tygodniu!).

Lista najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w Polsce pełna jest jednak nowości nie tylko oryginalnych, ale też tych na licencji. Bo jej drugą piątkę otwiera "Nie oddalaj się". Horror zadebiutował na platformie dokładnie 19 września. I już po samym opisie fabuły można było wywnioskować, że spodoba się użytkownikom serwisu Amazona. To w końcu historia osadzona w świecie, nad którym zło przejęło władzę. W środku lasu o przeżycie walczą matka z dwójką dzieci. Kluczową zasadą umożliwiającą przetrwanie jest bycie w ciągłym kontakcie. Jeden z braci zaczyna ją kwestionować. I wtedy zaczynają się kłopoty.

Krótki opis na karcie filmu gwarantuje, że na widzów czeka seria strasznych wydarzeń, bo "zło jeszcze nigdy nie było tak przerażające". Wysokie miejsce na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video może to potwierdzać. Aczkolwiek warto zauważyć, że nie zawsze jest wyznacznikiem jakości. Bo przecież do teraz użytkownicy platformy Amazona chętnie sięgają po beznadziejny thriller "Ostatni oddech". Obecnie znajduje się on na ósmej pozycji zestawienia.

Tuż za "Ostatnim oddechem" dzielnie, choć coraz gorzej, w topce trzymają się "Upiorne wakacje" z Melem Gibsonem. To też film dobrze już znany użytkownikom Prime Video. Dopiero za nim robi się ciekawie. Listę zamyka bowiem "Genialny przekręt". A to jest produkcja, która zawitała na platformie jeszcze na początku września. Trochę trwało zanim użytkownicy, nawet w tak małym stopniu, ją odkryli.



Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Tego lata stałam się piękna Ta dziewczyna Gen V Lista śmierci: Mroczny wilk Good Luck Guys Nie oddalaj się Lodowy szlak: Zemsta Ostatni oddech Upiorne wakacje Genialny przekręt

Rafał Christ 27.09.2025 08:01

