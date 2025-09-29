Tilly Norwood ma zastąpić Natalie Portman. Nie znasz jej, bo nie istnieje

Ładowanie...

Trwa Zurich Film Festival, czyli jeden z najważniejszych jesiennych festiwali filmowych w Niemczech. Na przełomie września i października w Zurychu pokazywane są filmy znanych na całym świecie twórców, ale również nowatorskie dzieła wschodzących gwiazd. Wydarzenie to również okazja do nawiązywania kontaktów z innymi filmowcami, jak również zaprezentowania się podczas branżowej części festiwalu. Z tej drugiej możliwości skorzystała Eline Van der Velden, założycielka studia produkcyjnego AI Particle6, która przedstawiła światu nową twarz.

REKLAMA

Tilly Norwood to wytwór sztucznej inteligencji. Ma zastąpić Scarlett Johansson

Tilly Norwood to pierwsze dzieło niedawno uruchomionego studia talentów AI Xicoia, którego częścią jest studio produkcyjne Particle6. Jego założycielka, czyli wspomniana Van der Velden, powiedziała, że studia po cichu realizują kolejne projekty oparte na sztucznej inteligencji, a kolejne ogłoszenia mają pojawić się w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Mniej więcej w lutym byliśmy w wielu salach konferencyjnych i wszyscy mówili: "Nic z tego nie będzie. To się nie wydarzy". Potem, w maju, ludzie mówili: "Musimy coś z wami zrobić". Kiedy po raz pierwszy wprowadziliśmy Tilly na rynek, ludzie pytali: "Co to jest?", a teraz ogłosimy, która agencja będzie ją reprezentować w ciągu najbliższych kilku miesięcy - powiedziała Van der Velden.

Norwood to została stworzona na wzór ślicznej brunetki o długich, falowanych włosach i szarozielonych oczach. Na ten moment nie ma zbyt bogatego portfolio w mediach społecznościowych, ale już zdążyła pochwalić się swoją pierwszą rolą w skeczu komediowym "AI Commissioner", który można odnaleźć na Facebooku.

Nie mogę w to uwierzyć… Moja pierwsza rola żyje! Gram w "AI Commissioner", nowym skeczu komediowym, który w żartobliwy sposób zgłębia przyszłość rozwoju telewizji, wyprodukowanym przez znakomity zespół Particle6 Productions. Może i jestem generowana przez sztuczną inteligencję, ale teraz odczuwam bardzo realne emocje. Nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej! - czytamy we wpisie.

W wywiadzie dla Broadcast International Van der Velden podkreśliła, że studio ma jeden cel: Norwood ma być następczynią takich wielkich aktorek jak Scarlett Johansson czy Natalie Portman. Jej zdaniem może się to wydarzyć, ponieważ problemy ekonomiczne zmuszają przemysł filmowy i telewizyjny do tworzenia produkcji przy użyciu sztucznej inteligencji.

Założycielka studia twierdzi, że widzów interesuje historia, a nie to, czy dana gwiazda "ma puls". "Tilly już przyciąga uwagę agencji talentów i fanów. Era syntetycznych aktorów nie nadchodzi - ona już tu jest" - podkreśliła.

Prawdziwi aktorzy są wściekli. Nawołują do bojkotu agencji, które chcą współpracować z Norwood

Melissa Barrera, Kiersey Clemons i inni aktorzy nawołują do bojkotu agencji, które są zainteresowane współpracą ze stworzoną przez AI aktorką.

Barrera udostępniła na InstaStories artykuł o Norwood, który skomentowała słowami: "Mam nadzieję, że aktorzy reprezentowani przez agenta, który to robi, ruszą tyłki. Co za obrzydlistwo, czytajcie emocje". Pod samym postem odezwali się również inni niezadowoleni aktorzy:

Nic dziwnego, że pierwszym znaczącym "aktorem sztucznej inteligencji" jest młoda kobieta, nad którą można sprawować pełną kontrolę i zmusić ją do robienia wszystkiego, czego zapragną - napisała Chelsea Edmundson.

A co z setkami żyjących młodych kobiet, których twarze połączono w całość, żeby ją stworzyć? Nie mogliście żadnej z nich zatrudnić? - skomentowała Mara Wilson.

Nazwanie tego programu komputerowego "aktorką" jest obrazą dla wszystkich ludzi, którzy poświęcili swoje życie sztuce aktorskiej - dodał Telly Leung.

1 / 3 Screenshot

REKLAMA

O sztucznej inteligencji czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 29.09.2025 08:58

Ładowanie...