Netflix zachwycił widzów nowym serialem. Twórca już mówi o kolejnych sezonach

Użytkownicy Netfliksa nie mogą się oderwać od nowego dramatu historycznego. W mediach społecznościowych przyznają, że oglądają wszystkie odcinki "Rodu Guinnessów" na jednym posiedzeniu. Twórca natomiast już mówi o kolejnych sezonach. Tak, sezonach. Liczba mnoga.

Rafał Christ
ród guinnessów 2 sezon premiera netflix co obejrzeć
Oparty na faktach "Ród Guinnessów" przenosi widzów do XIX-wiecznego Dublina, aby przedstawić losy rodziny, która stworzyła największy browar na świecie. Patriarcha tytułowego rodu właśnie umiera, pozostawiając po sobie cały interes i mnóstwo nierozwiązanych dramatów. Czwórka jego dzieci musi teraz zmierzyć się z jego spuścizną.

Nic dziwnego, że "Ród Guinnessów" z miejsca zawrócił w głowie użytkownikom Netfliksa. To w końcu nowy serial Stevena Knighta. Twórca "Peaky Blinders" dosłownie chwycił widzów za gardło, bo dramat historyczny zadebiutował na platformie w zeszły czwartek, 25 września. Chwilę potem w mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że subskrybenci serwisu nie mogą się od niego oderwać.

Ród Guinnessów - co z 2. sezonem hitu Netfliksa?

Ba! Widzowie nie tylko piszą w mediach społecznościowych, że "Ród Guinnessów" bindżują. W ślad za krytykami (87 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) wychwalają go pod niebiosa. Z tego właśnie względu, serial ledwo wpadł na Netfliksa, a już zaczyna się mówić o kolejnych sezonach. Tłum fanów bardzo by sobie ich życzył.

"Ród Guinnessów" (na Netfliksie) musi być przedłużony na co najmniej sześć sezonów. Niech to będzie seans obowiązkowy dla każdego obywatela

Potrzebuję 2. sezonu "Rodu Guinnesów"!!! 10/10

Proszę powiedzcie, że będzie kolejny sezon "Rodu Guinnessów". Nie mogą nas trzymać w takiej niepewności

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jak podaje Irish Mirror niedawno odbył się pokaz "Rodu Guinnessów" z udziałem twórcy. Podczas Q&A Steven Knight został zapytany o kolejne odsłony serialu. Powiedział, że "oczywiście. Zrobimy sezon drugi, i trzeci, i czwarty. Totalnie pociągniemy to do 1960 roku". Złożył tym samym spore obietnice, rozbudzając nadzieje fanów. Czy uda się je spełnić?

Na ten moment Netflix nie przedłużył jeszcze "Rodu Guinnessów" na 2. sezon. Zazwyczaj takie decyzje podejmuje po dłuższym czasie od premiery. Fani muszą więc uzbroić się w cierpliwość.

29.09.2025 17:03
Tagi: Co obejrzeć?Peaky BlindersSeriale Netflix
